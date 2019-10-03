Если к вам кто-то плохо относится, дайте себе эти 5 обещаний

Управлять своими эмоциями в подобных напряженных ситуациях не так-то просто. Ведь при этом активизируются определенные области нашего головного мозга. Когда к нам относятся плохо, неуважительно или же угрожают, у нас тут же начинают работать префронтальная кора, амигдала (миндалевидное тело), передняя поясная кора и островок.





Эти области связаны с нашим инстинктом выживания, именно они заставляют нас реагировать, проявляя агрессию, или же, наоборот, убегать от «опасности».





Но такими ситуациями следует научиться управлять посредством эмоционального интеллекта. Так мы избавим себя от чувства страха или гнева, которые захватывают нас целиком и мы можем потерять контроль над собой.





И вот 5 обещаний, которые вы должны себе дать, чтобы правильно реагировать, если кто-то относится к вам неподобающим образом.





1. Я даю себе обещание всегда помнить, кто я и чего стою





Когда кто-то к нам плохо относится и переходит все границы дозволенного, это сильно вредит нашей самооценке. Презрение, обидные слова, унижение, обман.





Если мы сталкиваемся с подобными ситуациями и подобным к себе отношениям, то чувствуем себя подавленными и разбитыми, потому что это бьет по тому, чем мы сильно дорожим: чувство собственного достоинства и личная целостность.





И если кто-то говорит вам, что «вы ничего не стоите» или «ничего из себя не представляете», то последнее, что вы должны делать — это впадать в ярость.





Первое и главное, в данном случае: не принимать чужие высказывания близко к сердцу. Следует реагировать достойно и всегда помнить, что мы стоим очень многого. Знайте себе цену.





Чужие слова не характеризуют нас. По этой причине любую агрессию в свой адрес нужно учиться воспринимать, не теряя внутреннего равновесия и не выходя из себя.





2. Я даю себе обещание ограничивать твою агрессию





Представьте себе следующую картинку: вокруг вас плавает золотой круг, как спасательный. Он позволяет вам «держаться на плаву» в любой среде и любом окружении: дома, на работе и т.д…





Это ваша поддержка и ежедневная сила, которая расчищает вам путь и прокладывает дорогу… Но однажды в жизни появляется тот, кто подходит к вам слишком близко.





За плечами он несет что-то острое (копье, иглу, неважно) и вероломно направляет ее в сторону вашего спасательного круга, чтобы проткнуть его и выпустить из него весь воздух.





После этого вы замечаете, что начинаете тонуть.





Не позволяйте, чтобы подобное происходило с вами. У вас есть полное право помешать этому, защищаться, установить границы, определить, что можно делать, а что нельзя. Не позволяйте причинять себе вред.





3. Я даю себе обещание говорить уверенно





Во-первых, всегда и в любой ситуации необходимо сохранять спокойствие. Только так вы сможете говорить уверенно.





Представьте себе дворец, белый зал с открытыми окнами, через которые в помещение проникает свет и воздух. Войдите туда и глубоко вдохните. Ничто из того, что говорят или делают другие, не должно заставить вас забыть о том, кто вы есть и чего стоите.





После того, как вы почувствуете, что абсолютно спокойны, начинайте говорить. Быть уверенным и даже напористым означает быть в состоянии говорить спокойно и одновременно жестко, ясно давая понять, что вы позволяете, а чего нет по отношению к себе.





Говорите без страха, защищайте себя.





4. Я даю себе обещание оставить в стороне всех, кто плохо относится ко мне





Тот, кто относится к вам плохо, не заслуживает ни вашего времени, ни вашего беспокойства. Есть люди — настоящие специалисты, «профи» создавать всем проблемы. Они стараются заразить всех своим плохим настроением и презрительно относятся к тем, кто меньше всего этого заслуживает.





Очень часто те, кто нас притесняет, относятся к нашему ближайшему окружению: коллеги, родственники, или даже наш партнер по жизни.





Но здесь важно не забывать одно важное правило: тот, кто относится к вам плохо, не уважает вас, не сопереживает, не разделяет ваши эмоции. А жить изо дня в день в таком напряжении нельзя, это слишком разрушительно и губительно для вашей личности.





Об этом необходимо подумать и принять соответствующее решение: четко сказать этому человеку, что мы не можем допустить такого к себе отношения и позволить ему и дальше заставлять нас страдать. Дать ему понять, что если так будет продолжаться, то нам придется отдалиться от него и сохранять эту дистанцию ради своего же блага.





Ведь ваше эмоциональное благополучие в данном случае находится на первом месте.





5. Дайте себе обещание залечить рану и стать еще сильнее





Больше всего страданий в таких ситуациях нам причиняют самые близкие люди: наш партнер, брат, родители… И иногда бывает недостаточно просто установить дистанцию. Разочарование и обида остаются, и эту рану в душе необходимо излечить.





Дайте себе время. Вам нужно время для себя, чтобы стало легче, подберите занятие, которое вам по душе: гуляйте, пишите, рисуйте, путешествуйте, проводите время с друзьями.





Утешение можно найти во многих вещах. Но лучший способ излечить свои раны, это окружить себя людьми, которые по-настоящему нас любят и которые заслуживают нашей любви. И точно так же, как есть люди, способные принести грусть и печаль в нашу жизнь, есть те, кто позволят начать все заново. Просто найдите их.



