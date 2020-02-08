Если ты не любишь себя, то кто же полюбит тебя

Общество постоянно говорит о том, что мы недостаточно хороши и единственный шанс стать «такой», — быть, как все остальные. Общество сильно заблуждается. Не любить ту себя, кем ты являешься, — это порой самый большой вызов, который нужно принять.

А порой это оказывается сложнее, чем мы думаем.





Во-первых, нужно забыть, что диктует вам общество.

Во-вторых, нужно создать список причин, почему тебе стоит любить себя.





Для начала вот вам основные 8 причин любить себя такой, какая ты есть.





8 причин любить себя такой, какая вы есть:







1. Ты прекрасна





Не важно, какое у тебя тело, какая ты личность или какие у тебя глаза. Ты прекрасна. Потому что ты — человек. А каждый человек на этой планете — прекрасное создание. Посмотри в зеркало. Да, прямо сейчас. Ты даже не можешь представить, что существо в зеркале безобразно. Потому что оно прекрасно и это весомая причина любить себя.





2. Любовь к себе очень важна





Способность любить себя очень важна в повседневной жизни. А любить того, кем ты являешься, это уже первый шаг. Если ты не любишь себя, то как ты можешь любить что-то или кого-то другого? Часто мы забываем показывать эту любовь к себе. Но правда в том, что мы должны показывать любовь к себе, чтобы другие нас любили. Поэтому не критикуй себя, обними ту, которая в этом больше всего нуждается. В этом случае — это ты!





3. У тебя есть только ты





Если только у тебя нет злого двойника в параллельной вселенной, то у тебя есть только ты. Если после этого пункта ты все равно чувствуешь себя одинокой, то помни, что каждый в этом мире один-единственный. Мы по-своему уникальны и особенны и это никогда не изменится, что хорошо! Быть единственной собой — отличное преимущество! В этом огромном мире больше нет такой, как ты! Ты одна в своем роде, и это стоит ценить.





4. Любовь к другим начинается с себя





Если ты не любишь себя такой, какая ты есть, так почему кто-то другой на Земле должен любить тебя? Чтобы принять любовь от других, нужно понять, насколько ты важна и особенна. Проявление любви к себе — это то, что особенно привлекает и вселяет силу. Другие будут думать: «Ух ты! Вот кто действительно себя любит!». Хорошо, может быть, они не точно так подумают, но они точно получат это сообщение. Людям нравятся те, кто любит себя! А ты будешь чувствовать себя поистине счастливой женщиной.





5. Уверенность – ключ ко всему





Любить себя — это замечательный помощник уверенности. Уверенность в том, что ты неотразима, поможет быть неотразимой во всем! Если ты уверена в себе, то уверенность во всем последует за тобой!





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6. Другие люди любят тебя





Почему бы не любить себя так, как любят тебя другие люди? Так же, как другие люди говорят, что ты неотразима, попробуй говорить то же самое себе в зеркале! Каждый день, когда я встаю с постели, я говорю себе в зеркале, насколько я красива, даже если не высплюсь! Это и правда вдохновляет и дает заряд на целый день!





7. Помоги остановить унижение самой себя





Мысленное унижение себя — то, чем страдает большинство людей. Это плохо для счастливой жизни! Намного проще полюбить себя, не имея голоса в голове, который постоянно твердит, что ты недостаточно хороша! Попробуй — это перевернет твой мир!





8. Ты не идеальна





Давай посмотрим правде в глаза, и скажем, что все мы не идеальны. Никто не идеален! И это точно нужно отпраздновать! Сколько бы ты ни старались, тебе не быть идеальной. И это замечательно! Несовершенство — это красота в чистом виде. Зачем это менять? Поэтому люби себя и каждый недостаток в себе!





Любить себя кажется настолько трудным, но когда ты поймешь, насколько ты прекрасна, это станет проще простого! Но помни, что любить себя означает любить всю себя: ум, тело и личность. Надеемся, что эти советы тебе в этом помогут! У тебя есть еще причины любить себя? Можешь поделиться?



