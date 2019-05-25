Наставления Шейлы Премудрой своей дочери Малине перед браком

О, любезная сердцу моему прекрасная дочь моя, Малина! Желая постигнуть премудрости

семейной жизни и тайны сохранения очага, внемли моим словам, возьми их в свою голову, в

сердце и живот.

Но никогда под страхом потери равновесия не выпускай их из губ своих разве

что дочери своей пред вступлением на брачное ложе.





Запомни, любимый цвет моего равновесия, что мужчина - главный враг твой на все времена. Он захватит тебя в плен, поработит твое тело, разум и душу. На него уйдут лучшие годы твоей жизни, твоя молодость и красота. Ты потоками будешь лить горькие слезы и потеряешь половину своей крови в родах и кормлении.

Но мужчина может стать тебе и нежным другом и защитником, кормильцем и дарителем.





Он оденет тебя в нежные шелка, бросит к твоим ногами свои деньги и свою добычу, будет баловать тебя и твоих детей как нежные цветы из садов богов.





Научись же подчиняться ему с радостью и делать за его спиной все, что захочешь.





Сделай свою жизнь приятной, чтобы матери твоей не пришлось лить слезы на склоне лет...





Если ты, нежная горлинка моя, почувствуешь томление в груди и скучен тебе станет сад отца твоего и песни матери твоей. И подруги перестанут развлекать тебя. А мужские взгляды, наливающиеся страстью в твоем присутствии начнут волновать тебя и тревожить - это значит пришло время подумать тебе о своем гнезде и о том, как отыскать друга по сердцу себе.

Покинь дом отца и матери своих, иди в храм Таннит, обучайся прилежно искусству обольщения и ношения одежды, приготовлению еды и ведению хозяйства, помощи при родах и женских недугах и еще многому тому, в чем так искусны только жрицы Таннит.

О, во истину только они знают учение Таннит в совершенстве!





Когда же придет к тебе мужчина и станет искать благосклонности твоей найди время и уединенное место испытать его трижды.

В первый раз дай ему вина немного и посмотри как он поведет себя.

Если он ищет твоего общества и тянется к тебе без излишеств, если он умильно смотрит в твои глаза, вздыхает, плачет, а потом идет домой или засыпает - возрадуйся! Это скромный человек из хорошей семьи. Спокойно и весело готовься к продолжению - он будет хорошим мужем.

Если же он просит еще вина, тянет тебя на ложе, ищет друзей или женщин или с кем бы подраться, если он пляшет или затевает ссоры - с легким сердцем откажи ему и не думай о нем более, ибо так же он будет вести себя и после свадьбы, едва лишь наденет домашние туфли и

халат.

Быстро прискучит ему дом и жена. Он будет прохлаждаться с друзьями и подругами, а ты плакать ночи напролет, ожидая его. И сердце матери твоей исчахнет от горя.





Второй раз скажи ему, что некая домашняя работа не сделана в доме твоем; полка покосилась, веретено сломалось или что-то еще и посмотри.

Если он найдет инструменты, будет держать их сноровисто и привычно, выполнит работу быстро и хорошо, с радостью и улыбкой, с песенкой и шутками и не станет требовать к себе ни внимания твоего ни награды - возрадуйся? Таннит шлет тебе хорошего работника и кормильца

твоим детям.

Если же он не заметит твоих намеков, делает работу кое-как, с неохотой, если инструмент валится из рук его, а он хвастает и требует награды - найди случай отказать ему от дома необидно.

Смотри мужчину в работе его. Не погнушайся узнать о его службе или торговле. Узнай, какой он хозяин и можно ли полагаться на него в делах. Как относятся к нему начальники или товарищи по делу, как распоряжается он доходами от трудов своих - это залог благополучия

твоей семьи и твоих детей.

И в этом нет ничего постыдного и ложного.





Третий раз приведи детей соседей своих или родственников, а сама отлучись ненадолго, задержись и вернись незаметно и посмотри.

Если он играет с детьми или разговаривает серьезно и негромко, если он нашел им забаву, а себе тихое развлечение отдельно от них, но сам посматривает на них время от времени, как большой пес на резвых щенков и призывает к порядку - возрадуйся! Он будет хорошим отцом и воспитателем своим детям. Он обучит их ремеслу и не будет наказывать зря.

Если же он затеял с ними шумную возню, навел беспорядок в доме, или же покинул детей, или растерян и смущен - выкинь его из сердца своего.

