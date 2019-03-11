Фразы, которые стоит проговаривать, когда в жизни все тяжело

Именно об этом стоит помнить, когда навалились трудности!

Вовлекаясь во множество дел,

Не мечись, как по джунглям ботаник,

Не горюй, что не всюду успел,

Может, ты опоздал на «Титаник»

Игорь Губерман

Жизненные трудности настигают нас без предупреждения, и настолько внезапно, что практически сбивают с ног, пишет transurfing-real. Бывает, даже поддержка самых близких людей не помогает преодолеть невзгоды.

Рано или поздно все изменится в лучшую сторону, но если вы чувствуете, что готовы упасть в обморок от навалившихся трудностей, повторяйте себе эти 5 фраз.





1. Я имею право немного поплакать, но скоро снова буду смеяться

Эмоциональная разрядка очень важна для того, чтобы пережить период скорби, смириться с неудачей, ошибками, трудностями.Никогда не сдерживайтесь и не чувствуйте вину за то, что вы подавлены и вам не хватает сил.

Но важно помнить, что это состояние, необходимость «взглянуть в глаза нашим демонам», не должно длиться слишком долго. Это не должно быть постоянным.

Поплакать и порефлексировать о наших проблемах служит очень четкой цели: помочь нам принять то, что случилось, чтобы двигаться вперед, чтобы изменить ситуацию и себя. Вы заслуживаете того, чтобы снова начать улыбаться.

2. Человек, который лучше всего может помочь мне пережить трудности, — это я сам

Вас могут окружать хорошие друзья, чуткий партнер и любящая семья, которые заботится о вас. Однако вы должны быть в состоянии справиться с этими моментами трудности сами.

Без воли, без энергии, без надежд вам будет очень сложно выйти из этой темной комнаты, в которую вы попали. Слушайте тех, кто вокруг вас, принимайте их помощь, но потом вы сами должны запустить этот внутренний процесс преодоления трудностей.

3. Я не могу изменить обстоятельства, но могу изменить мое отношение к ним

Есть вещи, которые невозможно избежать: потери, болезнь, разлука, отношения, которые рвутся, несмотря на все наши усилия…

Никто из нас не может контролировать на 100% эти трудности и обстоятельства, которые иногда жизнь подкидывает нам. Однако лишь мы отвечаем за наши мысли.

«Не могу» полностью обездвиживает нас и приносит нам лишь негативные эмоции. В то время как «я смогу это» полностью меняет наш настрой и мы находим новые силы. Не забывайте об этом!

4. Я начну жить, когда переступлю через свой страх

Зона комфорта — это то невидимое пространство, которое окружает нас и дает нам чувство безопасности и контроля над ситуацией.

Однако, когда мы переживаем трудности и невзгоды, мы чувствуем, что эти невидимые стены рушатся, оставляя нас полностью беззащитными.

Мы должны преодолеть этот страх и выйти за пределы этого когда-то уютного кокона, который нас окружал.

Если вы боитесь даже подумать, что теперь с вами будет, после того, как вы перешагнете эту линию, то сначала примите то, что случилось, а потом напомните себе, что жизнь продолжается, и вы вместе с ней. Вперед!

Если вы чувствуете страх, боитесь оказаться в одиночестве, то рационализируйте эти опасения и вспомните нашу вторую фразу: единственный человек, кто вам может помочь, это вы сами. Найдите в себе силы это преодолеть.

5. Мне нужно каждый день заботиться о своем спокойствии и внутреннем балансе

Вы заботитесь о вашей диете, весе, ходите к врачу, чтобы проверять свое здоровье. Постоянно думаете и заботитесь о ваших близких и, возможно, вечером вы падаете на кровать практически без сил.

Теперь спросите себя, когда в последний раз вы думали о своих чувствах, потребностях и вашем внутреннем мире?

Полезно задавать себе этот вопрос каждый день. Если мы ставим в приоритет потребности других, мы начинаем пренебрегать собой.

Если мы сосредотачиваем наши усилия на материальных вещах, стремясь накопить или получить их, мы забываем о действительно важных вещах: нашем счастье, нашей целостности как личности.

Когда наступают трудные времена, мы должны быть готовы к ним, и самая лучшая стратегия заключается в том, чтобы каждый день растить наше внутреннее спокойствие, укреплять чувство собственного достоинства, самооценку.

Не забывая, прежде всего, что жизнь течет и все постоянно меняется. Нравится нам это или нет, мы должны стать частью этого движения.

И в заключение стоит подчеркнуть, что никто из нас не может предсказать, когда наступят эти сложные моменты и жизнь будет испытать нас на прочность, поэтому необходимо знать, как «запустить» эти механизмы жизнестойкости, и эти фразы вам в этом помогут. Потому что пережив шторм, мы обязательно увидим радугу.

Источник: greatpicture.ru

