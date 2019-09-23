Как стать сексуальной женщиной?

Совет №1. Замедлитесь.





Самое простое, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы увеличить свою сексуальность – это замедлиться. Конечно же, речь идет о ваших движениях и словах и никак не про мысли. Несмотря на простоту, этот способ поможет вам значительно увеличить вашу сексуальную привлекательность. Быстро и беспорядочно размахивая руками, вы можете выиграть спор, но это никак не придаст вам сексуальности. То же самое касается и разговора. Замедление всего на 10 % скорости ваших движений и речи дает потрясающий результат в стремлении стать сексуальнее. Кстати этот метод работает и тогда, когда вы занимаетесь сексом .





Очень важное замечание:





Многие девушки могут подумать, что нужно как можно медленнее двигаться и говорить. Это в корне неверно! Замедление должно быть еле заметное, порядка 10 % от вашего привычного ритма. Ни в коем случае не переусердствуйте, иначе будете выглядеть как человек с отклонениями.





Совет №2. Установите зрительный контакт.





Если вы хотите стать привлекательней для мужчины – установите с ним зрительный контакт. Это простой и в то же самое время сильный способ повысить свою привлекательность в глазах мужчин. Нужно учесть, что, как и в случае с замедлением, нельзя переусердствовать. Не нужно долго и пристально смотреть в глаза мужчине. Достаточно лишь ненадолго зафиксировать зрительный контакт. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы сердце мужчины забилось быстрее.





Совет №3. Сексуальная, но не распутная.





Существует очень тонкая грань между сексуальностью и распущенностью. Часто люди думают, что для того, чтобы быть сексуальной нужно одеваться как можно откровенней. Без сомнения такой наряд может привлечь некоторых мужчин, но нужны ли они вам? Если вы не ищите мимолетных увлечений и секса на один раз, то не одевайтесь откровенно и вызывающе. Важно выбирать такую одежду, которая подчеркнет достоинства и скроет недостатки вашего тела. Очень важно найти в одежде баланс между привлекательностью и откровенностью. Также это касается обуви, макияжа, украшений и т.д.





Совет №4. Прикоснитесь.





Ни для кого не секрет, что мужчин привлекает красивая внешность. Однако это далеко не единственный способ привлечь его внимание. Для того чтобы понравиться и стать более сексуальной, достаточно просто прикоснуться к нему. Конечно, не нужно подходить и хватать мужчину, вас могут совершенно не правильно понять. Сделать это нужно непринужденно и как бы невзначай.





Вот несколько способов как можно прикоснуться к мужчине:





- когда вы встречаетесь;

- когда вы прощаетесь;

- когда он говорит что-то смешное или рассказывает анекдот.





Как правило, лучше коснуться его руки или плеча. В любой из этих моментов, прикосновение будет естественным и непринужденным.





Совет №5. Создайте сексуальное напряжение.





Последний совет о том, как стать сексуальной заключается в создании сексуального напряжения у мужчин . Для этого нужно стать «плохой девочкой». Как известно, самый сладкий плод – это запретный. Мужчин притягивают девушки, которые ведут себя на грани дозволенного. Они будут думать о вас постоянно, а разве не это нужно женщине, которая хочет быть сексуальной?





Придерживаясь этих простых советов, любая женщина станет желанной и сексуально привлекательной для мужчин.



