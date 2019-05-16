Астрологи: грядет время любви – Венера возвращается в Телец

Из-за праздничных выходных первая половина мая буквально "пролетела" перед глазами. Но впереди еще две недели последнего месяца весны, и они, как говорят астрологи, весьма благоприятны как для улучшения своего материального положения, так и для любви. Можно смело полагаться на помощь Венеры, которая "курирует" эти две сферы.

- С 15 мая и до 9 июня планета любви будет находиться в своем родном знаке Тельца, - говорит астролог Эмма Литвинова. – Это значит, что ключевыми в этот период станут взаимоотношения и финансы. Момент благоприятен для укрепления личных и профессиональных связей, а также для смелых действий в бизнесе. Отличное время для креативных и творческих личностей, когда задумки и планы с лёгкостью воплощаются в реальность.

Когда Венера возвращается в Телец, наступает гармония. В этот период нам хочется, чтобы нас окружали комфорт и уют, любовь и красота, гораздо сильнее, чем в любое другое время. Усиливается стремление обладать материальными ценностями, которые делают нашу жизнь комфортнее, приобретать красивые вещи, предметы искусства. Женщины в это время покупают то, о чем в другое время сказали бы, что это "дороговато".

- Наступает самое благополучное время для укрепления уже имеющихся отношений. Не скупитесь на материальное проявление любви – Телец не любит экономить в отношении своих родных и любимых. Милые подарки, даже без повода — отличный способ разжечь страсть или помириться, - рекомендует астролог. - Если же вы все еще находитесь в поисках своей второй половинке, то велики шансы встретить ее в тех местах, где душевно и комфортно.

Благоприятное время наступает и для людей, наделенных творческими талантами. Наконец-то все идеи и задумки обретут реальные черты и формы. Поэтому все творческие люди – дизайнеры, художники, скульпторы, писатели и пр. – могут сейчас "презентовать" свои способности в самом выгодном свете. Не откладывайте свои идеи на "потом", лучшего времени для них не будет.

Не стоит забывать, что Телец – упрямый знак, поэтому умение находить компромисс станет чуть ли не самым важным и определяющим для достижения своих целей в период с 15 мая по 9 июня. Постарайтесь идти на уступки, и тогда успех вам гарантирован.

Дизайнерам, работникам IT-сферы и людям творческих профессий астролог советует взять на вооружение 18-22 мая. В эти дни Венера в соединении с Ураном будет стимулировать изобретательность. Могут появиться новые идеи и необычные творческие решения.

Венера планета не только любви и красоты, она также управляет нашими финансами. А Телец знак материального благополучия, изобилия и процветания. Поэтому этот период можно и нужно использовать для улучшения своего финансового положения. Ищите способы больше заработать, сохранить и приумножить благосостояние.

- Тельцовская Венера больше остальных планет и любых других знаков имеет отношение к материальному комфорту и деньгам, за которые этот комфорт можно купить. Она способна принести в вашу жизнь достаточно денег, чтобы вы не беспокоились о завтрашнем дне – не богатство, но прочное материальное положение, - говорит Литвинова.

Астролог советует в этот период поднакопить денег, а в будущем – потратить их на саморазвитие и улучшение качества жизни, но в ни коем случае не оставлять их просто лежать.

Сложности могут возникнуть как на работе, таки в личной жизни, однако с середины месяца все наладится.