Когда пора бежать: признаки токсичного брака

Присутствует ли в браке презрение?





Ведет ли себя супруг пренебрежительно? Позволяет ли себе неуважительно относиться к вашему мнению?





Иногда это проявляется довольно невинно, муж просто закатывает глаза, а женщина готова оправдать это тысячами способов, утверждая, что во всем виновата работа или муж просто раздражительный по своей природе.





Присутствует ли в браке постоянная борьба?





Ссориться – нормально, но конфликты, напоминающие настоящее сражение, психологи называют неприятным симптомом.





Если ссоры становятся регулярными, это признак нездоровых отношений.









Секреты убивают брак, чем больше вы утаиваете информации по важным причинам, тем больше отдаляетесь друг от друга. А значит приближаете появление четвертого признака токсичных отношений – духовного расстояния. Если вы о чем-то не говорите супругу, значит он вас не принимает.





Присутствует ли в браке дистанция?





Когда муж возвращается с работы, что вы чувствуете? С кем ходите на премьеру фильма? Кому рассказываете первым хорошие новости?





С годами страсть уходит, остается привычка, супруги воспринимают друг друга как должное, а дистанция тем временем растет.





Если вы с мужем практически не прикасаетесь друг к другу, не проводите вместе свободное время и лучше умрете, чем поделитесь чем-то сокровенным – ваш брак токсичен, а вы не чувствуете себя в нем счастливой. Пора что-то менять.





Необязательно разводиться или уходить, вы можете поговорить, обратиться к семейному психологу, постараться решить проблемы и двигаться дальше уже вместе.



