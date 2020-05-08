На какие темы лучше не разговаривать с подругой

Успехи в карьере





Если вы работаете с подругой в одном коллективе, то дважды подумайте, стоит ли рассказывать ей о предложении босса о повышении. Тем более, если у нее амбициозные планы зашкаливают. Реакция может быть непредсказуемой, вплоть до встречного предложения боссу своей кандидатуры с радужным описанием своих достоинств.





Деньги





Финансовые возможности у всех разные, поэтому о своих доходах можете распространяться только в том случае, если ваша интуиция подсказывает, что вы находитесь на одном уровне в материальном плане. В противном случае можете ожидать зависти или жалости.





Отношения с партнером





Мелкие ссоры и бытовые неурядицы время от времени случаются в каждой паре. Главное – не раздувать их до огромных размеров с точным пересказом «Я сказала… А он сказал…», обсуждением поведения своего партнера и награждением его неприятными ярлыками. А вдруг вашей подруге как раз такой нужен, и он давно ей нравится? Вы просто дарите ей инструкцию по применению.





Интимная жизнь





То, что происходит за дверями спальни, должно быть известно только двоим. Как бы вам не хотелось похвастаться освоенными позами, красивым бельем и сексуальными играми. Во-первых, неизвестно, как отреагирует на это подруга с ее пуританским воспитанием. А во-вторых, это не только ваша тайна, но и партнера. Вряд ли он захочет иметь «соглядатая» в постели. Тем более, если для кого-то это был «поход налево».



