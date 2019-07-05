Гороскоп для всех знаков Зодиака на Ивана Купала 2019 составила астролог Марина Скади (Соколова). Она рассказал, что ждет знаки Зодиака особенно в магическую ночь с 6 на 7 июля.
- В это время, Луна находится в знаке Девы, в гармоничном аспекте с Ураном – планетой новшеств и обновлений. В эту ночь, закладывается тенденция изменений в эмоциональной жизни. Может заметно улучшиться или ухудшиться (если сопротивляться изменениям), в неожиданном и непредсказуемом отношении. Начинает притягиваться все новое и необычное, и, таким образом, в эмоциональных привязанностях и обязательствах появится нечто, что может настораживать. Какими бы странными или неожиданными ни были события, которые доставляют вам эмоциональные переживания, в целом, перспективы складываются благоприятно, если не сопротивляться новому и прогрессивному, входящему в вашу жизнь, - отметила она.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Овен
Обстоятельства складываются наилучшим образом для воплощения замыслов в действия. Ускоренный ритм и увеличившийся объем информации при общении могут вызвать хаос и, временами, создать агрессивную атмосферу. Возможно, вам потребуется отстаивать свои идеи или мнения.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Телец
Неожиданные денежные поступления или подарки. Вам предстоят необычные контакты, предложения партнерства, укрепление других союзов. У вас появляется возможность стать частью большого коллектива, и, в то же время, сохранить индивидуальность. Предпринимаете попытки развиваться в желаемом направлении.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Близнецы
У вас возникает потребность воплотить в жизнь то, о чем вы слышите или читаете. Благодаря сознательному выбору или обстоятельствам, ваши планы претворятся в жизнь, а идеи станут реальностью. Вы получаете ресурсы или инструкции для достижения цели. Возможно, у вас возникнет необходимость в поездках.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Рак
Вы наслаждаетесь чувством единства с партнером. Желание любить и быть любимым затмевает все, даже разум. У семейных людей появляются особые чувства к семье и родителям, вам хочется сделать что-то приятное любимым людям. Случайная встреча может перерасти в более тесную связь.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Лев
В этот день закладывается фундамент для развития вас как личности и устранения негативных проявлений характера. Вы начинаете заниматься тем, что вам интересно по жизни. Важным моментом здесь является вера в себя и свои идеи, признание своих заслуг перед группой, открытое выражение своих планов.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Дева
Это не лучшее время для романтических отношений, поскольку ошибки партнера ярче бросаются в глаза, а значит, учащаются взаимные упреки. Но для обращения, например, к нотариусу или для оформления разного рода официальных бумаг и документов - самое подходящее время.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Весы
Романтичная и приятная атмосфера учтивых манер и благожелательности, характерная для нынешних обстоятельств, дает шанс улучшить качество вашей жизни. Сложившаяся ситуация может способствовать усилению вашей притягательности и гармонии в семейной жизни, дружеским ужинам на вашей территории.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Скорпион
Если вы хотите привлечь внимание окружающих, вы преуспеете в своих намерениях. Ваша эмоциональная жизнь заметно улучшится. Пока обстоятельства складываются в вашу пользу, сосредоточьте свои усилия на доме и семье, взаимоотношениях, обеспечивающих эмоциональную безопасность и поддержку.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Стрелец
У вас возникнет желание и возможность улучшить свой социальный статус, профессиональные навыки, интеллектуальные достижения или материальное положение. Будьте готовы продемонстрировать начальству свои знания или навыки. Если же вы оказались победителем, не испытывайте судьбу – не нужно всех ставить в известность.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Козерог
Стремление выставить свои достоинства напоказ способствует увеличению количества конкурентов. Другие люди предпримут решительные усилия, чтобы произвести на вас впечатление тем же способом. Обстоятельства могут подвергнуть опасности взаимоотношения и общение с окружающими. Не время для романтических отношений.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Водолей
Ваша эмоциональная жизнь улучшается в неожиданном и непредсказуемом отношении. Вас начнет притягивать все новое и необычное и, таким образом, в ваших эмоциональных привязанностях и обязательствах появится что-то впечатляющее. Атмосфера в вашем доме может измениться или стать более стимулирующей в чувственном отношении.Гороскоп на Ивана Купала 2019: Рыбы
Ваши желания входят в противоречие с эмоциями. Трудности в отношениях с противоположным полом, семейных отношениях. Можете понести имущественные потери по собственной вине. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности, и этот день не заставит вас плохо вспоминать о нем.