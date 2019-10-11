11 октября - День девочек: поздравление в стихах и картинках

Праздник был установлен в 2012 году Организацией объединенных наций в декабре 2011 года, чтобы продемонстрировать и найти пути решения проблем, с которыми сталкиваются девочки, а также напомнить о важности расширения их возможностей и защиты их прав.

Поздравьте всех знакомых девчонок с этим праздником, а мы собрали красивые стихи и картинки для этого.

Праздник сегодня самый красивый,

Самый кокетливый, нежный, игривый,

С днем девочек чутко тебя поздравляю,

Роскоши, счастья, здоровья желаю.



Быть всегда доброй, приветливой, милой,

Женственной, светлой и неповторимой,

Чтоб в жизни встречались лишь честные люди,

И все у тебя замечательно будет!

С Днем девочек международным

Ты поздравленье принимай.

От грусти будь всегда свободной,

И отдыхать не забывай.



Желаю быть тебе счастливой,

Семья гордится пусть тобой.

Такой же нежной будь, красивой,

Веселой, яркой, заводной.

***

Девочки - припевочки! Сколько бы вам ни было лет, никогда не забывайте, что вы самые прекрасные, утонченные и нежные существа на планете. Всегда верьте в чудеса, волшебство, принцев и розовых единорогов. Не позволяйте сказке покинуть вашу жизнь, не снимайте розовые очки, а просто живите и наслаждайтесь тем, что вас окружает. С Днем девочек!

Поздравляю всех в мире девчонок,

Вы прекрасны, вы милые леди!

Пусть ваш смех будет весел и звонок,

Пусть вам солнышко яркое светит!



Вам желаю я в счастье купаться

И в реальность мечты воплощать,

Лучезарно всегда улыбаться,

Чтоб, как звездочки, ярко сиять!

***



Вы - наша жизнь, девчонки, знайте это!

Вы дарите нам столько позитива!

Желаем вам добра, улыбок, света,

Чтоб жили вы, красавицы, счастливо!



Всегда будьте нежны, словно цветочки,

Красивы, будто утренний рассвет!

Вы так милы, чисты, как ангелочки,

Прекраснее созданий в мире нет!

Поздравляю с Международным днем девочек. Пусть каждый день дарит шоколадное настроение и счастливую улыбку, пусть всегда находится интересное занятие для такой замечательной и активной девчонки. Желаю быть девочкой - красавицей и умницей, прелестным и талантливым ребенком.

***



Мы девчонок отмечаем

День международный.

Пусть игрив их будет взгляд,

Образ благородным.



Чтоб пестрели на макушке

Разноцветные банты.

И улыбки их искрились,

Как прекрасные цветы.

Девочки - припевочки! Сколько бы вам ни было лет, никогда не забывайте, что вы самые прекрасные, утонченные и нежные существа на планете. Всегда верьте в чудеса, волшебство, принцев и розовых единорогов. Не позволяйте сказке покинуть вашу жизнь, не снимайте розовые очки, а просто живите и наслаждайтесь тем, что вас окружает. С Днем девочек!