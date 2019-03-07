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7 марта 19, 19:11
Вячеслав Узелков назвал причину развода
Вячеслав Узелков Мариной Боржемской
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Украинский боксер Вячеслав Узелков рассказал, почему он развелся с женой

Украинский экс-боксер Вячеслав Узелков откровенно рассказал журналистам о крахе своих отношений. По его словам , он не сумел сдержать свою ревность. Именно это и стало причиной его развода с Мариной Боржемской-Узелковой, пишет 24tv.ua.

Знаете, я мужчина, я ее муж, и где-то был такой момент, что я ее приревновал. То есть это банальная ревность. И моя ревность привела к тому, что мы расстались, - рассказал Вячеслав Узелков.

Спортсмен признает, что его поведение было неправильным, поэтому обратился за помощью к психологу. Специалист учил вспыльчивого Вячеслава контролировать вспышки ревности, однако это не дало результатов. Вскоре он получил повестку из суда, где речь шла о разводе.

В то же время спортсмен опроверг слухи об избиении своей жены и предательстве. Вячеслав Узелков утверждает, что его сердце навсегда занято.
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