Как повысить уверенность в себе: 10 лучших советов

«Как повысить уверенность в себе» — этот вопрос считается одним из самых запрашиваемых в разных поисковых системах. Казалось бы, 21 век на дворе. Есть сотни тысяч книг, написанных на эту тему, тысячи тренингов и семинаров проводятся по всему миру.





Успешные люди, которые раньше были застенчивыми «гадкими утятами», делятся историями своего успеха, раскрывают тайны о том, как же стать уверенным в себе. Но нам всегда мало. В чем причины столь массовой неуверенности в себе?





Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Скорее всего, реклама и масс-медиа сделали свое коварное дело. СМИ регулярно указывают нам, каким является идеал и внешне, и внутренне. Сравнивая себя с очаровательной красавицей на экране, которая ловко оперирует словами «рибонуклеиновая кислота» и «материнская плата» (в то время как я знаю в ПК только кнопку ВКЛ и ВЫКЛ), мы невольно начинаем ежиться.





«Ага, значит и вовсе я не такая красивая, как говорила в детстве бабушка», — однажды с ужасом пронеслось у меня в голове. С этого и началась моя история о вечной борьбе с выдуманными (и не очень) комплексами.





Затем еще и веками выстроенная система начинает нам твердить: нормально – это когда стройная, замужняя до 25, ты нашла дело всей своей жизни, сама себе зарабатываешь (но не слишком много, иначе ты грозишься попасть в «секту» феминисток!), всегда веселая. И прочая ерунда, которая к реальности не имеет никакого отношения.





А мне-то что делать, если мне 32, я не замужем, «дела всей жизни» пока не нашла (но активно ищу!) и у меня есть пара лишних кг?





Но, конечно, неокрепшие умы начинает прикладывать копирочку к себе и ах…Не сходится!

Отсюда, как вариант, и возникает неуверенность в себе.





Так все же: как повысить уверенность в себе? Как отогнать от себя противные комплексы и дать себе свободу просто быть?





10 мотивационных советов, как повысить уверенность в себе и побороть комплексы





Совет № 1. Осознанность.





Что ж, добро пожаловать в нашу команду молодых и закомплексованных. Если ты читаешь эту статью, у меня для тебя хорошие новости – ты осознала своего главного врага.





Для того, чтобы повысить уверенность в себе, нужно крепко «нащупать свое Я». Как правило, людям, которые страдают от нехватки уверенности в себе, не хватает осознанности. Они не до конца понимают свою ценность и важность (для семьи, друзей, любимых людей).





Не знают, что на самом деле они из себя представляют. Не знают, что любят, что доставляет удовольствие, а что ненавидят.





Можно сказать, что для того, чтобы повысить уверенность в себе, нужно сначала познакомиться с собой, повысить уровень осознанности.





Сядь в уютном местечке, налей чашку горячего кофе. Вдыхая прекрасный аромат свежезаваренного кофе, постарайся максимально осознать себя.

Вот твои ладони сжимают горячую чашку, от которой так приятно разливается тепло по твоим ладоням. Вот оно переходит в твои предплечья, затем разливается в плечи. Тепло заполняет твою прекрасную шею, голову. Все мышцы лица расслабляются, а на губах играет непроизвольная улыбка.

Тепло выливается в грудную клетку, затем в живот, разливается по спине. Переходит в бедра. Оттуда тепло течет в голени, затем в стопы. Сделай глубокий вдох и спокойный медленный выдох. Почувствуй свое тело как никогда качественно и остро.

Как прекрасно быть в этом теле. Как прекрасно, что оно функционирует, твои глаза могут видеть, уши слышать, ты можешь ощущать вкусы и запахи. Как прекрасно быть собой. Как прекрасно просто быть!





Повысить уверенность в себе, не повысив концентрацию на себе, своем теле и разуме невозможно.





Очень советую выполнять такую медитативную практику каждое утро перед началом рабочего дня – дабы настроиться, в первую очередь, на себя и на предстоящий день. Это гарантировано повысит и твое настроение, и производительность в отдельно взятый день. А день – это составляющая жизни.





Да-да, это также медитация. А ты думала, медитация – это только лежать звездой и слушать мантры? Не угадала.





Совет № 2. To do list.

