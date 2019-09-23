Никогда не говорите «Спасибо»! И вот почему…

Думаю, вы согласитесь с тем, что каждое слово обладают определенной энергетикой, и когда мы говорим его человеку, то передаем определенное послание — не в буквальном смысле, а на тонком энергетическом уровне.





Слово «спасибо» прочно вошло в нашу жизнь. Мы используем его везде и всегда, практически машинально отвечаем «спасибо», даже на задумываясь, что оно действительно значит.





Давайте разберемся.





Слово «спасибо» буквально означает: «Спаси, Бог». То есть спаси меня, Бог, от этого человека! Произнося слово «спасибо», вы закрываете энергетический канал, который связывает вас с этим человеком.





На самом деле «спасибо» — это очень мощная мантра, которая защищает вас от дальнейшего общения с тем человеком, которому вы ее сказали. Только вдумайтесь, мы говорим «спасибо» всем и каждому, и все больше и больше закрываемся от людей.





Проанализируйте, когда вы говорите «спасибо»?





Когда хотите отделаться от кого-либо. Да-да, это действительно так. Вы как бы неосознанно произносите: «Да, спасибо, спасибо, но у меня свои дела. Мне пора». Это происходит очень глубоко, почти бессознательно.





Хотя на внешнем плане вы даже можете чувствовать даже благодарность, но где-то глубоко… Прочувствуйте этот момент…





Нельзя говорить «спасибо», если… Не говорите «спасибо», если вы намерены продолжать общение! Иначе отношения постепенно начнут ухудшаться.





Как нужно благодарить?

Думаю, вы уже поняли! Говорите «благодарю» в ответ на услугу, которую вам оказали. Так вы дарите другому благо – посылаете свою энергию в обмен на доброе дело.





Почему говорить «благо-дарю» выгодно?





Говоря «благо-дарю», вы желаете блага человеку, а то, что вы желаете другим, возвращается к вам в стократном размере. Задумайтесь над этим!





В каких случаях стоит сказать «спасибо»?





Если вы не хотите продолжать общение, если вы расстаетесь с человеком и больше не желаете поддерживать с ним связь, тогда уместно сказать: «Спасибо тебе за все». Также словом «спасибо» хорошо отвечать тем, кто сделал вам что-то плохое. Это вовсе не означает, что вы подставляете правую щеку, наоборот, вы защищаете себя от дальнейших неприятностей со стороны этого человека.





Используйте слова «спасибо» и «благодарю» сознательно, как мощную магию, чтобы защитить себя или привлечь к себе добро, и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться к лучшему!





Да, первое время вам будет трудно перестроиться, возможно, это даже вызовет некий дискомфорт (ведь на вас будут обращать внимание), но это того стоит! Чем чаще вы будете осознанно благодарить, тем быстрее это войдет в привычку.





Говорят, Вселенную нужно благодарить за негативные уроки… А может стоит сказать «спасибо»?





Как поступить, если вам пришлось пережить какие-то негативные ситуации, но вы смогли понять свои ошибки и извлечь из них пользу? В этом случае вы можете поблагодарить Вселенную за пройденный урок. Но если вы не хотите вновь пережить подобный опыт, то можно мысленно обратиться к Высшим Силам со словами: «Благодарю, спасибо». Так вы действительно поблагодарите за ту пользу, которую получили, но в то же время так вы закрываете канал и просите защитить вас в дальнейшем от подобных ситуаций.





И напоследок! Проведите интересный эксперимент!





Произнесите слово «спасибо», а затем «благодарю» и прислушайтесь к ощущениям, сравните что вы испытали в первом случае, а что во втором! Ваши ощущения будут совершенно разными! Помните: что внутри вас, то и снаружи!



