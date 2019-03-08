Что мужчины не хотят рассказывать женщинам

Далеко не все мужчины могут говорить открыто о своих чувствах. У каждого есть вещи, которые ему хочется сохранить в тайне. О том, что мужчина не хочет рассказывать женщине пишет ukr.media.

Для мужчин сексуальные фантазии - позорные и ложные, поэтому мужчины, обычно не заводят первые эту тему. Нужно чаще интересоваться желаниями партнера.

Говорят, что мужчины не плачут, поэтому они не показывают свои эмоции, этим им трудно. Если видите, что поведение партнера изменилась, не стесняйтесь спросить, что произошло и предложить помощь.

Не только детям нужно не менее 8 объятий в день, но и взрослым тоже. Не всем мужчинам свойственно проявлять нежные чувства, но это не значит, что они не нуждаются в объятиях и ласках.

Многие думают, что мужчины смелы и бесстрашны, поэтому они боятся признаться в обратном. Помогите ему преодолеть страх потери.



