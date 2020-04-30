Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 мая

Гороскоп от телеграмм-канала UASTRO – https://t.me/uastrolog. У нас гороскопы на каждый день, интересные факты об астрологии. Можно заказать личный гороскоп.

♈️ ОВНЫ, настроение будет приподнятым. Вы можете быть слишком упрямы, поэтому есть риск разногласий, споров, которые вас нисколько не расстроят. В любви у Овнов предвидится яркое событие. Может быть свидание, романтическое приключение. Вероятно, вы слишком много тратите под влиянием чувств.

♉️ ТЕЛЬЦЫ, может казаться, что вас недооценивают или незаслуженно критикуют. Даже если это так, не стоит вступать в споры и настаивать на своем. Этим вы рискуете еще больше осложнить свое положение. Бывают моменты, когда выигрывает тот, кто ничего не предпринимает. Сегодня как раз такой момент. Уже завтра ситуация изменится в вашу пользу. Пока же позиция наблюдателя лучше, чем активного игрока.

♊️БЛИЗНЕЦЫ, будете объяснять другим сложные вещи, давать советы или делиться личным опытом. У вас много энергии. Вероятны знакомства, приятные встречи и разговоры. Можно отправляться в поездку – Близнецам светит удача в дороге.

♋️РАКИ, вероятны успехи в бизнесе, денежные поступления и полезные покупки. Настроение у вас не слишком хорошее. Что-то вас беспокоит – возможно, это намеки или замечания друзей. Вы можете волноваться из-за проблем, которые в действительности не имеют никакого значения.

♌️ ЛЬВЫ, вы начинаете май в оптимистическом настроении. Львов сейчас отличает серьезность и аккуратность. Вероятно, у вас много работы, и делается она не всегда легко и быстро. Но именно сейчас все идет как надо, поэтому Львы ощущают бодрость и уверенность в своих силах. Сегодня ваши желания должны исполниться.

♍️ ДЕВЫ, вы проведете день в сосредоточенных размышлениях, самоанализе. Вероятно вы накануне принятия ответственного решения, и вас сопровождают некоторые опасения. Лучшая позиция сейчас – выжидание. Уже завтра ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

♎️ ВЕСЫ, вам предстоит отдых с друзьями или же какое-то важное дело, которое надо осуществить сообща. Причем, именно вам может выпасть задача распределять роли и раздавать поручения. Все должно пройти легко и хорошо. Поэтому и настроение у Весов будет позитивным. Вы наверное услышите в своей адрес приятные слова. Также вы можете получить подарок или случайно найти деньги, ценную вещь.

♏️ СКОРПИОНЫ, хороший день. Важно не торопиться, и все начатое доводить до конца. Сегодня лучше не давать обещаний, а вот то, что было обещано раньше, следует исполнить обязательно. Может произойти какое-то событие, чрезвычайно важное для вашей карьеры. Если кто-то из начальников делиться личными переживаниями, не смущайтесь. Это признак, что вам доверяют.

♐️ СТРЕЛЬЦЫ, где-то рядом с вами – благоприятная возможность, которой очень желательно воспользоваться. Сегодня будете спорить о политике, изучать прогнозы погоды. Вероятны разговоры о вещах, не имеющих практического значения. Зато среди ваших собеседников могут оказаться влиятельные, популярные люди, на которых ваши рассуждения способны произвести хорошее впечатление.

♑️ КОЗЕРОГИ, возможно, у вас были трудности или же пришлось выпутываться из опасного положения. Самое сложное позади – но расслабляться рано. Вам нужно быть осторожным, тщательно хранить секреты и не принимать решений финансового характера. Вероятно вы не знаете чего-то важного, поэтому можете ошибиться. Завтра все станет ясно, поэтому отложите важное решение до завтра.

♒️ ВОДОЛЕИ, удача придет благодаря помощи друзей. Если вы ищете работу или же хотите помириться с любимым человеком, то надо искать надежного приятеля, который может оказать посредничество или протекцию. У вас дома может случиться внезапная ссора или авария, из-за чего вы рискуете опоздать на важную встречу. В остальном день позитивный и вполне успешный.

♓️ РЫБЫ, можете ощущать некоторое ухудшение самочувствия. Возможно обострение хронических заболеваний, или же у вас просто будет мало энергии. Поэтому даже обычная работа может осуществляться с трудом, вы станете лениться или постоянно отвлекаться. День благоприятен для небольших хлопот, например, по дому. А вот важных новых дел лучше не начинать.