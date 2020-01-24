День студента: красивые поздравления в стихах и картинках

В субботу, 25 января, в Украине отмечают один из самых ярких молодежных праздников - День студента. Праздник объединяет молодежь, которая учится в разных уголках мира. В этот день студенты многих стран вместо учебы просто отдыхают.
Podrobnosti.ua собрали для вас красивые и прикольных поздравления с Днем студента в стихах и картинках.
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Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски - как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях - креатив.
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Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно - день такой.
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Студенчество - воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!
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Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии!
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В зачётке будет пусть "отлично"
И все предметы - "автомат",
Чтоб с благодарностью лишь лично
Тебя встречал бы деканат.
Чтоб эта жизнь студента вечно
Казалась будто сладкий сон...
И чтоб в конце учебы этой
В руках был красный твой диплом!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-studentov/2.htm