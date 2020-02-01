Про любов: 7 книг, що відкривають завісу таємниці

Любов — це почуття, яке накриває нас з головою, від якого виростають крила, хочеться танцювати від щастя і згортати гори. І це не тільки про почуття між чоловіком і жінкою. Це про любов до світу, до родини, до дітей, до друзів і, звичайно, до батьківщини.Життя. Любов. Сміх. Свято твоєї присутності
У цій книзі йдеться про найсерйозніші й, водночас, найнесерйозніші у світі речі. Ошо в кумедній і грайливій формі піднімає дуже важливі, споконвічні теми. Він говорить про сміх — і принагідно роздає поради: як не втрачати пильності, як зберегти стосунки в парі, як не стати нестерпно серйозним, як пробачати, як жартувати, як прокидатися і засинати, як дивуватися всьому, як дивитися на своїх коханих, як вірити в себе, як жити так, щоб не боятися смерті... Ошо доводить, що сміх, вміння радіти, вміння посміятися з себе властиві лише людині, яка пізнала Життя і Любов.
Акулы тоже занимаются любовью
Елена Андрейчикова, Book Chef
Сборник, в который вошли одноименная повесть и четыре рассказа. Психологическая проза автора удивляет своей откровенностью, иногда цинизмом необходимой честности с собой и в отношениях с другими людьми. Книга о нас, о наших страстях, сомнениях, страхах, о поиске правды, смысла и места под солнцем. И, конечно, о желании любить.Історія мого кохання
Особисте життя королеви рок-н-ролу, американської співачки Тіни Тернер — без прикрас і оцінок. Життя Тіни Тернер сповнене не лише приголомшливого успіху, а й невимовного болю. Вона пережила невдалий шлюб, про який написана її перша автобіографія, інсульт, смерть першого сина, рак кишківника, який спричинив хворобу нирок. Коханий Ервін Бах (другий чоловік співачки, з яким вона одружилася в 73 роки) врятував їй життя — став донором нирки… Історія про жінку, яка не зламалася і долала усі перешкоди на своєму шляху. Відверті мемуари, які ще до виходу із друку стали бестселером (незабаром вихід книги українською мовою).Всеобщая история любви
Как менялись представления о любви в истории — эпохи Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, Средневековья, эпохи Возрождения и современности? Автор предлагает посмотреть на великое чувство во всем многообразии его аспектов. Изысканно написана и основана на потрясающей информированности, эта книга — настоящий гимн любви. Как возникает любовь? Как ее можно понять в контексте эволюции? Что такое психология любви? Кто по своей природе любит больше — мужчина или женщина? Что такое материнская любовь? Можно сказать, что у мужчин и женщин разные сексуальные программы? Что такое химия любви? Моногамные мы по своей природе или рождены, чтобы обманывать своего партнера? Как менялось представление о любви от эпохи к эпохе? Действительно ли существуют афродизиаки?...Любов'ю-Пам'яттю Причастя
Книга та компакт-диск — результат спілкування автора Зиновія Суходуба із поетесою Ліною Костенко у переломні, віхові моменти української історії середини 2010-х років. Тут зафіксовані "великим планом" солідарність Ліни Костенко із протестуючими проти тоталітарного режиму студентами Києво-могилянської академії, а також — із голодуючими тележурналістами восени 2004 року, а ще — її роздуми про українську молодь, зворушливі спогади про друзів-побратимів, зокрема Василя Симоненка, Івана Миколайчука... Компакт-диск вміщує голосові діалоги автора із пані Ліною, сформовані у літературно-поетичні композиції.С@мотність в мережі
Історія віртуального кохання, що стала реальністю. Герої роману зустрічаються в інтернет-чатах, обмінюються еротичними фантазіями, розповідають історії зі свого життя. Зустрінуться вони в Парижі, подолавши не одну перешкоду, але головним випробуванням для кохання стане сама зустріч… Роман було написано 2001 року. Цікаво, що й сьогодні, 19 років по тому, книга так само хвилює.Про любов. Школа пані Фреймут
Збірка, до якої обрано невідомі твори відомих авторів про любов небанальну. До Коханого, до Дитини, до Батьківщини і до Себе. До збірки ввійшли унікальні твори Ольги Кобилянської, Фаіни Раневської, Лесі Українки, Юрія Винничука, Наталени Королеви, Марини Цвєтаєвої та Антона Чехова. Вперше перекладено і представлено українською малознані твори О. Генрі, Оскара Вайлда, Вірджинії Вулф та Кейт Шопен, яка писала у 1900-х роках для американського "Vogue". Також у книзі вперше публікуються есеї Ольги Фреймут.