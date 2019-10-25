Десять хитрых тактик манипуляторов

Хитрость в том, что не существует четкой системы определений, ведь иначе мы могли бы мгновенно распознать опасность и избежать ее. Однако чем больше факторов совпадает, тем точнее будет «диагноз».





Представляем вам десять тактик или моделей поведения манипуляторов, которые применяются и в конфликтах, и просто в рядовых жизненных ситуациях.





1

Они оттачивают мастерство на ваших слабостях

Манипуляторы искусны в поиске ахиллесовой пяты и выискивании ваших слабых, незащищенных мест. Они внимательно наблюдают за вашим поведением и будут задавать вопросы, чтобы обнаружить любые секреты и слабые места.





Если вы считаете свою доброту и чувственность сильными чертами, то манипулятор знает, что может использовать их для своих целей.





2

Они эксплуатируют ваши слабости и щедрость

Как только манипулятор разузнал все о ваших слабостях, то сможет наносить удары. Он может тайно угрожать или шантажировать, намекая на то, что обладает информацией, которая может унизить вас.





А узнав о вашей щедрости, они будут делать все возможное, чтобы использовать вас для своих целей, не гнушаясь никакими средствами. Помните, что самый щедрый ресурс — это не деньги, а время.





3

Они используют чувство вины

Одна из самых популярных тактик:





«Если ты действительно заботишься обо мне, то не уедешь на эти выходные».

«Настоящий друг пришел бы ко мне и помог бы убраться в квартире».

Для начала манипулятор выяснит, можно ли играть на чувстве вины (первый пункт) и если да, то будет бить именно в это болезненное место. Так что даже если вы часто испытываете чувство вины, не показывайте это таким людям и не признавайтесь.





Манипуляторы часто являются крайне безответственными людьми, не придерживаются своих обязанностей. Следовательно, чтобы использовать других для решения своих проблем, они используют их совесть.





4

Они играют роль жертвы

Что бы с вами ни случилось, вам никогда не переплюнуть манипулятора, играющего роль жертвы. Любые ваши проблемы не идут ни в какое сравнение с его проблемами. В данном случае тактика жертвы прекрасно сочетается с использованием чувства вины. Как вы вообще посмели думать, что ваша боль хоть немного напоминает его боль?





Манипулятор с самого детства замечает одну интересную особенность в поведении: если вести себя беспомощно, выглядеть ранимым и неспособным, то близкие люди придут на помощь.





5

Они искажают правду

Манипуляторы — мастера в запутывании и полуправде. Они искажают не только ваши, но и свои собственные слова, чтобы запутать и добиться цели. Они нарочно упускают важную информацию или притворяются, что имели в виду одно, когда на самом деле имели в виду другое:





«Оу, я даже не знал, что ты назначил прямо-таки точную дату обеда».

«Ты не говорил, что это личная информация».

Хороший манипулятор умеет заметать следы, лицемерить и при необходимости прикидываться дураком.





6

Они делают крохотные подкопы

Это удивительно, насколько искусно они умеют выводить человека из себя. Окружающие даже не замечают этого. Если вы разозлились и начали кричать на манипулятора, все принимают его сторону, ведь он выглядит потерпевшим.





Манипулятор сыплет намеками и скрытыми оскорблениями, использует сарказм и опошляет ваши ценности. Любая доступная ему информация используется в бою.





7

Они проявляют детские реакции

Манипуляторами становятся в детстве, поэтому неудивительно, что и манера поведения у них детская. Причем в плохом смысле. Это скорее дети-хулиганы с примесью нарциссизма.





Их эмоциональная незрелость приводит к тому, что они отчаянно нуждаются в людях, при помощи которых будут самоутверждаться.





8

Они обвиняют других

Во время игры в жертву не обойтись без обвинений. Нужно обязательно обвинить человека в своих неудачах, провалах и ошибках. Манипулятор укажет пальцем на кого угодно, только не на себя.





Даже когда их поймают за руку, он все равно найдет способ обвинить в своих действиях других.





9

Они не понимают и не признают границ

Манипуляторы не уважают чужих границ. Пока они не встречают сопротивления, они будут переходить их и вести себя, как пожелают. Некоторые продолжают так поступать, даже когда им скажут «Стоп!».





Манипуляторы могут отбирать большое количество вашего времени, появляться на встречу не приглашенными, просить деньги, специально создавать конфликтные ситуации и не уважать ваши ценности. Им все равно, что они вас отвлекли от важных дел. Более того, какие важные дела могут быть у такого как вы?





10

Они — мастера триангуляции

Манипуляторы любят драмы и часто привлекают друзей, семью и коллег по работе, чтобы те содействовали им. Они знают, как плести интриги, вызывать соперничество и заставлять ревновать. Манипуляторы наслаждаются всеобщим хаосом и неловкостью. Они распускают слухи и используют других людей для этого. Словом, участвуют во многих процессах лишь косвенно.





Помните, что лучший способ противодействия манипулятору — раскрыть его манипуляции и сказать ему об этом напрямую. А затем, не испытывая чувства вины, отказать в любой просьбе.





Желаем вам удачи!



