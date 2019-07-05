Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.76
USD
26.18
RUB
0.42
EUR
28.90
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Отношения
5 июля 19, 18:36
Гороскоп для всех знаков Зодиака на Ивана Купала
Ивана Купала
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Что нового привнесет в судьбу магическая ночь с 6 на 7 июля?

Гороскоп для всех знаков Зодиака на Ивана Купала 2019 составила астролог Марина Скади (Соколова). Она рассказал, что ждет знаки Зодиака особенно в магическую ночь с 6 на 7 июля.

- В это время, Луна находится в знаке Девы, в гармоничном аспекте с Ураном – планетой новшеств и обновлений. В эту ночь, закладывается тенденция изменений в эмоциональной жизни. Может заметно улучшиться или ухудшиться (если сопротивляться изменениям), в неожиданном и непредсказуемом отношении. Начинает притягиваться все новое и необычное, и, таким образом, в эмоциональных привязанностях и обязательствах появится нечто, что может настораживать. Какими бы странными или неожиданными ни были события, которые доставляют вам эмоциональные переживания, в целом, перспективы складываются благоприятно, если не сопротивляться новому и прогрессивному, входящему в вашу жизнь, - отметила она.

Гороскоп на Ивана Купала 2019: Овен

Обстоятельства складываются наилучшим образом для воплощения замыслов в действия. Ускоренный ритм и увеличившийся объем информации при общении могут вызвать хаос и, временами, создать агрессивную атмосферу. Возможно, вам потребуется отстаивать свои идеи или мнения.

Гороскоп на Ивана Купала 2019: Телец

Неожиданные денежные поступления или подарки. Вам предстоят необычные контакты, предложения партнерства, укрепление других союзов. У вас появляется возможность стать частью большого коллектива, и, в то же время, сохранить индивидуальность. Предпринимаете попытки развиваться в желаемом направлении.

Гороскоп на Ивана Купала 2019: Близнецы

У вас возникает потребность воплотить в жизнь то, о чем вы слышите или читаете. Благодаря сознательному выбору или обстоятельствам, ваши планы претворятся в жизнь, а идеи станут реальностью. Вы получаете ресурсы или инструкции для достижения цели. Возможно, у вас возникнет необходимость в поездках.

Гороскоп на Ивана Купала 2019: Рак

Вы наслаждаетесь чувством единства с партнером. Желание любить и быть любимым затмевает все, даже разум. У семейных людей появляются особые чувства к семье и родителям, вам хочется сделать что-то приятное любимым людям. Случайная встреча может перерасти в более тесную связь.

Гороскоп на Ивана Купала 2019: Лев

В этот день закладывается фундамент для развития вас как личности и устранения негативных проявлений характера. Вы начинаете заниматься тем, что вам интересно по жизни. Важным моментом здесь является вера в себя и свои идеи, признание своих заслуг перед группой, открытое выражение своих планов.

Гороскоп на Ивана Купала 2019: Дева

Это не лучшее время для романтических отношений, поскольку ошибки партнера ярче бросаются в глаза, а значит, учащаются взаимные упреки. Но для обращения, например, к нотариусу или для оформления разного рода официальных бумаг и документов - самое подходящее время.

Гороскоп на Ивана Купала 2019: Весы

Романтичная и приятная атмосфера учтивых манер и благожелательности, характерная для нынешних обстоятельств, дает шанс улучшить качество вашей жизни. Сложившаяся ситуация может способствовать усилению вашей притягательности и гармонии в семейной жизни, дружеским ужинам на вашей территории.

Гороскоп на Ивана Купала 2019: Скорпион

Если вы хотите привлечь внимание окружающих, вы преуспеете в своих намерениях. Ваша эмоциональная жизнь заметно улучшится. Пока обстоятельства складываются в вашу пользу, сосредоточьте свои усилия на доме и семье, взаимоотношениях, обеспечивающих эмоциональную безопасность и поддержку.

Гороскоп на Ивана Купала 2019: Стрелец

У вас возникнет желание и возможность улучшить свой социальный статус, профессиональные навыки, интеллектуальные достижения или материальное положение. Будьте готовы продемонстрировать начальству свои знания или навыки. Если же вы оказались победителем, не испытывайте судьбу – не нужно всех ставить в известность.

Гороскоп на Ивана Купала 2019: Козерог

Стремление выставить свои достоинства напоказ способствует увеличению количества конкурентов. Другие люди предпримут решительные усилия, чтобы произвести на вас впечатление тем же способом. Обстоятельства могут подвергнуть опасности взаимоотношения и общение с окружающими. Не время для романтических отношений.

Гороскоп на Ивана Купала 2019: Водолей

Ваша эмоциональная жизнь улучшается в неожиданном и непредсказуемом отношении. Вас начнет притягивать все новое и необычное и, таким образом, в ваших эмоциональных привязанностях и обязательствах появится что-то впечатляющее. Атмосфера в вашем доме может измениться или стать более стимулирующей в чувственном отношении.

Гороскоп на Ивана Купала 2019:  Рыбы

Ваши желания входят в противоречие с эмоциями. Трудности в отношениях с противоположным полом, семейных отношениях. Можете понести имущественные потери по собственной вине. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности, и этот день не заставит вас плохо вспоминать о нем.
kp.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей