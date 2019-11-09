Чего боится мужчина в отношениях с женщиной

На самом деле, у мужчин есть собственные, чисто "мужские", страхи.





Слез





Да, слезы – это одно из сильнейших женских средств. Но мужчины, видящие перед собой плачущую барышню – первым делом думают, что ими пытаются манипулировать. А это, безусловно, их пугает. А когда женщина еще и не спешит объяснить причину своих слез, то это пугает и озадачивает еще больше.





Совет: если есть повод для слез – плакать можно и нужно, внятно объяснив причину вашего огорчения. Но не становитесь истеричками по любому поводу. Истеричек мужчины бросают.





Молчания





Пока женщина молчит, мужчина пытается понять, что происходит в ее голове: обижена на него или неприятности на работе, хочет замуж или планирует расстаться и т.д.? Неизвестность всегда пугает. И в некоторых ситуациях может вывести из себя любого. Будут повторяться приступы молчания – мужчина просто уйдет.





Совет: возможно, существуют мужчины-телепаты, но вряд ли вам достался именно такой экземпляр. Не молчите – дайте нужную информацию понятным для мужчины образом, и тогда ему не надо будет угадывать ваши желания.





Скандалов





Скандалы пугают мужчин, потому что выяснение отношений на повышенных тонах выматывает, опустошает и разрушает, не привнося никакой пользы паре. Не стоит верить бессмыслице, что скандалы сделают жизнь и секс ярче.





Совет: так как чаще скандалы инициируют женщины, т.е. истерички, нужно перестать истерить и научиться выяснять отношения спокойно. А милую, пусть и чуть обиженную, слабую женщину мужчина не боится, а будет стараться утешить и сберечь.





Собственного материального положения





Да, в нашем обществе закрепился стереотип, что настоящий мужчина – добытчик и должен зарабатывать больше женщины. В противном случае у него начинают развиваться комплексы – это его пугает.





Совет: ваша должность и ваш доход должны служить не поводом для комплексов, а мотивацией для развития. И вообще – сейчас в моде каждому платить по счету в ресторане.





Тотального контроля





Мужчины - существа свободные. Ценят независимость во всех сферах. Поэтому "Где был?", "Почему не позвонил?", "Когда познакомишь меня с родителями?" и т.д. – выстраивает перспективу тотального контроля и отчета в будущем.





Совет: признайте изначально право мужчины на собственную жизнь, не пытайтесь контролировать каждый его шаг. Тогда, может быть, он не захочет от вас сбежать, сверкая пятками.





Перемен во внешности





Он видит, что стало с женами друзей за пять лет брака: растолстели, завели двойные подбородки и перестали за собой следить.





Совет: оставайтесь тонкой и звонкой девчонкой, занимайтесь фитнесом, следите за питанием и меняйтесь только в лучшую сторону.





Совершенной красоты





Это удивительная правда, что многие мужчины до жути боятся красивых женщин. Да, они ими восхищаются, возможно, даже тайно мечтают о такой жене или любовнице, но в реальной жизни им страшно вступать в отношения с красотками. Они просто боятся не соответствовать идеальной женщине и впадают в ступор даже при малейшем намеке на реальное общение.





Совет: не стремитесь быть похожими на телевизионных красоток. Не поддавайтесь рекламам по наращиванию ресниц, бровей, ягодиц и пр. и пр. Это не является идеалом для нормального любящего мужчины.





Боятся, что женщины не смогут принять составляющие их жизни





Мужчина может волноваться по поводу того, как вы воспримите его родителей, друзей, понравится ли вам его квартира и машина, его внешний вид, образ жизни и увлечения.





Совет:столкнувшись с его жизнью, не стоит все критиковать или делать неприятно удивленное лицо. Лучше похвалить его квартиру, отнестись по-доброму к его родственникам и друзьям, проявить интерес к его увлечениям и т.д.





Боятся не понравиться женщине и быть отвергнутыми





Для привлечения женского внимания мужчинам необходимо постоянно ухаживать, шутить, рассказывать интересные истории, хвастаться своими достижениями, дарить цветы и небольшие подарки, приглашать в ресторан, подавать руку, открывать дверь и многое другое. Порой у мужчины просто может пойти кругом голова.





Совет: поощряйте мужчину своим вниманием, смейтесь над его шутками, удивляйтесь его рассказам, восхищайтесь подаренными им букетами. Пусть он увидит, что все это он делает не зря, что вам это очень нравится.





Боятся сделать первый шаг





Если вы уверены, что мужчинам легко знакомиться с девушками, то вы сильно заблуждаетесь. Вы замечали иногда, что на работе, на вечеринке или в институте незнакомый кавалер смотрит на вас уже две недели, однако до сих пор не сделал попытки подойти и познакомиться? Он вам тоже понравился, но вы не понимаете, неужели так трудно найти предлог для знакомства? На самом деле, не просто трудно, но еще и страшно.





Совет: если вы почувствовали, что вы друг другу небезразличны, то не нужно теряться. Вы можете сами придумать какой-нибудь повод, чтобы обратиться к нему. К примеру, если это на работе, то попросите его починить компьютер. На вечеринке предложите подлить вам шампанского или сока. А в институте - поинтересуйтесь расписанием занятий.



