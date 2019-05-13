Подборка цитат Макса Фрая

Ранние книги были написаны в соавторстве с известным художником Игорем Стёпиным, который был и остается автором главных персонажей из книг.

Родилась Светлана в солнечной Одессе в 1965 году, где училась в Одесском Государственном Университете на факультете филологии. Некоторое время жила в Москве, а с 2004 года живет в Вильнюсе. Получается, что Макс Фрай русскоязычный писатель родившийся в Украине живущий в Литве. Согласитесь, очень интересная выходит смесь, что подтверждают ее популярные книги.

Сегодня на счету Макса Фрая более шестидесяти книг. Самая популярная серия книг: "Лабиринты Ехо", "Хроники Ехо" и "Сновидения Ехо". Мы подготовили лучшие цитаты Макса Фрая, для настоящих и будущих фанатов этого прекрасного автора.

«Позориться» — слово из лексикона обычного человека, озабоченного чужим мнением и прочими социальными грузилами.









Сломать можно почти кого угодно, было бы желание. Зато привести сломленного человека в порядок - тяжкий труд, не каждый за такое возьмётся.









Если на ваш вопрос «Как дела?», человек отвечает «Нормально», значит вы не входите в сферу его доверия.









Люди могут пить вместе, могут жить под одной крышей, могут заниматься любовью, но только совместные занятия идиотизмом могут указывать на настоящую духовную и душевную близость.









Жизнь тем и хороша, что не всегда соответствует ожиданиям!









Никому не нравится новая жизнь — поначалу. Потом проходит время и старые воспоминания могут вызвать лишь снисходительную улыбку.









Лучшее путешествие — то, которое не имеет завершения.









Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. У тебя все получится, правда!









Когда знаешь, о чем поговорить с человеком, — это признак взаимной симпатии. Когда вам есть о чем вместе помолчать, — это начало настоящей дружбы.









У меня есть прекрасное правило: если происходящее перестает нравиться, надо немедленно уходить.









Мы с тобой молодцы, сделали все, что могли. Осталось еще сделать все, чего мы не можем, и тогда успех гарантирован.









Порой решительный шаг вперед является результатом хорошего пинка под зад.









Глупец стремится к власти над чужим телом ,кошельком и умом, мудрец - только к власти над чужим сердцем, ибо сердце приведет с собой и ум, и тело, и кошелек.









- Любая женщина - сумасшедшая птица,- Меламори оставалась серьёзной. - Любая, запомни это, сэр Макс! Проблема в том, что большинство женщин не стремится научиться летать. Им лишь бы вить гнезда. Просто беда с нами.









Любовь сильнее страха. Всегда.



