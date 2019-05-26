Лунный календарь на июнь 2019: когда новолуние и полнолуние

Как говорят астрологи, само по себе начало лета - это очень хорошее время для новых начинаний. Июнь - месяц пробуждения силы природы.

1, 2 июня: первые дни лета будут по совместительству последними днями убывания Луны. Пройдут они под эгидой Тельца, поэтому могут называться одними из самых благоприятных дней всего июня. Созидательная энергия Луны поможет вам избавиться от глубинных страхов и переживаний, комплексов и неуверенности. 1 и 2 числа лучше окружить себя любимыми людьми. 2 июня Луна окажется в тригоне с Плутоном, поэтому этот день будет хорош для творческой работы.

3 июня - Новолуние. Пройдет оно в Знаке Близнецов, поэтому станет не самым благоприятным. В этот день лучше избегать импульсивности и конфликтов в любви и финансовой сфере. Опасными могут быть гордость и тщеславие.

4 июня - первый день роста Луны в Близнецах. Совместимость такой фазы со стихией Воздуха одна из самых лучших. День пройдет быстро и незаметно, поэтому нужно стремиться не к наилучшему результату, а к получению удовольствия от процесса работы, любви, от занятий домашними делами и так далее.

5, 6 июня: рост Луны в Раке - опасное время. Люди могут стать высокомерными, поэтому в общении с ними придется проявлять минимум эмоций. Провокации и ссоры в эти два дня приведут к негативным последствиям. Стоит быть осторожнее в попытках начать новые отношения - это время возрождения старых комплексов.

7, 8 июня: два дня Луны во Льве будут глотком свежего воздуха для многих из нас. В эти дни получится завершить самые важные дела и начать новые. В общении со старшим поколением и начальством в такие дни лучше избегать лжи, лести, не принижать своих достоинств, пишет dailyhoro.

9, 10 июня: Луна продолжит расти в Деве. Это очень нейтральные дни, причем 9 июня - это воскресенье, что очень хорошо. Получится как следует отдохнуть. Понедельник Дева тоже сделает спокойным. Можно заняться насущными проблемами и делами, которые требуют повышенной концентрации внимания. Для привлечения удачи можно воспользоваться заговорами на растущую Луну.

11, 12 июня: Весы и активная Луна - это крайне позитивное сочетание. Если 11 число будет целиком и полностью позитивным, то 12 июня немного омрачено негативным аспектом Луны и Плутона. 11 июня - день творческого расцвета, идеальное время для принятия важных решений и для ярких поступков.

13, 14 и 15 июня: три опасных и неблагоприятных дня пройдут на растущей Луне в Скорпионе. 15 числа ситуацию улучшит секстиль Луны и Плутона. Он откроет новые возможности, повысит продуктивность, поможет адаптироваться к новым условиям. 13 и 14 числа от проблем убережет великодушие и умение идти на примирение, компромисс. Стоит быть добрее и стремиться помогать окружающим в четверг и пятницу.

16 июня - последний день фазы роста. Он пройдет под эгидой стихии Огня, представленной Стрельцом. В этот день полезен будет активный отдых, общение, яркие эмоции.

17 июня - первое летнее Полнолуние, которое также пройдет в Стрельце. Это продуктивный день, в который можно приумножить свой авторитет в глазах коллег и друзей, а также близких.

18, 19 июня: первые дни убывающей Луны пройдут в Козероге. Стихия Земли удачно сочетается со стареющей Луной. У многих из нас получится забыть все плохое. Абстрагироваться от проблем и сфокусировать внимание на самом важном будет гораздо проще. Многим удастся избавиться от обид и очистить свою душу от всего ненужного. 19 числа оппозиция с Меркурием сделает людей немного импульсивными.

20, 21, 22 июня: убывающая Луна в Водолее - нейтральное сочетание. 21 число - самый лучший из этих трех дней из-за секстиля Луны и Юпитера. Возможны приятные знакомства и судьбоносные встречи. Намечать романтические свидания лучше именно на этот день. Вечер пятницы будет вполне позитивным. В остальные дни лучше побыть в уединении.

23, 24 июня: Рыбы и убывающая Луна - это хорошее сочетание. В эти два дня астрологи советуют принимать важные и ответственные решения. Еще они рекомендуют не давать пустых обещаний и не пытаться добиться своих целей обманом и хитростью. Дни идеально подходят для любви, свиданий, знакомств, походов в гости.

25, 26, 27 июня: убывающая Луна в Овне - очень необычные и непредсказуемые дни. Настроение людей в такие периоды почти всегда скачет то вверх, то вниз. Люди пытаются навязать друг другу свою точку зрения. В остальном эти дни не так уж и опасны. Самое главное - не нужно торопиться. Внимательность и осторожность помогут пережить любую бурю.

28, 29 июня: Телец и стареющая Луна - отличная команда. Стабильные потоки позитивной энергии позволяют в такие дни заниматься любыми трудными делами. 29 числа Луна будет в секстиле с Марсом. Такой аспект может сделать всех нас немного сентиментальными, задумчивыми. Витая в облаках, можно пропустить нечто важное, поэтому все свои планы стоит тщательнее продумывать.

30 июня: последний день июня пройдет под покровительством убывающей Луны в Близнецах. Это означает склонность к самокритике. Могут начать волновать вопросы, не связанные с текущими делами. В воскресенье лучше не утопать в ненужных сомнениях и негативных мыслях, а сфокусироваться на главном.



