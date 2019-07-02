Гороскоп на июль: Тельцов ждет творческий взлет, Рыб - удача

Гороскоп на июль для всех знаков Зодиака специально для "КП" в Украине" составил победитель "Битвы экстрасенсов", эксперт проекта "Следствие ведут экстрасенсы" и ясновидящий Хаял Алекперов.

Звезды настоятельно рекомендуют Овнам больше времени уделять себе. Поход в спа, любимая книга или даже просто прогулка на свежем воздухе поможет вам не только передохнуть и отвлечься, но и вернуть внутренний эмоциональный баланс. В противном случае нервное напряжение и раздражительность не только станут преградами на пути к успеху, но и послужат главной причиной ссор с близкими людьми.

Этот месяц для Тельцов - время творческих взлетов. Вдохновение станет частым гостем представителей этого знака. А потому даже к самым скучным рутинным делам и заботам Тельцы найдут креативный подход. В середине месяца старайтесь избегать гастрономических экспериментов и строгих диет – возможны проблемы с пищеварительной системой.

Июль сулит Близнецам успех в финансовой сфере. Многие дела и проекты, которые вы считали неудачными, в этом месяце дадут нежданные денежные дивиденды. В сфере личных отношений одиноким представителям знака звезды обещают перемены. Не исключено, что курортный роман или случайное знакомство станет началом нового этапа в вашей жизни.

Звезды советуют Ракам не торопиться в принятии решений. Особенно, если речь идет о новых знакомствах. Интуиция может вас подвести, а первое мнение о человеке окажется ошибочным. И чтобы не столкнуться с разочарованием, старайтесь чаще спрашивать совета у близких людей. Конец месяца – отличное время для путешествий. Яркие впечатления и приятные эмоции вам гарантированы.

В личной жизни одиноких Львов есть большая вероятность перспективных знакомств. А потому старайтесь выглядеть на все сто, даже если вы просто выходите в соседний супермаркет или отправляетесь на пробежку. Семейным же Львам звезды сулят конфликтный период в отношениях с партнером. В связи с этим старайтесь избегать чрезмерной критики и чаще радуйте любимого человека комплиментами и теплыми словами.

В июле Дев ожидает успех в делах, связанных с интеллектуальным трудом. Запас сил и творческий потенциал позволит представителям знака найти нестандартные способы решения проблем. Не исключено, что вы станете своего рода "палочкой-выручалочкой" и для своего окружения. Но помните о правиле "золотой середины". Иначе, постоянно решая проблемы окружающих, можете запустить свои собственные дела.

В начале месяца расположение звезд будет способствовать успехам в работе. Благоприятное время, чтобы как следует потрудиться и получить хорошую отдачу. Также, расположение небесных тел сулит Весам удачу в денежных вопросах. Вы легко уладите финансовые трудности, вроде долгов или кредитов. В конце месяца будьте осторожнее в быту – велика вероятность получения травм!

В этом месяце многие Скорпионы осуществят свои давние планы и задумки. Сейчас для этого у представителей знака будет достаточно и сил, и времени. Но главной помехой на их пути могут стать чрезмерные придирки к собственной персоне. А потому не забывайте хвалить себя, тем более, когда есть за что.

Старайтесь больше времени уделять близким людям. Сейчас они, как никогда, будут нуждаться в вашем совете и поддержке. В делах финансовых звезды сулят успех и нежданную прибыль. Самое время порадовать себя приятными покупками. Конец месяца – благоприятный период, чтобы бросить вызов вредным привычкам. Избавиться от ненужного балласта для вас не составит труда.

Упрямство, присущее представителям этого знака может стать главной причиной раздоров в личных отношениях. Старайтесь чаще уступать в спорах близким людям и не провоцируйте конфликты – уладить их будет не так легко, как вы рассчитывали. Конец месяца – удачный период, чтобы разобраться с бумажной волокитой и бытовыми вопросами. Вам удастся достичь желаемого без особых трудностей – не упустите момент.

Середина лета для Водолеев – прекрасное время, чтобы поработать над собой и самосовершенствоваться. Сейчас вас ждет успех в любых начинаниях. Главное при этом – не лениться. Старайтесь "ковать железо, пока оно горячо". В сфере личных отношений старайтесь избегать колких замечаний в адрес партнера. Так как из обычного спора может разгореться серьезная ссора.

В июле фортуна будет благосклонной к Рыбам. То, о чем им так долго мечталось, в этом месяце для представителей знака может стать реальностью. Единственное, что может помешать - сомнения и неуверенность в себе, присущие Рыбам. Совет звезд - не робеть! Самое время объявить войну своим страхам – у вас все получится!