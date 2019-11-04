Гороскоп на 4 ноября:Какие преграды ждут каждый знак зодиака

Однако другие столкнутся с массой неприятностей и проблем. О том, что ждет каждого представителя зодиакального круга в этот день пишет 1001goroskop.

С самого утра сегодня Овну может не давать покоя какая-то глобальная идея. Овен будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера с этой идеи так ничего путного и не родится. Хотя, если все-таки родится - это будет действительно что-то с чем-то!

Сегодня Тельца практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Обычные, повседневные дела будут продвигаться с трудом, что явно не будет наполнять Тельца оптимизмом. Вероятно, ему захочется как-то излить свое раздражение на окружающих. Делать этого не следует, ведь положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может. Лучше уж просто перетерпеть этот день.

Близнецам захочется любым образом разбудить окружающих и захватить их чем-то интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется! Во-первых, раскачать кого-то 4 ноября будет очень трудно. Во-вторых же, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Близнецам. Поэтому лучше уже сегодня никого не трогать, а заняться своими делами.

Рак

Энергетический потенциал Рака будет не меньше, чем у динамита! Вопрос лишь в том, какое применение этой энергии найдет сам Рак. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-то полезное русло, вы за один день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда ... К сожалению, динамит является динамит!

Льву выпадет редкая возможность заняться счастливым ничегонеделанием! События этого дня смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому, что изменить их ход Лев все равно никак не сможет. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Льва все организуется пусть и не сразу, зато само собой.

Сегодня Дева может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере, желание покомандовать возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать удивление и раздражать Деву. Сама же Дева (как это принято у генералов) расторопностью сегодня тоже отличаться не будет.

В голове у Весов прочно поселится мысль о том, что статус - это деньги, и чем больше у вас денег, тем крепче ваше положение в обществе. Поскольку вопрос своего социального статуса будет волновать Весы с удвоенной силой, весь день они могут провести в раздумьях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. К сожалению, шансов реально разбогатеть сегодня немного.

Если вчера Скорпион затеял какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко. А вот все остальное у Скорпиона будет валиться из рук. Даже элементарные дела по хозяйства сегодня могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Даже простая яичница в этот день может беспощадно подгореть, а тарелка - разбиться при мытье. Поэтому, по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Сегодня Стрелец может чувствовать небывалый подъем духа и энтузиазм - увы, не всегда уместный. Стрелец то и дело будет вдохновляться на различные подвиги, вот только осуществления этих подвигов оставлять желать лучшего. Если Стрелец не хочет повторить судьбу того бедняги, который в ревностной молитве разбил себе лоб, ему будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.

Козерог рискует на собственном опыте почувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна обременить свою фигуру и совесть какой-то вкусной высококалорийной пищей будет очень трудно. Поэтому, если Козерог настроен на борьбу с килограммами, ему лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек - это немного. Сегодня где один, там и пятнадцать!

У Водолея день обещает пройти по известному девизу: "Все или ничего". И неизвестно, что из этого лучше. Если Водолей поддастся искушению дольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хотя и без больших достижений, зато спокойно. Но уж если сегодня он возьмется за дела, то пыль при этом может поднять такую, что мало не покажется! Так может, и правда лучше отдохнуть?

День у Рыб пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. Сегодня Рыбы будут не склонны проявлять активность. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Рыбы с удовольствием отдадутся этому занятию. И это будет самым правильным решением.

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