При этом им не обязательно выделяться какой-то запоминающейся внешностью, социальным статусом или финансовым благополучием.





Просто они те, с кем всегда комфортно и с кем хочется общаться, проводить время, просить совета и находиться рядом с ними. Все, что нужно для того, чтобы стать такой душой компании – это простые правила общения.





Мы раскроем для вас 11 секретов неотразимых людей.





Они относятся уважительно к любому человеку. Неважно с кем они общаются в данный момент: с коллегой, состоятельным человеком или кассиром в магазине – они проявляют вежливость и уважение в любом случае. Если вы к кому-то грубо относитесь, особенно на людях, то это настроит против вас окружающих. Больше дружелюбности и уважения.





Они не ведут пустых разговоров. Беседы «ни о чем» не способны вызвать никаких эмоций у собеседника, они ведутся машинально и не способны расположить к себе человека. Оживите разговор парой интересных вопросов об увлечении того, с кем ведете беседу, и вы увидите, как человек раскроется.





Они не стараются понравиться навязчиво. Не стоит в диалоге с человеком делать себе рекламу, хвастаться своими поступками или достижениями. Неотразимые люди прекрасно понимают, что стремление приукрасить себя слишком бросается в глаза.





Они искренние. Эти люди ведут себя так, как им свойственно. Без фальши и наигранных мотивов. Искренний человек всегда способен расположить к себе окружающих.





Они прекрасно видят разницу между фактом и мнением. Во время дискуссий или спора они способны соблюдать дистанцию и отдавать себе отчет в том, что высказывают просто свою точку зрения, а не факты. Эти люди прекрасно понимают, что личное мнение имеют не только они сами, но и другие вокруг.

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Они честны. Говорить правду постоянно – это достаточно сложно. Важно не говорить о людях плохого и стараться не задеть чувств, если это, по сути, ничем не оправдано. Но все же эти люди поступают справедливо, и знают, что придерживаются правильного пути.





Неотразимые люди любят жизнь. Они ценят ее во всех проявлениях. От них вы не услышите жалоб или нытья на то, что все вокруг плохо и несправедливо. Они знают, что проблемы – это временное явление, а жизнь прекрасна.

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Они стараются выглядеть хорошо, но не перебарщивают в этом. Эти люди понимают, что выглядеть опрятно и аккуратно – это важно для окружения. Но не зацикливаются на внешности – они не нарциссы. Поддерживают чистоту и понимают, что уборка в квартире перед приходом гостей – это знак уважения к ним.





Они улыбаются. Вы знали, что на подсознательном уровне мы копируем язык тела нашего собеседника? Так вот если вы будете улыбаться, человек напротив тоже станет более радостным, улыбчивым. Неотразимые люди знают и используют этот прием, тем самым поднимая настроение тем, кто находится рядом с ними.





Они придерживаются платинового правила. Золотое правило общения с людьми – относиться к ним так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Но в нем есть изъян – оно предполагает, что все люди в итоге хотят одного и того же. Вот как звучит платиновое правило: относитесь к людям так, как они хотят, чтобы к ним относились. Индивидуальный подход к каждому человеку очень важен, он учитывает особенности каждого человека.

Они сосредоточены на людях. Способны поддержать разговор и проявить интерес к собеседнику, а не болтать только о себе. Это вызывает симпатию.



