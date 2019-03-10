Вредные советы: 5 способов потерять парня

1) Постоянно напоминай ему о своих недостатках. О том, что ты некрасивая/ слишком толстая/ слишком худая/ коротконогая/ чересчур высокая (нужное подчеркнуть). Ну и что, что среди всех девушек он выбрал именно тебя и любит такой, какая ты есть? Обращай его внимание на все свои недостатки и тогда, наконец-то, он сам в тебе начнет их замечать.

2) Конкурируй с ним. Покажи ему, кто в доме хозяин. Соперничай, ставь под сомнение его авторитет и мнение, постоянно доказывай ему его неправоту, принимай все решения сама, не позволяй себе быть с ним слабой и женственной - это ведь несовременно. Не забывай, также, его критиковать и подкалывать чтобы его уверенность в себе сошла на нет. Почаще делай это в обществе его друзей, коллег и семьи, чтобы за его счет самоутвердиться в их глазах.

3) Настраивай его против близких. Жалуйся на его родителей, нелестно отзывайся о его сестре и вообще, настаивай на ограничении общения с его семьей, потому что тебе они не нравятся. Запрещай видеться с друзьями - они плохо на него влияют. Попробуй ходить с ним на их “мужские посиделки”, чтобы контролировать его. Если откажет, то, сидя дома, хотя бы каждые 10 минут терроризируй его звонками и сообщениями. А лучше поставь его перед выбором: или ты, или друзья. Пусть выбирает.

4) Посвящай его во все интимные подробности. Не стесняйся брить в его присутствии ноги, давить прыщи, объяснять ему в чем преимущество тампонов над прокладками. Пусть он видит, как непросто быть женщиной и каких жертв требует твоя красота. Вы же близкие люди, а раз он любит тебя, то его касаются все подробности твоих “женских дел” - никакой дистанции.

5) Живи его жизнью. Забудь о своих интересах, друзьях, о личном пространстве и о том, что ты независимая личность. Все это не важно, когда ты по-настоящему влюблена. Посвящай все свое время своей второй половинке и даже не думай о том, чтобы сходить на кофе со своей подругой. А если ей все-таки удалось тебя вытащить на часик, то на протяжении всей встречи говори с ней только о своем парне, параллельно переписываясь с ним в мессенджере. Забудь о себе, пусть вся твоя жизнь крутиться вокруг него. Запомни, это жертва во имя любви.

Текст: Анастасия Доброер

Источник: cosmo.com.ua

