Женщина, которая нравится любому мужчине: Всего 1 черта!

Женщин всегда беспокоил вопрос: ну как же понравиться мужчине, как сохранить и поддержать его интерес к себе в течение еще многих и многих лет, а возможно и даже на протяжении всей вашей совместной жизни. Да, звучит это действительно не так уж и просто. Поэтому женщины и дальше продолжают выдумывать хитроумные планы и менять себя только бы достичь своей заветной цели. А на самом деле все гораздо проще.





Как понравиться мужчине





Для того, чтобы мужчина всегда был от вас без ума и буквально носил вас на руках и даже думать не хотел о том, чтобы заглядываться еще на кого-то, а тем более уйти от вас, требуется всего одно качество — умение искренне радоваться ему и всему, что он для вас делает.





Обратите внимание, я не говорю, что нужно чуть ли не тапки ему в зубах приносить и «вилять хвостиком», когда, например, встречаете его с работы. Но вы должны действительно заметить, что он уже пришел домой и хочет вашего внимания и тепла. Поэтому хоть на какое-то время просто отложите все свои дела и выслушайте его. Или просто посидите рядом, пока он будет отдыхать.





Очень важно быть женщиной, которая не просто притворяется, что любит и уважает своего мужчину, а действительно именно так и делает. Ведь если вы действительно будете хорошо и уважительно относиться к мужчинам, а не только делать вид, что вы это делаете, а внутри себя продолжать презирать и недолюбливать их, тогда вы действительно превратитесь в настоящий магнит для противоположного пола, уж поверьте мне.





Научитесь им доверять, просить о помощи, просто искренне восхищаться их силой, мужеством, мудростью и чувством юмора. Но как я уже говорила в начале статьи уже только этой одной черты — умения радоваться и быть благодарной именно этому конкретному мужчине будет достаточно. Ведь она уже принесет вам положительный результат и сделает вас невероятно привлекательной в его глазах.





Женщина, которая нравится почти любому мужчине: Всего 1 черта!

Поэтому, милые мои женщины, запомните одну простую вещь — мужчина с удовольствием и с большой радостью готов бросить хоть весь мир к вашим прекрасным ножкам. Он действительно готов стараться ради вас и прикладывать усилия, но только тогда, когда действительно будет видеть, что именно он может сделать вас по-настоящему счастливой.





Ведь вы говорите ему об этом и выражаете свою благодарность за все его поступки и действия по отношению к вам. А в таком случае он будет чувствовать себя вашим героем, а кому же из мужчин этого не хотелось бы..? И именно поэтому мужчина просто не сможет, да и не захочет уйти от женщины, рядом с которой у него всегда вырастают крылья, а у нее, рядом с ним, всегда появляется улыбка… Ведь так и должно быть. Удачи вам!





Автор: Виктория Кирста



