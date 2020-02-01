Про любов: 7 книг, що відкривають завісу таємниці

Любов — це почуття, яке накриває нас з головою, від якого виростають крила, хочеться танцювати від щастя і згортати гори. І це не тільки про почуття між чоловіком і жінкою. Це про любов до світу, до родини, до дітей, до друзів і, звичайно, до батьківщини.





Ошо (Чандра Мохан Раджніш), Terra Incognita У цій книзі йдеться про найсерйозніші й, водночас, найнесерйозніші у світі речі. Ошо в кумедній і грайливій формі піднімає дуже важливі, споконвічні теми. Він говорить про сміх — і принагідно роздає поради: як не втрачати пильності, як зберегти стосунки в парі, як не стати нестерпно серйозним, як пробачати, як жартувати, як прокидатися і засинати, як дивуватися всьому, як дивитися на своїх коханих, як вірити в себе, як жити так, щоб не боятися смерті... Ошо доводить, що сміх, вміння радіти, вміння посміятися з себе властиві лише людині, яка пізнала Життя і Любов. Акулы тоже занимаются любовью Елена Андрейчикова, Book Chef Сборник, в который вошли одноименная повесть и четыре рассказа. Психологическая проза автора удивляет своей откровенностью, иногда цинизмом необходимой честности с собой и в отношениях с другими людьми. Книга о нас, о наших страстях, сомнениях, страхах, о поиске правды, смысла и места под солнцем. И, конечно, о желании любить. Історія мого кохання





Тіна Тернер, Book Chef Особисте життя королеви рок-н-ролу, американської співачки Тіни Тернер — без прикрас і оцінок. Життя Тіни Тернер сповнене не лише приголомшливого успіху, а й невимовного болю. Вона пережила невдалий шлюб, про який написана її перша автобіографія, інсульт, смерть першого сина, рак кишківника, який спричинив хворобу нирок. Коханий Ервін Бах (другий чоловік співачки, з яким вона одружилася в 73 роки) врятував їй життя — став донором нирки… Історія про жінку, яка не зламалася і долала усі перешкоди на своєму шляху. Відверті мемуари, які ще до виходу із друку стали бестселером (незабаром вихід книги українською мовою). Всеобщая история любви





Диана Акерман, Азбука, КоЛибри Как менялись представления о любви в истории — эпохи Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, Средневековья, эпохи Возрождения и современности? Автор предлагает посмотреть на великое чувство во всем многообразии его аспектов. Изысканно написана и основана на потрясающей информированности, эта книга — настоящий гимн любви. Как возникает любовь? Как ее можно понять в контексте эволюции? Что такое психология любви? Кто по своей природе любит больше — мужчина или женщина? Что такое материнская любовь? Можно сказать, что у мужчин и женщин разные сексуальные программы? Что такое химия любви? Моногамные мы по своей природе или рождены, чтобы обманывать своего партнера? Как менялось представление о любви от эпохи к эпохе? Действительно ли существуют афродизиаки?... Любов'ю-Пам'яттю Причастя





Ліна Костенко, Апріорі Книга та компакт-диск — результат спілкування автора Зиновія Суходуба із поетесою Ліною Костенко у переломні, віхові моменти української історії середини 2010-х років. Тут зафіксовані "великим планом" солідарність Ліни Костенко із протестуючими проти тоталітарного режиму студентами Києво-могилянської академії, а також — із голодуючими тележурналістами восени 2004 року, а ще — її роздуми про українську молодь, зворушливі спогади про друзів-побратимів, зокрема Василя Симоненка, Івана Миколайчука... Компакт-диск вміщує голосові діалоги автора із пані Ліною, сформовані у літературно-поетичні композиції. С@мотність в мережі





Януш Леон Вишневський, Фабула Історія віртуального кохання, що стала реальністю. Герої роману зустрічаються в інтернет-чатах, обмінюються еротичними фантазіями, розповідають історії зі свого життя. Зустрінуться вони в Парижі, подолавши не одну перешкоду, але головним випробуванням для кохання стане сама зустріч… Роман було написано 2001 року. Цікаво, що й сьогодні, 19 років по тому, книга так само хвилює. Про любов. Школа пані Фреймут



