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14 апреля 20, 10:08
Гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака
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Предлагаем гороскоп на вторник, 14 апреля.
Овен (21.03 - 20.04)

Овнам будет сопутствовать удача. Внимательно отнеситесь к происходящему, чтобы не упустить какую-то хорошую возможность, которая откроется сегодня. Она может значительно улучшить вашу жизнь и будет вполне по силам.

Телец (21.04 - 20.05) 

Тельцов сегодня могут посетить какие-то инсайты. Вам вдруг откроется изнанка событий или вы поймете, как нужно поступить. Во вторник у вас обострится интуиция, а в окружающей действительность вы увидите знаки.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вторник для Близнецов будет энергичным, захочется действовать и направить свои силы в какое-то полезно русло. Самое время приниматься за новые проекты или разгребать накопившиеся дела. Если же вам некуда приложить силы - можно хотя бы сделать зарядку.

Рак (22.06 - 22.07)

Раков происходящее выбивает из колеи, вплоть до сильной тревоги и отчаяния. В это время могут обостриться старые обиды, комплексы. Используйте свободное время для того, чтобы сконцентрироваться на чем-то продуктивном и положительном.

Лев (23.07 - 23.08)

Для Львов вторник принесет повышенный риск конфликтов, как дома, так и на улице, на работе. Ссоры могут испортить вам настроение. При этом, не исключено, что инициаторами перепалок будете вы сами, так что постарайтесь не провоцировать обострения, если вам это не нужно.

Дева (24.08 - 23.09)  

У Дев в целом будет неплохой день. Он подходит для саморазвития, занятий спортом, творчества, для какой-то созидающей деятельности. Это поднимет вам настроение и принесет приятные результаты.

Весы (24.09 - 23.10)  

Весам вторник принесет ощущение внутреннего равновесия, уверенности. Возможны какие-то финансовые поступления - премия, зарплата, доход от продаж либо же вы получите ценный подарок.

Скорпион (24.10 - 22.11)  

У Скорпионов не исключены какие-то финансовые проблемы, нежелательные денежные траты либо убытки. Причем может выясниться, что в ближайшее время ситуация особо не поменяется.

Стрелец (23.11 - 21.12) 

День хорош для интеллектуальной деятельности, работы за компьютером. А вот на активную физическую деятельность может не хватить сил. Если в последние дни вы чувствуете усталость - постарайтесь уделить время тому, что наполняет вас энергией.

Козерог (22.12 - 20.01) 

Приятные впечатления сегодня вам принесет общение. Это могут быть, как новые знакомства, так и разговоры со старыми друзьями или же с коллегами по работе, которые могут открыться в новом свете.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи могут получить не совсем приятные новости, которые могут выбить из колеи. Правда, может оказаться, что дело не в самом факте, а в вашей реакции на это, и вы преувеличиваете масштаб катастрофы.

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Рыбам сегодня лучше избегать решений, связанных с деньгами, поскольку вы можете принять неверное решение. Отложите до завтра даже покупки онлайн, вторник не самое подходящее время для любых финансовых манипуляций.

Источник: https://strana.ua/
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