Как соблазнить мужчину обычным разговором

Говорят, что истинные японские гейши могли соблазнить мужчину одним лишь взглядом. Современные женщины, увы, не обладают столь ценным знанием, но тем не менее в нашем арсенале есть целый ряд инструментов, на первый взгляд совсем невинных, однако они, словно незримые стрелы Амура, способны поразить парня в самое сердце!

И одним из таких инструментов является искусство "правильной" беседы с противоположным полом.

Ведь если мужчина будет чувствовать себя комфортно, беседуя с вами, тогда наверняка ваш первый разговор не окажется последним!

- В разговоре старайтесь соблюсти золотую середину. Мужчины не любят чересчур сдержанных, зажатых девушек. Но точно так же им не нравится, когда девушка ведет себя легкомысленно, развязно. Держитесь спокойно, непринужденно и естественно.

- Постарайтесь также, чтобы в ваших высказываниях или тоне не было ничего похожего на высокомерие, пренебрежение. Будьте снисходительны в суждениях, мужчины это ценят.

- Помните, что у молодых людей совсем другой круг интересов, нежели у девушек. Если вы хотите, чтобы ему было интересно с вами, заведите разговор на ту тему, которая близка ему, а не вам. Бессмысленно пытаться заинтересовать парня, рассуждая, к примеру, о шопинге, моде или сплетничая, в кого влюбилась ваша подруга.

- Не забывайте также, что мужчины терпеть не могут присущую многим девушкам манеру в разговоре "ходить вокруг да около", постоянно сбиваясь на какие-то второстепенные или даже вовсе не относящиеся к делу детали. Поэтому постарайтесь говорить коротко, убедительно, не отвлекаясь, ведь вы общаетесь с парнем, а не с подругами.

- Старайтесь меньше говорить и больше слушать молодого человека. Внимательно смотрите на него, иногда задавайте уточняющие вопросы. Не забывайте о языке жестов, о чудодейственной силе теплой и искренней улыбки.