Детское сердце не ведает лжи. Этот человек переменчив в настроении своем, дети быстро утомят его, он не относится к тебе серьезно и не готов иметь семью. Откажи ему легко и не печалься о нем.





Посмотри, как он смотрит на других женщин, кроме тебя. Если глаза его начинают блестеть, а губы гореть - подумай, сможешь ли ты быть обольстительней всех женщин в мире.

Нужен ли тебе человек, на которого ты не сможешь положиться?





Храни тебя Таннит, связывать жизнь свою с певцом, музыкантом, жонглером или акробатом. Жизнь их непостоянна, сердце их переменчиво, они избалованы вниманием женщин и никогда не вьют одного гнезда. Зачем тебе в твоем маленьком доме сразу Танах-Рабуим? Он сожжет твое сердце, иссушит твою душу, выжжет глаза и спалит чувства. Пусть светит себе всем в небесах. А для твоего малого дома достаточно и скромного очага.





Если ты хочешь, чтобы рядом с тобой по жизни шел Мужчина - будь Женщиной.





Будь слабой и покорной, чтобы ему хотелось тебя защищать и оберегать. Мы будем молчать, потому что знаем истину - если бы мужчины были сильнее нас, разве бы они не рожали.

Но дай своему мужу быть охотником рядом с тобой. Пусть он охотится на тебя вечно.

Соблазняй его каждый день снова. Ибо мужчина - это вольный ветер. И если он женился на тебе, это не означает, что ветреное сердце приковано к тебе цепями. Загадывай ему загадки, никогда не раскрывайся перед ним до конца, оставь нечто и для себя.





Играй ему на цитре, танцуй ему танцы, пусть он никогда не уходит недовольный с ложа твоего. Умащивай свое тело благовониями, а лицо притираниями, проводи тушью вокруг глаз, а киноварью вокруг сосцов. Будь дома прелестней, чем на празднике или на базаре.





Ходи к жрицам Таннит - пусть здоровье твое будет безупречный, а запах от тела приятным. Не давай ему повода ревновать тебя, но пусть видит те взгляды, которыми провожают мужчины глаза и нежную грудь твою.





Твой муж после свадьбы будет таким же каким он был и до. Если ты думаешь, что сможешь изменить мужчину, или что он изменится из любви к тебе, оставь глупые надежды ради равновесия. Это не под силу даже богам. Страсти его будут двигать им всю жизнь. Поэтому узнай о них пораньше, чтобы затем среди ночи не прибегать к матери с ребенком на руках.





Присмотрись к его семье, особенно к отцу - твой муж станет таким же через двадцать лет.





Выбирай себе ровню: не выше и не ниже, не богаче и не бедней. Если ты выберешь высшего и богатого, то его семья будет презирать тебя и попрекать богатством своим. Если низшего - они будут заискивать перед тобой и думать, что в глубине души ты порицаешь их за бедность. В конце концов, все прискучит тебе.





Прежде чем отдать ему свое лоно, представь себе ваш брак и ваш дом через шесть лет или через одиннадцать. Будет ли тебе приятно быть рядом с этим мужчиной через это время? С радостью ли ты будешь возвращаться в свой дом свободно ли покидать?

Если ты занеможешь, окружат ли тебя лаской и заботой или попреками и укорами? Будут ли ценить в тебе только молодость и красоту или и твою нежную душу, твое любящее сердце?

Останется ли с тобой этот мужчина во дни испытаний? Не бросит ли он тебя с детьми ради нового увлечения? Сможет ли он прокормить тебя и детей?

Если ты сомневаешься, скушать яблочко или не скушать - лучше скушай, и зубки твои станут белей. Если ты сомневаешься, ходить замуж или не ходить, лучше не ходи - твое сердце уже все сказало тебе.





Женщина создана для дома и подчинения, как мужчина для войны и повелений. Несчастна женщина без семьи. Несчастен мужчина без своей армии. Пусть в ней и будут всего его ученик да подмастерье. Мужчина может посидеть дома, отдыхая от трудов и войны. Женщина может

отважно сражаться, если гибель грозит ее семье и дому.

Но горе тем, кто нарушает равновесие постоянно. Не будет в их доме мира, а в сердце покоя. Чаще говори своему мужу: "Господин мой! Повелевай рабыней своей!" и распоряжайся им как хочешь. Лишь бы он на словах знал, что он хозяин в доме и все идет по его.

Но мы будем молчать, потому что знаем истину.





