Гороскоп для всех знаков Зодиака на Ивана Купала 2019 составила астролог Марина Скади (Соколова). Она рассказал, что ждет знаки Зодиака особенно в магическую ночь с 6 на 7 июля.

- В это время, Луна находится в знаке Девы, в гармоничном аспекте с Ураном – планетой новшеств и обновлений. В эту ночь, закладывается тенденция изменений в эмоциональной жизни. Может заметно улучшиться или ухудшиться (если сопротивляться изменениям), в неожиданном и непредсказуемом отношении. Начинает притягиваться все новое и необычное, и, таким образом, в эмоциональных привязанностях и обязательствах появится нечто, что может настораживать. Какими бы странными или неожиданными ни были события, которые доставляют вам эмоциональные переживания, в целом, перспективы складываются благоприятно, если не сопротивляться новому и прогрессивному, входящему в вашу жизнь, - отметила она.

Обстоятельства складываются наилучшим образом для воплощения замыслов в действия. Ускоренный ритм и увеличившийся объем информации при общении могут вызвать хаос и, временами, создать агрессивную атмосферу. Возможно, вам потребуется отстаивать свои идеи или мнения.

Неожиданные денежные поступления или подарки. Вам предстоят необычные контакты, предложения партнерства, укрепление других союзов. У вас появляется возможность стать частью большого коллектива, и, в то же время, сохранить индивидуальность. Предпринимаете попытки развиваться в желаемом направлении.

У вас возникает потребность воплотить в жизнь то, о чем вы слышите или читаете. Благодаря сознательному выбору или обстоятельствам, ваши планы претворятся в жизнь, а идеи станут реальностью. Вы получаете ресурсы или инструкции для достижения цели. Возможно, у вас возникнет необходимость в поездках.

Вы наслаждаетесь чувством единства с партнером. Желание любить и быть любимым затмевает все, даже разум. У семейных людей появляются особые чувства к семье и родителям, вам хочется сделать что-то приятное любимым людям. Случайная встреча может перерасти в более тесную связь.

В этот день закладывается фундамент для развития вас как личности и устранения негативных проявлений характера. Вы начинаете заниматься тем, что вам интересно по жизни. Важным моментом здесь является вера в себя и свои идеи, признание своих заслуг перед группой, открытое выражение своих планов.

Это не лучшее время для романтических отношений, поскольку ошибки партнера ярче бросаются в глаза, а значит, учащаются взаимные упреки. Но для обращения, например, к нотариусу или для оформления разного рода официальных бумаг и документов - самое подходящее время.

Романтичная и приятная атмосфера учтивых манер и благожелательности, характерная для нынешних обстоятельств, дает шанс улучшить качество вашей жизни. Сложившаяся ситуация может способствовать усилению вашей притягательности и гармонии в семейной жизни, дружеским ужинам на вашей территории.

Если вы хотите привлечь внимание окружающих, вы преуспеете в своих намерениях. Ваша эмоциональная жизнь заметно улучшится. Пока обстоятельства складываются в вашу пользу, сосредоточьте свои усилия на доме и семье, взаимоотношениях, обеспечивающих эмоциональную безопасность и поддержку.

У вас возникнет желание и возможность улучшить свой социальный статус, профессиональные навыки, интеллектуальные достижения или материальное положение. Будьте готовы продемонстрировать начальству свои знания или навыки. Если же вы оказались победителем, не испытывайте судьбу – не нужно всех ставить в известность.

Стремление выставить свои достоинства напоказ способствует увеличению количества конкурентов. Другие люди предпримут решительные усилия, чтобы произвести на вас впечатление тем же способом. Обстоятельства могут подвергнуть опасности взаимоотношения и общение с окружающими. Не время для романтических отношений.

Ваша эмоциональная жизнь улучшается в неожиданном и непредсказуемом отношении. Вас начнет притягивать все новое и необычное и, таким образом, в ваших эмоциональных привязанностях и обязательствах появится что-то впечатляющее. Атмосфера в вашем доме может измениться или стать более стимулирующей в чувственном отношении.

Ваши желания входят в противоречие с эмоциями. Трудности в отношениях с противоположным полом, семейных отношениях. Можете понести имущественные потери по собственной вине. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности, и этот день не заставит вас плохо вспоминать о нем.