Давай, скажи мне, что у тебя нет планов и целей на предстоящий месяц (год, жизнь).





«Нууу, они есть, конечно. Но я их никуда не записываю, я их и так помню».





Ложь! Повысить уверенность в себе помогают исключительно наглядные списки дел.





Устрой себе ритуал. Зажги свечи, любимую гирлянду или фонарики, положи перед собой белоснежный лист и ручку. Пусть этот лист символизирует начало новой жизни.





Начинай писать по пунктам все планы и цели на, например, предстоящий месяц. Хорошенько обдумывай каждую «точку на мишени», прежде чем записать ее в список.





А также, чтобы повысить уверенность в себе, записывай только те цели, которые нужно достичь ТЕБЕ.

Не понимаешь, о чем я? Отвечай себе на вопросы: «кому это нужно?» Например:





«Цель 5. Купить свекрови набор кастрюль.»





Кому это нужно? Мне, хочу чтоб у свекрови был красивый комплект кастрюль. Свекрови, потому что надоела причитать, что «вот Екатерине Матвеевне невестка подарила мультиварку, а от меня и кастрюль не дождешься».





Банальный и утрированный пример, но мысль мою ты поняла.





Написав свой to do list, торжественно прикрепи его на зеркале или вставь в красивую рамку. Каждый день смотри на свой список, и двигайся на пути к своим желаниям.





Во-первых, такой список помогает пункту первому – Осознанности – проявляться еще больше. Во- вторых, зачеркивать планы, которые ты смогла реализовать – этот простой шаг поможет повысить уверенность.





Совет № 3. Маленькие победы.





Кто сказал, что повысить уверенность в себе можно лишь совершая большие дела и огромные поступки? Именно такие мысли, кстати, и рубят уверенность в себе на корню. Похвале подлежат даже самые маленькие дела и делишки.





Вовремя встала сегодня? Молодец! Твоя яичница не пригорела, как обычно? Да ты просто бог кулинарии! Удалось прийти на работу без опозданий? Браво!





Взращивай свою уверенность. Хвали себя. Обязательно. Часто. Много. Даже льсти себе. Нет, я не преувеличиваю. Загубила уверенность в себе, постоянно замечая свои недостатки и критикуя себя? Постарайся, милая, теперь побаловать себя комплиментами.





Установи себе неписаное правило: за каждые «делишки» ты награждаешь себя комплиментом/ широкой улыбкой своему отражению в зеркале.





В то время, как за каждые «дела» ты награждаешь себя покупкой. Для себя, милая! Ведь мы стараемся повысить уверенность в себе. Или чашкой кофе в любимой кофейне, походом в кино с подругами, сеансом массажа и всего, чего твоя душа пожелает.





«А что, в таком случае, относить к «делам», а что к «делишкам»?», – скромно интересуешься ты.





«Делишки» — это мелочи, из которых состоит наш день. Не стоит ими пренебрегать. Именно запуская мелочи, мы запускаем свою жизнь и себя. Теряем уверенность в себе, стремления и хороший «азарт» к жизни.





«Делами» же можно окрестить большииииие поступки. Как, например, месяц посещения спортзала. Особенно, если долго собиралась. Разве это не достойно СПА-сеанса?





ВАЖНО!





Награждай себя только тем, что поможет повысить уверенность в себе еще больше. Так, еда, сигареты или бутылочка пива это уверенность только понизят!

Генеральная уборка квартиры с последующим избавлением от хлама – тоже «дело», да еще какое! Ты вполне заслужила пойти в театр с подругами.









Совет № 4. Не сравнивать.

Сравнение – одна из ужасных привычек, которая точит твою уверенность в себе, как бобер точит дерево. Нам с тобой (каюсь, и мой грешок) нужно уяснить раз и навсегда. Мы. Все. Разные.





Да, все просто. А повысить уверенность в себе – это вполне легкая задача, если разбирать ее так, как мы с тобой. По пунктам. Ни в коем случае не сравнивай свою жизнь с жизнью других людей. Даже если это «пример для подражания», даже если этот человек успешен, и ему завидуют практически все.





И еще одна маркетинговая уловка: не сравнивай себя с тем, кто сам делает себя примером. Кто пишет книги «Как повысить уверенность в себе», устраивает семинары. Ты же знаешь, что Дениел Карнегги, автор сотни книг по позитивному мышлению и оратор, покончил жизнь самоубийством.





