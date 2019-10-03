Не молчи: Как завести новые контакты на мероприятиях

Часто на различных мероприятиях, чтобы с кем-то познакомиться, мы не можем придумать ничего лучше, чем задать вопрос: "Чем вы занимаетесь?", но есть варианты гораздо интересней.

Результаты исследований в области науки о сетях и психологии говорят о том, что люди предпочитают искать отношения, в которых существует более одного контекста для связи с другим человеком. И чаще всего, это не работа. Социологи называют это мультиплексными связями, то есть связями, в которых есть совпадение ролей из другого социального контекста. Исследования показывают, что такие связи гораздо богаче, более продолжительны и характеризуются высоким уровнем доверия.

Поэтому знакомство с новым человеком лучше не начинать с вопроса о работе, позвольте вашему общению открыть разные векторы интересов. Конечно, если вы участвуете в профессиональном мероприятии, то разговор, в любом случае, перейдет к работе. Однако до этого момента вы успеете узнать друг о друге гораздо больше, чем просто задав вопрос: "Чем вы занимаетесь?".

Предлагаем список из восьми вопросов, которые позволят легко начать разговор с новым знакомым и создать мультиплексную связь.

О чем вы сейчас думаете? Это вопрос, который подразумевает широкий спектр возможных ответов. Он дает другому человеку возможность выбрать сферу, о которой он предпочитает поговорить. Это может быть и работа, и дети, и новая лодка, и недавняя поездка, и что-то еще, о чем человек хочет поговорить в данный момент.

Чего бы вам сейчас хотелось больше всего? Этот вопрос работает по той же причине, что и первый, и предполагает еще более широкий спектр ответов.

Что самое лучшее произошло с вами в этом году? Ответ на этот вопрос наполнит человека приятными воспоминаниями и может стать поводом для развития интересной беседы.

В каком городе вы выросли? Этот вопрос может показаться вторжением на чужую территорию, но он гораздо мягче, чем вопрос "Откуда вы?" При ответе человек может просто рассказать о некоторых моментах из детства или развить тему рассказом о том, как он попал туда, где находится сейчас и чем занимается.

Что вам приносит удовольствие в жизни? Этот вопрос отвлекает внимание от работы. Хотя бывает так, что именно работа приносит человеку удовольствие. В любом случае, этот вопрос воспринимается как нерабочий, и ответы будут направлены на установление мультиплексных связей.

Кто ваш любимый супергерой/актер/певец? Этот вопрос может показаться неуместным, но он позволяет найти общие точки интересов или узнать причины, по которым человек выбрал именно этого супергероя.

Вы участвуете в каком-либо благотворительном проекте? Задавая вопрос, нужно помнить, что участие не ограничивается только финансовыми пожертвованиями. Оно может выражаться в волонтерской помощи или в информационном участии. Здесь вы тоже сможете найти точки соприкосновения (конечно, если как-то участвуете в подобных проектах) или узнать что-то новое для себя.

Что самое важное я должен о вас знать? Эффект от этого вопроса может быть больше, чем от всех предыдущих. Он дает максимально широкий диапазон ответов, из которых человек может выбрать. Конечно, вопрос довольно откровенный, поэтому его использование зависит от множества контекстов, которые следует учитывать.

Независимо от того, какой вопрос вы выберете из списка или придумаете сами, важно, чтобы он был открытым и давал возможность выбора ответа из нерабочих тем. Это увеличит шансы не только получить новый контакт в вашем телефоне, но и, действительно, развить интересное общение вне работы.

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