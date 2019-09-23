Лучшая мотивирующая фраза, которую надо говорить каждое утро

Для каждого из нас настает в жизни такой момент, что вдруг охватывает чувство апатии и абсолютно ничего не хочется делать. Знакомо? Тогда хотим вас обрадовать! Существует одна фраза, которая помогает со всем этим справиться, приводит в равновесие вашу жизнь. Главное проговаривать ее каждое утро.

Лучшая мотивирующая фраза





Американский предприниматель и автор книг Гари Вайнерчук (Gary Vaynerchuk) поделился фразой, которую стоит повторять себе каждое утро, чтобы не забывать о самом главном в этой жизни.





Лучшая мотивирующая фраза состоит всего из трёх слов: «Ты не вечен». Я не пытаюсь вас напугать, а просто говорю по существу. Для того чтобы стать счастливыми, у нас есть только одна жизнь. Другой возможности не будет. Вместо того чтобы сидеть на месте и жаловаться на то, что занимаетесь нелюбимым делом, просто возьмите и перейдите от жалоб к действиям.





В мире слишком много людей, озабоченных счастьем окружающих, хотя им не помешало бы озаботиться своим. Знаете, почему мне нравится делать других людей счастливыми и мотивировать их к успеху? Потому что я уже счастлив сам. Возможно, это звучит эгоистично, но первым делом нужно сделать счастливым именно себя, а потом можно заняться и счастьем других людей.





Я прошу вас честно спросить себя, делает ли то, чем вы сейчас занимаетесь, вас более успешным? Не только в работе, но и просто в повседневной жизни. Счастливый человек осознаёт, что гораздо важнее не то, сколько денег он зарабатывает, а то, как он это делает.





Когда мне было чуть за 20, я проводил много времени в окружении людей, которым было больше 90. Неважно, где и когда я их встречал — путешествуя или работая в винодельческой индустрии, — я просил их рассказать мне о своей жизни.

Все они начинали со слов «Жаль, что…» Одни жалели, что в своё время не работали усерднее. Другие сокрушались, что проводили мало времени с близкими и любимыми людьми. Третьи — что не занимались тем, чем действительно хотели, а подчинились воле родителей. Им было жаль, жаль, жаль.





Если за время общения с этими стариками я и научился чему-то, то это можно выразить в одной фразе:





Для того чтобы начать действовать, нет лучшего времени, чем сейчас.





Если вам чуть за 20, это то самое время. Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы всеми силами пытаться стать более практичными, зарабатывать много денег и приобретать на них то, что точно обратит на себя внимание, например роскошный автомобиль.





Поймите, у вас есть примерно лет пять на активное построение той жизни, которую вы хотите иметь. Путешествуйте вместе со своими друзьями, открывайте для себя этот мир, сколотите рок-банду, где вы сможете проявить свои таланты, и, если в вашей квартире кроме вас по-прежнему живёт ещё восемь человек, организуйте из них какое-нибудь общество по интересам.





Так как на большинстве из нас не лежит каких-либо серьёзных обязательств, сейчас самое время сделать свою жизнь такой, какой вам хотелось бы её видеть.





И даже если вам за 40, за 50, за 60 или больше, у вас всё равно есть достаточно времени для того, чтобы стать счастливым человеком. Всё возможно, если очень захотеть. Может быть, вместо того чтобы выйти на пенсию, нужно сконцентрировать усилия на том, чего вы действительно хотите.





Когда-нибудь все мы умрём. Вне зависимости от того, сколько вам лет, нужно воспользоваться имеющимся у вас временем, чтобы стать счастливым человеком. Сейчас перед нами открыто небывалое количество возможностей, позволяющих построить такую жизнь, какую нам хотелось бы иметь.





Я должен был написать этот пост, чтобы выразить своё отношение к тому, что наблюдаю в последние нескольких лет. Я заметил, что люди часто упускают возможности. Они думают, что могут воспользоваться ими в любой момент.





Люди живут так, как будто у них есть неограниченное количество времени. Но все мы знаем, что это не так.





Если мои слова заставят хотя бы одного человека пересмотреть своё поведение, задать себе тот самый вопрос или не упустить какую-либо возможность, значит, я не зря написал статью. Потому что на всё это у нас есть только одна жизнь.





Каждое утро мотивирующая фраза «Ты не вечен» должна заставить вас встать с постели и сделать то, что вы хотите сделать.





У вас есть только одна жизнь, одна возможность. Ничего так не отравляет жизнь человека, как сожаления. Поэтому прекращайте искать себе оправдания и начните свой путь к счастью!







