3 способа побороть страх перед начальником

Если вы боитесь своего босса, это не останется незамеченным. Отметив подобострастное отношение к своей персоне, начальник в лучшем случае просто не будет видеть в вас профессионала, а в худшем — почувствует в вас жертву.







Помните: повышают тех, кто имеет задатки лидера, а не труса.







Страх ведет к ошибкам

Важно понимать, что не заданный вовремя вопрос может привести к очень серьезным негативным последствиям как для вас, так и для всей компании в целом. То же самое касается ваших мыслей и идей, которые остаются невысказанными.

Страх опасен для здоровья Не забывайте о том, что постоянные страхи опасны для здоровья. Если человек пребывает в хроническом стрессе, то его психические и эмоциональные силы уходят на борьбу с чрезмерной тревогой.

Какую стратегию поведения выбрать, чтобы перестать бояться начальника и найти с ними общий язык?





Станьте лучше





Подумайте, почему появляется подобный страх? Именно из-за неуверенности в своих силах и знаниях. А ведь можно устранить эту уверенность - можно просто самосовершенствоваться!





Инвестируйте свое свободное время в обучение, тогда совсем скоро вы станете специалистом высшего уровня. Вы станете увереннее, тогда и босс станет уважать вас как незаменимого профессионала. Попробуйте, это работает!





Будьте взрослым





В отношении с руководством мы часто играем роль ребенка, который ожидает похвалы и дрожит перед критикой. А вы смените роль ребенка на роль взрослого! Учитесь общаться с боссом на равных. Да, это поначалу страшно, но помните - те, кто говорят с боссом без страха и дрожи в голосе, те всегда достигают успеха в самых разных сферах своей жизни!













Подружитесь с начальником





Хотите побороть страх перед начальником? Подружитесь с ним! Поймите, кто ваш босс, что ему нравится и что у вас с ним общее.