Непокорная женщина подобна дикой лошади, не принадлежащей никому. Она горда, свободна и прекрасна, и нет всадника у нее на спине. Но она в непрерывной заботе о пропитании своем, в поисках защиты от холода, голода и диких хищников. Охотники преследуют ее ради мяса и кожи, волки терзают ее нежных жеребят. Колючки режут ей шкуру, камни бьют копыта. И нет ей отдыха, нет покоя, потому что нет покровителя у нее. Между тем послушные лошади живут в тепле, сытости и неге, радуя глаз хозяев своих. Они насмехаются над дикими товарками своими, которые терзаемые голодом замерзнут в морозную ночь или упадут в пропасть или погибнут от болезней или от зубов зверей.





Одинокий мужчина, не имеющий семьи, подобен злому ветру пустыни. Нет в нем тепла и не несет он семена в землю, вечно ищет он пристанища себе и не находит его в темных холодных пещерах. От недостатка энергии он постоянно жаждет возбуждения, быстро устает, ленится и не имеет воли к жизни. Не для кого трудится ему и некому передать свои богатства и ремесло.

Одинокая женщина, не имеющая мужа себе, подобна урагану в море. В глазах ее - страдание, в сердце - пустота, в мыслях - вопросы без ответов. От переизбытка энергии она раздражительна, своевольна и зла. Она берется за мужскую работу и от неправильного течения

энергии у нее растет борода. Сон ее нарушен, потому что часто плачет в тиши ночей одиноких, вместо того чтобы заснуть рядом с нежным супругом спокойно.





Одинокие люди непредсказуемы и опасны. Им нечего терять и они не любят и не ценят этой жизни. Энергия в них течет не плавно и распределяется неравномерно. Ритмы их нарушены, потребности перемешаны и смещены.

Не затевай никаких дел с одинокими, ибо не известно, чего от них ждать. Не бери их в друзья и не допускай в круг своей семьи - от них одни недоразумения, ревность и раздоры.

Не слушай их советов и наставлений - не может знать истину человек лживый и несчастный.

Одинокий, мужчина, не любя тебя и не уважая, будет покушаться на спокойствие твое. Одинокая женщина - на твоего мужа.

Избавься от них поскорее, ибо твой муж - твой лучший друг, а мать - подруга.





Твой муж - твой господин, покорность - твое главное украшение.

Если хочешь, чтобы в доме твоем царили покой и радость - соглашайся с ним во всем и на все его предложения отвечай: "Да, мой господин". Все равно ты все сделаешь по-своему, а он через день забудет приказания свои.

Если же он грозно спросит тебя, почему ты делаешь нечто так, а не иначе, пади на лицо свое и нежным голосом отвечай, что именно так он приказал и на такой путь наставлял тебя. Любые его слова ты обернешь себе во благо, если не будешь спорить, упорствовать и перечить мужчине - это вызывает лишь гнев, как бы разумны не были твои речи.

Так, если он грозно сверкая очами спросит:

- Женщина, кто позволил тебе столько денег потратить на свою одежду и украшения?

Пади на лицо свое и плача отвечай:

- Ты так распорядился, о услада равновесия!

Когда он с удивлением на лице будет вопрошать:

- Когда? Пади на лицо свое вновь и плача отвечай:

- Не далее, как вчера, ты сказал, что я плохо одета. И мать твоя, и сестры одеваются лучше, и надо мне поучиться у них. И взяла твои слова прямо в сердце - ты пророчествуешь, как всегда. И не гоже такому уважаемому человеку иметь рядом жену-замарашку...

На каждый его вопрос у тебя должен быть достойный ответ, изучи слабости его и умей на них играть, как на цитре: как остановить его, как разговорить, как удалить из дома, как привлечь домой во время. Ты хозяйка в своем доме, его Танах, свети же и грей всем ближним на

радость.

Если ты не знаешь, как отвечать, не оскорбляя слабого мужчину и не роняя достоинства своего, читай наставления мои, или спроси мать свою, или замужних сестер, или жриц Таннит. Будь готова к придиркам, встречай их в равновесии тела, души и ума, и будешь счастлива.





Все деньги в вашем доме, все вещи, вся еда и украшения принадлежат только мужу, почаще напоминай ему об этом, и он долго не потеряет здоровье и мужскую силу. Сама же крепко держи хозяйство, знай, что где лежит и сколько стоит. Храни самое ценное в укромной месте, но так чтобы легко было достать.

Если муж начнет упрекать тебя или досаждать, с плачем расскажи ему, что тебе не хватает денег на хозяйство, и что ты прозябаешь в нищете, на горе матери своей.

