Сохраните и читайте, когда будет плохое настроение

Может, такое определение немного упрощенно, но рациональное зерно в этом есть.

В народе даже говорят: «Спроси у человека, что такое счастье – и поймешь, что ему больше всего в жизни не хватает».

Для кого-то ты значишь все.

Твоя улыбка может осчастливить даже тех, кому ты не нравишься.

Люби людей, которые относятся к тебе правильно, забудь о тех, кто этого не делает, и верь, что все случается по определенной причине.

Каждую ночь кто-нибудь подумает о тебе перед тем, как лечь спать.

Часто причина, по которой кто-то ненавидит тебя, в том, что он просто хочет быть на тебя похожим.

Так что люби людей, которые относятся к тебе правильно, забудь о тех, кто этого не делает, и верь, что все случается по определенной причине.

На земле есть как минимум два человека, за которых ты готов отдать свою жизнь.

Как минимум 13 человек по-своему тебя любят.

Жизнь слишком коротка, чтобы просыпаться с сожалениями.

Даже когда ты совершаешь самую большую ошибку в жизни, с этим тоже приходит что-то хорошее.

Когда ты думаешь, что жизнь отвернулась от тебя, посмотри на нее с другого ракурса.

Всегда помни: когда жизнь дает еще один шанс, у тебя все получится!

Если у тебя появляется шанс — бери его!

Если этот шанс меняет всю твою жизнь, позволь этому случиться.

Никто не говорил, что это будет легко. Они просто пообещали, что оно того стоит.

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