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12 мая 19, 10:13
Украинцы сегодня отмечают День Матери
День Матери
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В Украине и во многих странах мира 12 мая отмечают день Матери.

День Матери в Украине отмечают каждый год, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая. Праздник является международным и местным праздником, передает УНН.

Впервые установлен официально Конгрессом США 8 мая 1914 года. После Первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Чехословакии.

Во времена независимой Украины праздник установлен "... в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по делам семьи и молодежи, международной организации "Женское общество", Союза женщин Украины, общественной организации "Союз украинок"... согласно Указу Президента Украины "о Дне матери" от 10 мая 1999 года № 489/99. Отмечают его ежегодно во второе воскресенье мая. 
bigmir.net
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