Кошки более привязаны к человеку, чем предполагалось

Кошек традиционно считают одиночками, не имеющими серьезной привязанности к своим хозяевам. Однако новый эксперимент, проведенный исследователями из Университета Орегона, ставит под сомнение эту точку зрения, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Отношения между кошками и их хозяевами по своему характеру и глубине очень сильно напоминают связь между собаками и людьми, пишет команда исследователей под руководством Кристин Витале в научном журнале Current Biology. Исследователи изучили отношения между 79 кошками и их хозяевами. "Большинство кошек продемонстрировали прочную привязанность к людям", - говорит Витале".

"Сначала кошка и ее хозяин проводили вместе две минуты в незнакомом для них помещении. Затем человек покидал комнату на две минуты, чтобы потом снова провести в ней две минуты вместе с животным. Исследователи проанализировали, как вели себя питомцы при возвращении хозяина. Если животное открыто и радостно встречало человека, это говорило о прочной связи между ними. Так реагировали без мало две трети всех кошек. Аналогичные данные были получены в исследованиях с участием собак и детей", - говорится в статье.

"Остальные кошки вели себя неуверенно при возвращении хозяина. Казалось, они колебались между желанием держать дистанцию с одной стороны и желанием тесного телесного контакта с другой. (...) Тем не менееЮ большинство кошек в незнакомой обстановке, очевидно, выбирали безопасность рядом со своим хозяином, что Витале и ее коллеги расценили как свидетельство внутренней привязанности", - отмечает издание.

"Из знания о тесной связи многих кошек с людьми можно вывести и практический совет, подтвержденный Витале в предыдущих исследованиях: тому, кто хочет доставить своей кошке радость или похвалить ее за хорошее поведение, не стоит автоматически думать, что лакомство - лучшая награда для нее. Многие кошки больше ценят, когда человек с ними играет или проявляет ласку", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.