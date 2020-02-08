10 главных правил очаровательных "пышек"

Честность





Не стоит перебарщивать с фотошопом в своих фотографиях. Если в интернете парень видит одно, а при встрече другое, то вряд ли мастерица фотошопа вызовет у него доверие в дальнейшем. В любых отношениях.





Золотая середина





Лучше избегать двух крайностей. О чем мы? Про облегающие лосины с принтами и серые, скучные балахоны. В первом случае это смотрится вульгарно, второй вариант визуально прибавляет возраст. Так же не рекомендуются горизонтальные полоски – они «округляют» фигуру.













Самооценка





Важно понимать, что предпочтения мужчины не зависят от того, он успешный человек, красавец, или неудачник. Вкусы формируются вне зависимости от достижений и социальной жизни. «Он на меня не посмотрит» это самое популярное заблуждение у девушек. Пышек выбирают не потому, что «худышки» отказали, а потому, что в них искренне влюбились.





Интим





Откроем секрет: парни далеко не в восторге от застенчивых партнерш в постели. Если дело дошло до близости, значит он уж точно сделал свой выбор и ему определенно нравится то, что он видит. Поэтому в такую долгожданную для него ночь не будет неуместно стесняться, выключать свет и прикрываться одеялом. Он возбужден, он влюблен, почему бы не сделать эту ночь незабываемой?













Настроение





Речь идет о чересчур строгих диетах, которые влияют на нервную систему, в следствии чего человек становится раздражительным, агрессивным, депрессивным. Питание влияет на настроение, соответственно с диетами нужно быть поосторожнее. Просто потому, что парню надоест возлюбленная, которая все время не в духе.





Чего уж точно не надо делать





Как быстрее избавиться от своего парня? Доводить его нытьем, а ля «Я толстая», «Я страшная», «Я набрала килограммы», «У меня жирные ляжки»… Словами невозможно передать, как раздражающе это выглядит со стороны. Окончательно же добивают вопросы, в стиле «А тебе правда нравится мое тело?» «А если бы я была худая, я бы тебе нравилась больше, чем сейчас?».













Гордость





Даже если женщина очень недовольна своим весом, это не должно быть поводом, чтобы терпеть унижения от кого-либо ни было. Сколько бы ни составлял вес дамы, она всегда должна держаться достойно, как истинная королева. Тогда желания насмехаться над ней и не возникнет.





Здравый смысл





Не стоит стесняться ходить в бассейн или на пляж. На самом деле, худые девушки стесняются раздеваться не меньше полных, недостатки в фигуре есть практически у всех. У кого-то растяжки, у кого-то целлюлит, кто-то недоволен своими пропорциями…













Расставание





Пышечки склонны думать, что абсолютно все плохое, что происходит в их жизни, это вина лишнего веса. Тем более расставание. Но тут правда и мимо не проходила. Парни уходят даже от топ-моделей и актрис-красоток мирового масштаба. Внешность не решает все на свете.





Ухоженность





То, о чем говорилось в начале. Следить за собой нужно всегда! Опрятность и ухоженный вид – это правило для всех габаритов и типов внешности. Умеренный макияж, элегантная одежда, причесанные волосы, гладкая кожа лица, аксессуары, выбранные со вкусом, сияющий взгляд… Разве кто-то устоит?











