День студента: красивые поздравления в стихах и картинках

В субботу, 25 января, в Украине отмечают один из самых ярких молодежных праздников - День студента. Праздник объединяет молодежь, которая учится в разных уголках мира. В этот день студенты многих стран вместо учебы просто отдыхают.

Podrobnosti.ua собрали для вас красивые и прикольных поздравления с Днем студента в стихах и картинках.

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Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.



Быть уверенным в себе,

У доски - как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях - креатив.



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Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!



Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно - день такой.

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Студенчество - воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!

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Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии!



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В зачётке будет пусть "отлично"

И все предметы - "автомат",

Чтоб с благодарностью лишь лично

Тебя встречал бы деканат.



Чтоб эта жизнь студента вечно

Казалась будто сладкий сон...

И чтоб в конце учебы этой

В руках был красный твой диплом!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-studentov/2.htm