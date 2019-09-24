ТОП-10 мудрых советов Луизы Хей о том, КАК полюбить себя

30 августа 2017 года Луиза Хей скончалась в возрасте 90 лет… Но ее мудрые советы все еще живут и поддерживают нас.

Мудрые советы Луизы Хей о том, КАК полюбить себя



1. Прекратите критиковать. Немедленно прекратите критиковать. Критика никогда никого не меняет. Откажитесь от критики себя. Примите себя именно такими, как вы есть.

Когда вы критикуете себя — ваши перемены негативны. Когда вы одобряете себя — вы меняетесь позитивно.





2. Прекратите запугивать себя, терроризировать себя своими же мыслями. Это ужасный способ жизни. Найдите для себя такой образ, который приятен вам (для меня — это желтая роза), и немедленно переключайтесь от пугающих вас мыслей к приятным.

3. Будьте великодушны, добры и терпеливы. Будьте великодушны по отношению к себе. Будьте добры к себе. Будьте терпеливы, так как вы осваиваете новый способ мышления. Относитесь к себе как к истинно любимому человеку.

4. Будьте добры по отношению к своему разуму. Ненавидеть себя — значит ненавидеть свои мысли. Не стоит делать этого. Лучше измените их.

5. Восхваляйте себя. Критика разрушает внутренний дух. Похвала укрепляет его. Хвалите себя, как можно больше. Говорите себе, как хорошо вы справляетесь с каждой мелочью.

6. Поддерживайте себя. Найдите способы поддерживать себя. Обращайтесь к друзьям и позвольте им помогать вам. Вполне естественно просить о помощи, когда вы в ней нуждаетесь.





7. Относитесь с любовью к вашим недостаткам. Осознавайте, что вы их сами создали, чтобы удовлетворять какие-то свои потребности. Сейчас вы ищете новые позитивные пути для удовлетворения ваших потребностей. Так что нежно избавляйтесь от старых негативных стереотипов поведения.

8. Заботьтесь о своем теле. Научитесь правильно питаться. Какая пища необходима вашему телу для поддержки оптимальной энергии и жизнеспособности? Разучите физические упражнения. Какие из них доставляют вам удовольствие? Нежно любите и уважайте храм, в котором вы живете.

9. Работайте с зеркалом. Чаще смотрите себе в глаза. Проявляйте свои чувства возрастающей любви к самому себе. Глядя в зеркало, прощайте себя. Глядя в зеркало, поговорите со своими родителями и простите их. Хотя бы один раз в день говорите себе: «Я люблю тебя. Я действительно люблю тебя»

10. Делайте это прямо сейчас. Не ждите, пока у вас наладятся дела, вы похудеете, найдете новую работу или заведете новые связи. Начинайте прямо сейчас и делайте все от вас зависящее.

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