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26 мая 19, 08:06
Папа римский приравнял аборт к найму киллера
Франциск
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Глава Католической церкви считает, что неродившимся детям нужно давать шанс выжить даже в самых тяжелых случаях

Папа римский Франциск в очередной раз выступил против проведения абортов. Об этом сообщает Associated Press.

"Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?" – заявил глава Ватикана.

По его словам, нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен. Вопрос противодействия абортам он назвал не религиозным, а человеческим.

10 октября 2018 года папа уже заявлял, что аборт ничем не отличается от заказного убийства и это заявление стало одним из самых жестких, которые он делал в последнее время.
liga.net
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