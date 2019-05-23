Одиночество: Как избавиться от синдрома пустого гнезда?

Синдром пустого гнезда — это не психическое расстройство или клинический диагноз. Это термин, который используется для описания реальных ощущений глубокой грусти, страха и одиночества, которые могут испытывать родители, когда дети вырастают и покидают дом.

Конечно, не все родители испытывают такие ощущения, но если вы подозреваете, что у вас они могут возникнуть, подготовьтесь к этому заранее. Чаще всего грусти, связанной с синдромом пустого гнезда, поддаются женщины, которые посвятили свою жизнь заботе о детях. Но порой этому поддаются и мужчины. Такое состояние может усугубиться и другими жизненными обстоятельствами — выходом на пенсию, разводом, менопаузой…

Некоторые родители взрослых детей начинают испытывают нехватку спортивных мероприятий, выполнения домашних заданий, приготовления еды вечером и в выходные дни. Особенно это касается родителей, которые активно участвовали в жизни детей. Эта "дыра" нуждается в заполнении. Это не значит, что сегодня же вам нужно бежать в волонтерскую организацию или начать работать в приюте для животных. Такой резкий поворот может вас испугать. Вместо этого подумайте, что вам нравится делать.

Вы всегда хотели преподавать живопись, но не могли этим заниматься из-за необходимости заботиться о детях? Обратитесь в местную художественную студию и, возможно, они с удовольствием примут вас в качестве преподавателя. Подумайте о других занятиях, которыми вы мечтали заниматься, но не имели возможности и времени. Ищите то, где вы сможете общаться с другими людьми. Вступите в фотоклуб, запишитесь на какие-то курсы, возродите давнюю дружбу, измените кардинально карьеру. Делайте все, чтобы перестать грустить и начать жить на новом этапе.

Многие пары разводятся после того, как дети покидают дом. Они считают, что их уже ничего не связывает. Попробуйте сосредоточиться не на грусти, а на новом витке ваших отношений. Найдите то, чем вам нравится заниматься вдвоем. И это не обязательно должна быть страсть друг к другу. Скорее это общее дело, которое увлекает вас обоих и укрепляет вашу связь. Это может быть велоспорт, йога, наблюдение за животными, путешествия по миру… Что бы это ни было, делайте это вместе, чтобы взаимодействовать друг с другом и делиться опытом.

Не все родители испытывают одинаковые эмоции, когда дети покидают гнездо. Чаще каждый из родителей по-разному эмоционально переживает это событие. Ваш супруг или партнер может быть слишком занят своей работой, что даже и не заметит, как вы страдаете от синдрома пустого гнезда.

Поделитесь с партнером или супругом своими ощущениями и чувствами. Скажите, что вам трудно справиться с этим переходным периодом. Другие люди могут ничего не знать о ваших чувствах, пока вы сами о них не скажете.

Пять стадий горя — отрицание, злость, торг, депрессия и принятие. Все эти стадии может испытывать человек с синдромом пустого гнезда. Если вы понимаете, что задержались на стадии депрессии и не видите выхода, лучший вариант — обратиться к терапевту.

Не существует надежного способа избежать синдрома пустого гнезда. Однако есть несколько способов предотвратить его появление.

Многие родители испытывают тревогу по поводу того, что их дети не готовы выходить самостоятельно в мир. Начните подготовку ребенка хотя бы за год до предполагаемого выхода в мир. Убедитесь в том, что ребенок может приготовить основные блюда, умеет пользоваться стиральной машиной, знает о движении и правилах пользования общественным транспортом, имеет все необходимое для проживания в новом месте.

Ребенок, покидающий дом родителей, также испытывает стресс. Донесите до ребенка, что у него всегда есть дом, в котором ему рады. Это поможет ему стать более уверенным и спокойным — он будет знать, что всегда может вернуться домой. Дайте ребенку знать, что если он передумает уезжать сейчас, он может спокойно остаться, потому что дома его любят и поддерживают. Это не значит, что вы должны финансово обеспечивать взрослых детей, это значит, что ребенок в любой жизненной ситуации может прийти к вам за помощью, поддержкой и безопасностью.

Чтобы успокоиться самим и поддержать ребенка, покидающего дом, можно назначить время еженедельного звонка или текстового сообщения. Например, каждое воскресенье в 17:00 вы созваниваетесь, чтобы узнать, как дела.

Чтобы избежать ощущения пустоты, когда дети уйдут во взрослую жизнь, занимайтесь собственными увлечениями, пока дети еще живут с вами. Инвестируйте в себя и грусть расставания с детьми будет гораздо меньше. Не отодвигайте свои интересы на второй план ради семьи, иначе вы наносите вред и детям, и себе.

Пока дети еще живут дома, занимайте время не только их делами, но и общением со своим партнером. Найдите общие интересы и хобби, уделяйте им время вместе. Когда-нибудь дети покинут дом и справиться с оглушительной тишиной будет очень сложно, если у вас не будет связи с партнером. Уже сейчас ходите на свидания, смотрите вместе любимые фильмы, посещайте друзей, путешествуйте. Развитие прочных отношений в паре, независимо от детей, очень важно. Всегда наступает день, когда дети покидают гнездо.