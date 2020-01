45 цитат, которые вернут вам веру в себя

Помогут сменить точку зрения, поймать баланс и увидеть свет в конце тоннеля.

Иногда этого вполне хватает ;)

Ну, ужас. Но не ужас-ужас-ужас…

Бывает и похуже

Плохая новость заключается в том, что вы падаете без парашюта и не можете ни за что зацепиться. Хорошая новость заключается в том, что земли тоже нет. ~ Чогьяма Трунгпа Ринпоче

Говорит капитан. У нас возникли проблемы при входе в атмосферу — нас, возможно, немного потрясёт, а потом мы вообще взорвёмся. ~ «Миссия Серенити»

Мой корабль бесподобен и горд. И он чуть ли не огромен! И он… уплыл. ~ Капитан Джек Воробей

Когда я была маленькой, у меня были две подруги и обе воображаемые. И они никогда не принимали меня в игру. ~ Рита Раднер

Мы все хотим верить тому, что проблема заключается в других людях. Это дает нам ощущение, что мы действуем правильно и что мы сами не должны ничего менять. ~ Джон Уитмор

Никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценными без вашего согласия. ~ Элеонора Рузвельт

Обижаться и негодовать — это все равно что выпить яд в надежде, что он убьет твоих врагов. ~ Нельсон Мандела

Чему вы сопротивляетесь – повторяется. ~ Тара Брах

Я – это совсем немного, но я – это все, что у меня есть. ~ Филип К. Дик

Я не обязан быть таким, каким меня хотят видеть окружающие, и не боюсь быть таким, каким хотел бы видеть себя сам. ~ Мохаммед Али

— Нужно было выбирать одно из двух: погибнуть или как-то спастись.

— Ну, что же Вы выбрали?

— Угадайте.

~ Тот самый Мюнхгаузен

Возможно, мы ошиблись кое в чем. Ну и что?

Ошибиться не страшно. Главное — вовремя заметить подвох

Есть люди, которые не совершают ошибок. Это те, за которых думают другие. ~ Хенрик Ягодзиньский

Признайте свои ошибки! Всегда признавайте свои ошибки! Ошибается каждый – но тот, кто отказывается признать собственную ошибку – будет не прав всегда! Упаси нас бог от трусов, которые боятся сделать выбор.~ Роберт Хайнлайн, Двойная звезда

Мы ждем неминуемого, но получаем неожиданное. ~ Джон Мейнард Кейнс

Нам нет необходимости наступать на те же грабли, что уже были. ~ Виктор Черномырдин

Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолёт взлетает против ветра. ~ Генри Форд

Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают. ~ Томас Эдисон

У людей имеется левая и правая нога для того, чтобы сначала идти налево (не туда), а потом — направо (туда), и так поочередно снова и снова. ~ Бакминстер Фуллер, инженер, изобретатель и философ

Пробные выстрелы для того и делаются, чтобы промахнуться. ~ Макс Фриш

Стрельба из лука учит нас, как надо искать истину. Когда стрелок промахивается, он не винит других, а ищет вину в самом себе.~ Конфуций

— Разве не попал?

— У… Не то чтобы совсем не попал. Но только не попал в шарик.

~ Винни-Пух и все-все-все…





Спокойствие, только спокойствие!

DON’T PANIC! Дайте себе время успокоиться

Лучшие мысли были произведены в одиночестве. Худшие – в смятении. ~ Томас Эдисон

Сборка японского велосипеда требует огромного душевного спокойствия. ~ Роберт М. Пириг, «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»

И еще я знаю, что я, как и всякий нормальный человек, могу решить любую проблему, стоит лишь дать себе время. ~ Скотт Пек. «Непроторенная дорога»

Если Вы спешите – это не значит, что Вы стараетесь. ~ Сенека

Геология — наука об упорстве и времени. Больше ничего и не нужно. Упорство и время. Это и большой плакат. ~ «Побег из Шоушенка»

Когда в силу обстоятельств нарушается равновесие духа, восстанови самообладание как можно быстрее и не оставайся в подавленном настроении слишком долго, иначе тебе будет уже нельзя ничем помочь. Привычка восстанавливать гармонию усовершенствует тебя. ~ Марк Аврелий

Нам нечего бояться, кроме самого страха. ~ Франклин Рузвельт

Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь! ~ Уинстон Черчилль





Лучший способ решить проблему — начать ее решать

Yes, we can. Always ;)

Здесь всегда будут проблемы. Спасибо Господу за них. И будут решения. Спасибо Господу за них. И завтра утром — мы будем их искать. ~ Рэй Брэдбери. Дзен в искусстве написания книг.

Никакое дело не покажется невыполнимым, если разбить его на мелкие части. ~ Генри Форд

Лучший путь наружу всегда насквозь ~ Роберт Фрост

Где бы ты ни оказался, живи по законам того мира, в который ты попал, и используй сами эти законы, чтобы освободиться от них. Выписывайся из больницы, Петька. ~ Чапаев и Пустота

Возможность лежит где-то посредине возникшей у Вас проблемы. ~ Альберт Эйнштейн

Все решения просты — после того, как к ним придешь. Но они просты, только когда знаешь, каковы они. ~ Роберт М. Пирсиг, «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»

Я двигаюсь медленно, но я всегда двигаюсь вперед. ~ Авраам Линкольн

«Лабор ист ест ипсе волюмпас». Что означает: Труд — уже сам по себе есть наслаждение! ~ «Формула любви»





Ну и на дорожку…

Все еще сомневаетесь? Не стоит ;)

Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. ~ Уинстон Черчилль

Конечно, живешь только однажды, делаешь все ошибки, которые должен сделать, учишься, чего не нужно делать, и это лучшее, чему можно научиться. ~ Ричард Фейнман

Работать надо не 12 часов, а головой. ~ Стив Джобс

Ничтожествам никогда не завоевать звездных просторов – поэтому души ваши должны быть широкими как космос. ~ Роберт Хайнлайн

Нирвана близко, мистический портал ждёт! ~ История игрушек, Базз Лайтер

Жизнь слишком коротка, чтобы быть слабым. ~ Бенджамин Дизраели

Подлинный мотоцикл, над которым работаешь, — мотоцикл под названием «ты сам». ~ Роберт М. Пириг, «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»

Счастье можно найти даже в самые темные времена. Если кто-то догадается включить свет.





Это 45 цитат помогут вам вернуть веру в себя…

А теперь — маленький бонус в конце. Для снижения пафоса…

Отличный рецепт на все случаи жизни! Лабор ист ест! Отвлекаешься как-то ;)

А мы уже помирились. Помирились, когда дядю Федора из снега вытаскивали. Потому что совместный труд, для моей пользы — он объединяет… ~ «Зима в Простоквашино»

А когда все наладится и вы решите эту свою проблему — не забудьте махнуть куда-нибудь!

— Куда-нибудь махнем?

— Да. И куда ты хочешь махнуть?

— Я знаю отличный ресторанчик у конца Вселенной.

~ «Автостопом по Галактике»





И на посошок…

У нас всегда будут проблемы. И нам всегда приходится их решать. Может быть, в этом и есть смысл жизни.

И если у вас случился трудный день — помните, что вы не одиноки. Что вы справитесь со всем, что попадется вам на пути. Дайте себе немного времени отдохнуть, перегруппироваться и подумать — и вы сможете сделать все, что нужно. И даже больше ;)

