Когда пора бежать: признаки токсичного брака

Присутствует ли в браке презрение?
Ведет ли себя супруг пренебрежительно? Позволяет ли себе неуважительно относиться к вашему мнению?
Иногда это проявляется довольно невинно, муж просто закатывает глаза, а женщина готова оправдать это тысячами способов, утверждая, что во всем виновата работа или муж просто раздражительный по своей природе.
Присутствует ли в браке постоянная борьба?
Ссориться – нормально, но конфликты, напоминающие настоящее сражение, психологи называют неприятным симптомом.
Если ссоры становятся регулярными, это признак нездоровых отношений.
Присутствуют ли в браке секреты?
Секреты убивают брак, чем больше вы утаиваете информации по важным причинам, тем больше отдаляетесь друг от друга. А значит приближаете появление четвертого признака токсичных отношений – духовного расстояния. Если вы о чем-то не говорите супругу, значит он вас не принимает.
Присутствует ли в браке дистанция?
Когда муж возвращается с работы, что вы чувствуете? С кем ходите на премьеру фильма? Кому рассказываете первым хорошие новости?
С годами страсть уходит, остается привычка, супруги воспринимают друг друга как должное, а дистанция тем временем растет.
Если вы с мужем практически не прикасаетесь друг к другу, не проводите вместе свободное время и лучше умрете, чем поделитесь чем-то сокровенным – ваш брак токсичен, а вы не чувствуете себя в нем счастливой. Пора что-то менять.
Необязательно разводиться или уходить, вы можете поговорить, обратиться к семейному психологу, постараться решить проблемы и двигаться дальше уже вместе.