Это очень сложно понять, но мы все разные. И это значит, что мы не обязаны обладать атрибутами «успешной женщины» или «реализовавшегося мужчины» к своим 30 годам.





Повысить уверенность в себе также помогает осознание еще одной простой истины: никто никому ничего не должен. Никто не должен оправдывать чужие ожидания. Отбрось мысли о том, что ты «должна» родителям, коллегам, супругу или обществу.





«Я тебе всю жизнь отдала!» — гневно кричит мать. И имеет ввиду: «время отдавать должок». Ее уверенность в этом так же непоколебима, как в том, что небо голубое.





Знаю, уверенность в том, что мы должны своей семье, укоренилась глубоко. Эти мысли заботливо вкладывали в голову мамы/папы с пеленок, преподнося как норму. Норма – весьма относительное понятие. В одном обществе понятие нормы одно, в другом – совершенно противоположное. Т.е. «нормы» как таковой вообще нет.





Не сравнивать и не быть никому ничего должной – это залог свободы. А свободный человек обладает мощной уверенность в себе.





Еще один хороший способ повысить уверенности – описание своих сильных сторон. Напиши на листе все свои достоинства. Даже те, в которые ты не веришь, но о которых тебе говорили родные/друзья. Пиши честно, этот список никто не увидит. После можешь его торжественно съесть.





Пиши, даже если кажется, что ты себе льстишь. Даже если неловко ерзаешь на стуле, когда рука выводит: «У меня красивая грудь». Пиши все от мелочей. Красивая родинка над губой? Супер! Классно делаешь маникюр? Отлично! Уверенность в себе повышает любое твое достоинство, начиная с мелочей и заканчивая глобальными вещами.





Повесь этот список на видное место, но подальше от чужих глаз. Ведь ты только стала на путь уверенности в себе, и любая критика или насмешка могут ранить. И помни: ты потрясающая, ты уникальная, ты свободная. Повторяй эти слова каждый день, как мантру!





Совет № 5. Круг общения.

Если было принято решение повысить уверенность в себе, придется менять всю жизнь: прощаться с людьми, которые такие же не уверенные в себе, открыто говорить о своих желаниях. И тогда, вероятно, некоторые люди сами начнут сами уходить из твоей жизни.





— «Ты была раньше совсем другой», — презрительно сказала мне сестра после того, как я отказалась сидеть с ее ребенком в пятницу. Уверенность в своей правоте всегда была ее коньком.





— «Но у меня планы, мы с подругами идем в кино», — твердо отвечала я.





— «Иди, развлекайся», — отвернула нос сестра, запахивая пальто. Сегодня у нее не состоятся посиделки в пабе с коллегами. Какая досада.





Многим просто не по душе уверенность в себе, либо те, кто смеет взращивать свою уверенность у них на глазах.





Закомплексованные люди всегда удобнее. С ними можно повысить уверенность в себе путем унижения другого, быть «лучше», чем ты есть на самом деле. Можно выезжать за их счет на работе, переложив ответственность. Можно строить семью, в уверенности, что вторая половина никуда не уйдет.





Проанализируй-ка свой круг общения. Эти люди вообще переживут момент, когда у тебя получится повысить уверенность в себе? Кто твои друзья? Это довольные жизнью, добрые и открытые люди? Или же это завистливые, критичные и несчастные особи?





Критично оцени контакт со своей семьей. Нет ли токсичности в ваших отношениях?





Токсичные отношения – это отношения между людьми, где одна или обе стороны испытывают ужасный дискомфорт от общения. Навязываются «правила игры», употребляются слова «должендолжна», «нельзя», ставятся условия и ультиматумы.





Как инструмент манипуляции используются истерики, крики, угрозы, рукоприкладства и т.д. При этом, отношения закончить либо нет сил, либо страшно, либо присутствует «токсическая привязанность. С последней нужно работать отдельно.





Если элементы токсичности присутствуют, советую тебе не тянуть, не медлить, не ждать подходящего момента, чтобы повысить уверенность в себе. Просто говори о своих желаниях. И ничего не бойся.





Совет № 6. НЕТ жертве.

Ты жертва?





Нееееет, конечно же нет. У меня все же не так все плохо.





