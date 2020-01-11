Как цвета логотипа влияют на аудиторию бренда

Специалисты по дизайну точно знают, как с помощью сочетания цветов повлиять на чувства и поведение людей. И используют эти знания, чтобы создавать желаемые механизмы влияния брендов на потребителей.

Возьмем к примеру цветовую палитру в логотипе McDonald's. Красный и желтый были выбраны не случайно. Это теплые цвета, которые связаны со стимуляцией и активностью. Что еще важнее, красный — это цвет, который увеличивает частоту сердечных сокращений и стимулирует аппетит, а желтый — это цвет, который обычно ассоциируется с теплыми счастливыми днями, кроме его он хорошо виден и при дневном свете, и ночью.

Цвета заставляют нас чувствовать себя определенным образом. Когда мы заходим в комнату, оформленную в голубой гамме, мы чувствуем расслабление, а красный интерьер вызывает возбуждение и повышает уровень энергии. Действие цветов настолько сильно, что они оказывают реальное влияние на наш разум и тело — от повышения кровяного давления до ощущения удовлетворения или энтузиазма.

Конечно, восприятие цвета может быть субъективным, но влияния некоторых цветов мы не можем избежать и каждый из них вызовет в нас разные ощущения. Например, красные и оранжевые тона отражают тепло и оптимизм — красно-оранжевые логотипы источают дружелюбие, жизнерадостность и страсть. Сине-фиолетовая гамма (зеленый, синий и фиолетовый) передают чувство спокойствия, материнской природы и изысканности. Как же использовать эти возможности для влияния на потребителей?

Красный — это цвет, который возбуждает чувства, повышает аппетит, частоту сердечных сокращений и кровяное давление и создает ощущение срочности. По этой причине бренды часто используют красный в распродажах, ресторанах быстрого питания и т. д. Его можно применять, если вы только начинаете бизнес и объявляете об открытии нового магазина; когда вы проводите распродажу или хотите привлечь голодных клиентов в свой ресторан.

Зеленый — это цвет здоровья и расслабления. Он создает атмосферу гармонии и спокойствия в людях. Этот цвет хорош для тех брендов, которые работают в области физического и психологического здоровья. В качестве примера можно привести Starbucks — хотя это компания занимается кофе, вместо того, чтобы использовать красный для стимулирования аппетита, на их логотипе изображена русалка насыщенного зеленого цвета, которая вызывает чувство расслабления, тепла и спокойствия — так компания говорит, что клиенту, покупая кофе в Starbucks, расслабяться во время напряженного рабочего дня. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши покупатели получали приятные впечатления от покупок, добавьте в свой логотип немного зелени.

Синий — вызывает доверие и формирует уверенность. Кроме того, этот цвет повышает продуктивность человека. Можно выкрасить стены магазина или офиса в синий цвет, или сделать дизайн сайта в этой гамме.

Желтый и оранжевый поощряют покупателей совершать больше импульсивных покупок. А желтый еще и вызывает чувство бодрости и оптимизма.

Фиолетовый хорош для косметических брендов, ориентированных на женщин. Он создает ощущение силы и роскоши. Пастельные оттенки этой гаммы ассоциируются с ностальгий. Если ваш бренд использует дизайн или концепцию из прошлого, этот цвет поможет привлечь нужных клиентов.

Черный демонстрирует авторитет, власть и роскошь.

Белый — это креатив и оригинальность, чистота и безопасность. Его хорошо использовать для студии йоги или дизайн-агентства.

Цветовая психология — одна из самых интересных в мире, и она, безусловно, во многом объясняет поведение человека. Правильно подобранный цвет может стать основой для достижения целей компании.



