Мужчина и женщина: стоит ли мечтать о сказочном принце?

Говорят, кризис отношений случается через четыре года. Остывают чувства и появляется непреодолимое желание надеть затертый халат. У 45-летней Марины Львовны кризис начался спустя шесть лет после того, как они начали жить со Славиком - монтажником из ее строительной организации.

Славик был обычным разведенным мужчиной, исправно платил алименты двоим детям от первого брака, по выходным пил пиво, смотрел футбол и не блистал ни умом, ни красотой. Марина Львовна уже не помнила, что подтолкнуло ее сначала пригласить его в компании друзей на шашлыки, а потом - к себе домой. Наверное, одиночество и чувство безысходности. А еще очень хотелось печь кому-то пироги по праздникам.

Сначала они со Славиком хотели расписаться, но ввиду отсутствия совместных детей и лишних денег на торжество передумали. Семейная жизнь наладилась быстро, мужчина оказался непривередлив, спокоен и даже полезен: чинил электропроводку и сантехнику, умело управлялся с огородом, словом, настоящий мужик, каких поискать. В первые годы Марина искренне наслаждалась личным счастьем, а потом затосковала по принцу.

- Ну как же так, - жаловалась она подругам. - Почему у всех статные красавцы, начальники, ученые, а у меня монтажник какой-то. Да еще с алиментами.

Масла в огонь подливала подруга-психолог, без устали внушавшая Марине мысли о безграничных возможностях и двадцати миллионах мужчин, которые где-то сидят и мечтают жениться на такой женщине.

- И правда, - взмахнула руками Марина Львовна. - Что ж, я себе одного не найду из двадцати миллионов?

И завела страничку на сайте знакомств. Там было именно столько одиноких и, по всему видно, перспективных женихов.

Ее, конечно, смущали истории об интернет-маньяках, скрывавшихся под личиной Брэда Питта и несчастных американских военных, которым нужны деньги на операцию... Об этом много писали в газетах. Но риск оказаться обманутой пугал намного меньше риска встретить старость со Славиком. Потому что если опасность попасть в руки маньяка казалась призрачной, то Славик был реальным и сидел перед ней на диване, почесывая волосатую грудь.

Жизнь с ним представлялась Марине Львовне печальным вальсом Шопена и засохшим пасхальным куличом. И тут появился Максим - мускулистый, загорелый и настроенный на серьезные отношения друг по переписке.

Он представился помощником депутата, прислал фото в пиджаке и процитировал Ницше. Сердце Марины Львовны радостно сжалось в предвкушении обедов с первыми лицами, домика в Конче-Заспе и приглашения на день рождения Ляшко.

Она уже видела себя в окружении известных политиков, певцов и просто миллионеров, которые то и дело подходили к ним с Максимом и, восторженно глядя на Марину Львовну, с придыханием спрашивали: "Твоя? И где ты только таких роскошных женщин находишь?"

С личной встречей Максим почему-то тянул, ссылаясь на занятость. Оно и понятно, утешала себя Марина, помощники депутатов так просто в суп не падают, их надо заслужить. Зато уж потом будут у нас и мартель с курвуазье и фалафель с канапе! Славика она к тому времени выдворила назад к маме, скомкано объяснив ему про терзание романтической натуры. Монтажник настороженно заглянул в Маринины зрачки - на случай если она не совсем трезва, - но спорить не стал и покорно переехал. Он не понимал причин столь резкой смены поведения. Может, это запоздалый кризис среднего возраста или просто весна... А Марина Львовна уже записалась на самбу, чтобы развить в себе дополнительную женственность, купила новое нижнее белье и начала подумывать, какие занавески повесит в доме в Конче-Заспе.

В конце концов Максим пригласил ее в кафе у метро. Сказал, что не хочет привлекать к себе внимания и так удобнее. Марина надела все самое новое сразу и помчалась навстречу счастью, забыв о здравом смысле.

Максим, на удивление, не ждал ее с цветами у припаркованного лимузина, а за обе щеки наворачивал суп в забегаловке. На нем была униформа одного из соседних магазинов, и выглядел он совсем не тем красавцем с фото, которое Марина распечатала и носила в кошельке. Но критическое мышление еще долго не хотело включаться. Марина начала судорожно придумывать оправдания: возможно, у него секретная миссия или он меня проверяет...

- Садись, есть хочешь? - спросил Максим. - У меня перерыв 30 минут, можем поговорить.

- Но ты же сказал, что работаешь в правительстве... - заикнулась Марина Львовна.

- Работаю, мы им недавно кондиционеры устанавливали. Так меня один депутат к себе домой позвал, чтобы я ему сплит-систему настроил. Так что я - самый что ни на есть помощник депутата, а что? Помогал же ему!

* * *

От разочарования и обиды на глазах у Марины выступили слезы. Какой же она была наивной дурочкой!

Конечно, мужчину надо любить не за его положение в обществе, а за человеческие качества, но у Марины Львовны уже был Славик. Хороший парень и больше ничего. А теперь появился еще и Максим - олицетворение разбившихся надежд и красноречивое подтверждение того, что в сорок пять надежнее иметь синицу в руке, чем гоняться за призрачными журавлями. Или, может, не все еще потеряно?