Уверена? Ответь честно на вопросы.





Как часто ты:





Обвиняешь правительство в том, что плохо заботится о гражданах?





Часто.

Никогда.

Обвиняешь мужа, что мало зарабатывает денег?





Часто.

Никогда.

Обвиняешь природу, что твоя конституция тела именно такая?





Часто.

Никогда.

Кричишь на ребенка, что он поздно встал, не сложил кровать, забыл сменную обувь?





Часто.

Никогда.

Говоришь: Конечно, она то в богатой семье родилась! Ей все с пеленок дано! А я сама кручусь!





Часто.

Никогда.





Ты заметила, что промежуточных ответов нет? Так и в жизни. Есть только Жертва и НЕ жертва. Всё. А «иногда жертва» — такого состояния нет. Потому что есть уверенность в себе, а есть комплексы. А «иногда закомплексована, а иногда тигрица» — это иллюзия, обман зрения.





Повысить уверенность в себе поможет осознание своего положения. Если ты нашла себя жертвой, то первое слово, которое ты должна научиться говорить – «нет».





Нет, я не посижу с твоим ребенком, пока ты будешь гулять в пятничный вечер.





Нет, я сейчас не рожу тебе внуков, потому что этого хочешь ты.





Нет, я не возьму кредит на себя одну.





Нет, мне не нравится моя работа. Я увольняюсь.





И следующее слово, которое ты должна выучить и говорить его от сердца – «да».





Да, я достойна этой работы.





Да, я достойна любви.





Да, я смогу повысить уверенность в своем Я.





Да, я могу зарабатывать достаточно.

Да, я красивая, несмотря на все, что говорила мне мама в детстве.





Выброси свою привычную маску жертвы. С этой маской на лице никак не повысить уверенность в себе.





Совет № 7. О спорте.





Давно доказано учеными, что спорт помогает повысить уверенность в себе. Всё просто: занимаясь спортом, прикладывая усилия, ты видишь результат. А видеть плод своего труда – отличный мотиватор и катализатор роста уверенности в себе.





Именно поэтому психологи советуют отдавать детей в спортивные секции для «закалки характера», «послушания», целеустремленности. Это помогает малышам с раннего возраста повысить уверенность в себе.





Выбери тот вид спорта, который близок тебе. Это может быть и бокс, и йога. Пойди в бассейн, в спортзал, на тайбо или танцы.





Уверенность в себе – это ведь, в первую очередь, о любви. О любви к себе, к своим мыслям, к жизни, к телу. Дай своему телу немножко больше любви и встряски. Позволь эндорфинам свободно разгуливать по твоей крови.





Совет № 8. Питание.





Моя больная тема. Стоит моей уверенности в себе покоситься, как очередной зажор подкарауливает меня за углом.





Испокон веков известно – мы то, что мы едим.





— Мы то, что мы едим.





— Но я не помню, чтобы я ел такого красавца





Однозначно, наша система питания влияет на жизнь, на здоровье, на настроение на самоощущение в целом.





Как я чувствую себя, когда объемся шоколада? Как никчемная толстушка, которая находится в рабстве у сладостей.





Повысить уверенность в себе поможет формирование правильной для тебя системы питания. Идеально, если ты обратишься к диетологу. Специалист поможет отрегулировать твой рацион, насытить его полезными веществами и микроэлементами.





Рацион уверенной в себе женщины содержит:





Много свежих овощей и фруктов.

Более 1,5 литров чистой воды в день.

Крупы, злаки.

Нежирные мясо и рыба, запечённые в духовке или на гриле.

Кисломолочные продукты.

Орехи, сухофрукты, мед.





Также рацион очень влияет на наше отражение в зеркале. + 5 кг вряд ли помогут повысить уверенность в себе. В то время, как сброшенные килограммы добавят нам ощущение собственного достоинства.





Совет № 9. Избавься от хлама в жизни.





Оглянись вокруг. Кого ты встречаешь на своем пути? Чем ты занимаешься изо дня в день? На что ты тратишь свое время?





Повысить уверенность в себе – шаг, требующий большого откровения с самой собой. Сядь, возьми лист и ручку. Честно запиши минимум 5 действий (людей), которые отбирают твое время каждый день/неделю/месяц.