Никогда не упрекай его ни в чем, не возражай и не выказывай недовольства по пустякам. Иначе мужчина в силу слабости своей заболеет, потеряет мужскую силу или запьет. Но вздохами и маленькой слезинкой дай понять ему, как сильно он не прав. Если твой муж не будет

чувствовать себя ни в чем виноватым, значит, ты вышла замуж неудачно.





Если муж твой провинился сильно, раздери одежды свои, расцарапай лицо, кричи, как будто ты рожаешь, стенай и причитай. Хорошо, если сбегутся соседи, родственники и стража и пристыдят его.

Не прибегай к этому средству чаще одного раза в год - иначе сделаешься посмешищем в глазах всей улицы и мужа, и детей, и родственников.





Если муж твой поднял на тебя руку - вставай и уходи в дом матери своей. Он разлюбил тебя и вам надо пожить врозь.

Если он не раскаивается и не просит тебя обратно - пади на лицо свое перед хакимом, пусть стражники вернут тебе имущество твое и устрой судьбу свою.

Не преумножай опасностей для души и тела, как себе, так и детям.





Если муж твой пьет, увлекается азартными играми или веселящими средствами - отдай его в храм Хубала на месяц, пусть изгонят из него злого духа. Сама же проведи это время в уединении, размышлении и покаянии: "Чего же я, злокозненная, не даю своему мужу в этой

жизни, если он ищет нечто в вине?"

Если же побывав в доме Хубала и не смотря на твое покаяние твой муж продолжает идти во тьму, к тем, чье имя не называемо, вставай и уходи в дом матери своей или брата или замужней сестры, они смогут защитить тебя.

Скажи: "Я сделала все, что могла, и нет моей вины в судьбе его. Этот брак - не от бога, и нет на нем благословения Таннит. Если бес пришел забрать грешную душу, он заберет ее, с тобой или без тебя. Тебе же лучше не присутствовать при этой и не приумножать скорбей твоих и твоих детей. Устрой судьбу свою снова, как подобает женщине, истинно верующей и ищущей равновесия.





Бог твоего мужа - твой бог. Т.о. муж твой и есть твой бог. Хубал не придет к тебе холодными ночами и не принесет тебе денег, и не накормит твоих детей. Ибо ты не Таннит-многогрудая, а у Хубала своих забот хватает. Поклоняйся мужу своему и ходи с улыбкой довольства в его храм.

Все, что говорит муж твой - истинная правда. Никогда не говори обратного и не имей собственного мнения. Иначе энергия твоя потечет от центра, и у тебя вырастет борода.

Люби все то, что любит твой муж и ненавидь все, что он ненавидит. Ругай врагов его и привечай друзей. У тебя всегда будет возможность сделать из врагов друзей и наоборот.





Неси еду в дом, а помои - из дома. Так же поступай и с движениями души: привноси в дом свой свет и радость, отторгай же оттуда скверну и ругань. Никогда не ругайся в доме своем, особенно в спальне и в детской. Иначе дом твой будет напоминать выгребную яму и плохо

будет дышать в нем.





Чтобы не остыл пыл мужа твоего к тебе, всегда уделяй ему внимание, восхищайся им и говори с ним только о нем самом. Не говори своими словами ни о чем, лишь повторяй слова мужа своего. Ему всегда будет интересно разговаривать с тобой, если в качестве вопроса ты

повторишь предпоследнюю его фразу.





Если ты хочешь, чтобы душа твоего мужа всегда находилась в равновесии, не говори ему о проступках своих.

При совершении греха - немедленно покайся жрицам Таннит, они очистят тебя. Муж же ничего не должен знать об этом. Он слаб душой и телом, и это может взволновать его равновесие.

Даже если он застал тебя с милым другом в постели, кричи, что тебя изнасиловали и не сознавайся ни в чем.





Если муж твой - бог, то дети - цари. Обучи их быть счастливыми и удачно устроить свою судьбу. Дай им ремесло по рукам и друга по сердцу. Подыщи им хороших наставников и приучи ходить в храм. Береги их, словно большой палец правой руки и лаской и собственным примером обучи их быть такими же трудолюбивыми и покорными благой воле.





Если дети твои непослушны, прибей их, не калеча. Но когда исправятся, приласкай и все забудь.





Если ты осталась без мужа - год будь печальна. По истечении же устрой судьбу свою и своих детей - ты не вырастишь их одна.





Не пускай никого между мужем и тобой, слушай все советы, но поступай только по сердцу своему - и достигнешь равновесия еще в этой жизни.



