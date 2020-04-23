Гороскоп на 23 апреля. Прогноз в день новолуния

Скорректировать их можно, проявив практичность, наблюдательность, спокойствие и отказавшись от излишеств. Также сегодня вы можете столкнуться с неконструктивной критикой. Общения с такими людьми лучше избегать.
Предлагаем гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака.
Овен (21.03 - 20.04)
Есть риск, что сегодня вы будете склонны переоценивать себя. Постарайтесь адекватно оценивать свои силы и по возможности удержитесь от обещаний. День также будет наполнен домашними хлопотами и общением с родными.
Телец (21.04 - 20.05)
Результативность сегодняшнего дня значительно возрастет, если вы привлечете союзников и партнеров. В одиночку вряд ли удастся добиться многого. Если вам некого приобщить к выполнению поставленных задач, постарайтесь хотя бы прибегнуть к советам компетентных людей, которым вы доверяете.
Близнецы (21.05 - 21.06)
У Близнецов сегодня плодотворный, положительный день, наполненный интересными занятиями. В голову могут прийти удачные идеи, которые можно будет воплотить в жизнь. Хорошо, если вы поделитесь ними с теми, кто может помочь их реализовать.
Рак (22.06 - 22.07)
В начале дня обстановка может наэлектризоваться и провоцировать конфликты с окружающими. Но если вы проявите выдержку и спокойствие, то во второй половине дня буря успокоится, и вы сможете получить выгоды от общения, например, вам поступит предложение по работе или с вами поделятся полезной информацией.
Лев (23.07 - 23.08)
День подходит, чтобы взяться за сложные дела, которые вы давно откладывали. Также это благоприятный период для начала изучения чего-то нового и необычного для вас. Общение с окружающими сегодня принесет хорошие впечатления. Позаботьтесь о близких, сделайте подарок дорогим людям - это окупится сторицей.
Дева (24.08 - 23.09)
Девы сегодня будут сконцентрированы и собраны. От вас не уйдет ни одна деталь. В таком состоянии хорошо браться за сложные дела, которые требуют внимательности. День хорош для заключения сделок, связанных с финансами. В этом вам будет помогать интуиция.
Весы (24.09 - 23.10)
Четверг может стать не самым простым днем для Весов из-за всплеска эмоциональности. Постарайтесь не идти на поводу у эмоций при принятии серьезных решений, совершении крупных покупок, оформлении сделок. Подумайте, действительно ли вам это нужно или это сиюминутный порыв.
Скорпион (24.10 - 22.11)
День подходит для проведения деловых переговоров, заключения сделок, общения с партнерами. Вам будет помогать ваше обаяние и способность оперировать цифрами и фактами. Также сегодня не исключено обострение хронических заболеваний.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Сегодня будут удаваться дела, завязанные на общении с другими. Вам достаточно легко будет получить помощь, договориться о чем-либо. При этом лучше не давать обещаний, если это потребует значительных затрат времени и сил.
Козерог (22.12 - 20.01)
Четверг не самый простой день, когда даже простые вопросы могут отнять много времени. Также есть вероятность, что кто-то захочет использовать ваши таланты себе во благо. А со второй половинкой может произойти ссора на почве ревности.
Водолей (21.01 - 20.02)
Сегодня благодаря вашей упорности и настойчивости, могут решаться дела, которые казались невыполнимыми. Цели будут достигнуты, несмотря на то, что процесс может омрачаться мелкими ссорами и недоразумениями с коллегами или близкими.
Рыбы (21.02 - 20.03)
Сегодня не обойдется без хлопот и суеты, но в итоге они принесут результат. Вам будет легко даваться освоение новых знаний и навыков, особенно, если вы ненадолго смените обстановку и наберетесь вдохновения. Есть вероятность, что вы получите предложение по работе.