Мой список ежедневного хлама может выглядеть так:





Зависаю в соцсетях вместо того, чтобы работать.

Просматриваю странички бывших, расстраиваюсь.

Ем неправильную еду (сегодня было много печенья).

Обедаю с коллегой Олей, которая постоянно ноет и жалуется на жизнь. А еще у нее очень ограниченные взгляды на жизнь.

Смотрю сериал вместо того, чтобы сходить в спортзал или повысить интеллект прочтением книги.





Из чего состоит твой список? В нем больше, чем 5 позиций?





Срочно набирайся сил. Смело выбрасывай из своей жизни все, на что ты тратишь свое время. Вместо этого насыщай жизнь приятными событиями. Вместо соцсети – бумажная книга (бумажные книги так вдохновляюще пахнут).





Вместо обеда с пессимистичной коллегой – ланч в одиночестве под осенним солнцем в парке. Имей смелость выбрасывать и наполнять. Ты ведь сама творец своей жизни, в твоих силах повысить уверенность в себе самостоятельно.





Совет № 10. Избавься от хлама в квартире.





И, конечно, повысить уверенность поможет генеральная уборка не только в голове, но и в квартире. Ведь уверенные в себе, успешные и счастливые люди живут только в чистоте и порядке.





У них нет отклеенных обоев, надколотой посуды, несвежего постельного белья и грязных домашних тапок.





Уверенность идет под руку с чистоплотностью. Чистоплотностью, как на моральном уровне, так и на бытовом.

Оглянись вокруг. Как ты живешь? В каких условиях?





Только, пожалуйста, не включай жертву со словами «А как я могу жить при моем-то достатке! Трое детей, у мужа зарплаты едва хватает Мне сначала достаток повысить, а потом уже уверенность в себе сама подтянется…». Чистота и опрятность не идет об руку с богатством.





Устрой генеральную уборку. Чтобы повысить уверенность, нужно также улучшить вибрации в своей обители. Разгреби все шкафы. Вещи, которые не носишь, отдай нуждающимся. Вещи, которые обнаружила несвежими, тщательно выстирай.





Подклей обои, почисти мебель. Тщательно вычисти ковры, отодвинь все кресла и диваны. Постирай шторы, вымой окна. Вычисти всю домашнюю утварь. Надколотую без сожаления выброси.





Для повышения уверенности в своих действиях можешь включить на заднем фоне семинар Луизы Хей, а можешь просто заводную музыку. В конце уборки поставь на кухонный стол свежие цветы.





И непременно награди себя! Ведь потрудилась-то ты на славу!





Как повысить уверенность в себе: 3 книги от уверенных и успешных





№1. Пьер Франк «Как стать уверенным в себе. Книга тренинг».





Оказывается, чтобы повысить уверенность, нужно даже меньше 10 минут в день. Пьер Франк убежден, что посвятив всего 10 минут времени только себе, мы сможем преодолеть комплексы, справиться со старыми обидами, открыть свои сильные стороны и взрастить уважение к своей персоне.





А давай по-честному, ты уделяешь хотя бы 10 минут времени только себе? Не мыслям о детях, не работе, не приготовлению пищи и даже не педикюру в любимом салоне. Все еще не понимаешь, о чем я? Повод к размышлению.













№2. Томас Чаморо-Премузик «Как повысить самооценку, преодолеть страхи и сомнения».





Отзывы об этой книге неоднозначны. Люди пишут, что встречаются с подобным мнением об уверенности в себе впервые. Но каждый находит в этом руководстве к действию незаменимые советы и шаги к успеху в своей жизни. Интересно?













№3. Филип Зимбардо «Как побороть застенчивость».





Застенчивость, по мнению Филипа, — одна из губительных черт, которые влияют на уверенность. Это, можно сказать, антонимы для автора.





В книги ты найдешь советы, сделанные на личных выводах Зимбардо о том, как же повысить уверенность. Как нащупать тот стержень, с помощью которого ты сможешь громко говорить, выражать свою позицию, отвечать четкое «да» или «нет», и никогда не опускать руки?













На этом мои скромные размышления на тему, как повысить уверенность в себе, подошли к концу. Напоследок скажу только то, что я верю в тебя.





Ты прекрасная. Ты сильная. Ты все сможешь.



