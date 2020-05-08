От чего мужчины сходят с ума

Ты хочешь, чтобы мужчина становился в твоем присутствии сам не свой, сходил с ума от желания и стремился показать себя во всей красе? Тогда тебе придется немножко разобраться в особенностях мужского восприятия окружающей действительности и нас, женщин, как ее неотъемлемой части. Мужское и женское начало* во многом противоположны.





На одни и те же вещи мужчины и женщины смотрят совершенно по-разному. Шкала ценностей у мужчин и женщин резко отличается, поэтому мы так часто сталкиваемся с проблемой, когда разговариваем друг с другом вроде бы на одном языке, но ничего не понимаем и делаем совершенно противоположные выводы. Последствия этого непонимания просто удручают.





Сколько людей остается одинокими и несчастливыми только потому, что не поняли своего партнера! Четверть всех женщин не выходят замуж и не обзаводятся детьми только потому, что не знают, чего хотят мужчины, они и предложить ничего мужчинам такого, что заставило бы их думать о браке, не могут. Можно винить во всех бедах себя, наживая кучу комплексов, или мужчин, год от года ненавидя их все сильнее, но разве от этого что-нибудь изменится?





Первопричина непонимания кроется в том, что люди не могут понять себя, природу своего пола, но с энтузиазмом лезут разбираться в особенностях мировосприятия противоположного. Давай попробуем хоть немного разобраться в миропонимании мужчин, не забывая о женских интересах, ведь смотреть на мужчин мы будем своими глазами и оценивать их по своей шкале.





Говорят, что женщины любят ушами, а вот в восприятии мужчин главное место занимает то, что они видят. Мужчина схватывает и оценивает ситуацию или предмет в целом, поэтому впечатление, которое ты производишь на мужчину, складывается и из того, как ты одета, причесана, и из того, как ты себя ведешь, смеешься, ходишь и т.д. Скорее всего, мужчина не запомнит, какие в вечер знакомства на тебе были украшения, во что именно ты была одета.





Он схватывает картинку в целом, и если она ему нравится, идет на контакт. Поэтому мужчинам, в общем-то, глубоко наплевать на мелкие детали и какой-нибудь супермодный прикид. На то, во что одета женщина, мужчина чаще обращает внимание, когда одежда не идет или выглядит очень экстравагантно, затмевая обладательницу. Он оценивает тебя в одежде, а не саму одежду.





Много ссор и конфликтов возникает у уже сложившихся пар на почве того, что мужчина не обращает внимания на свою женщину, на ее маникюр, прическу или стильный макияж. Все это детали, а детали мужчин интересуют гораздо меньше, чем женщин. Комплексная картинка сразу дает мужчине возможность составить мнение о девушке и принять решение, стоит ли с ней связываться.





Глупые мужчины оценивают потенциальных подруг, как коров на базаре, - чтобы ноги былы крепкими, да не кривыми, а вымя - большое и упругое. Более продвинутые представители сильного пола хотят прочитать женщину, как книгу, угадать по ее одежде и поведению, что она из себя представляет, и уже исходя из этого построить план завоевания ее тела и души.





Цель, как ни странно, и у тех, и у других примерно одинаковая - затащить тебя в постель, но методы разные. Не мечтай о том, что мужчина влюбится в тебя с первого взгляда. Даже если влюбленность и возникнет, все романтические бредни быстро уйдут в голове мужчины на второй план, уступив место порнографическим картинкам, которые он сам с тебя прекрасно нарисует еще до того, как вы в первый раз ляжете в постель.





Итак, чего же хотят мужчины? Конечно, секса. Но ты ведь не хочешь быть просто сексуальной игрушкой, более продвинутой версией резиновой куклы? Нет ничего проще, чем увлечь мужчину на одну ночь, нет ничего сложнее привязать его надолго, до тех пор, пока тебе самой хочется, чтобы он был рядом. Наше главное оружие - это женственность. С ней мужчины спорить не в силах. Я предлагаю тебе беспроигрышные рецепты, которые помогут завоевать любого мужчину. Конечно, некоторые индивидуальные предпочтения тоже нельзя не учитывать, но с ними ты сможешь разобраться и на месте. Итак, начинаем курс "сумасведения".





1. Мужчин чрезвычайно привлекает женская уверенность в себе. Однако существует тонкая грань между уверенностью и самоуверенностью. Самоуверенная на пустом месте женщина (то есть, не обладающая достаточным для возникновения уверенности количеством достоинств) вызовет у мужчины исключительно раздражение, причем гораздо большее, чем самоуверенный мужчина. Женщина, не обладающая исключительными внешними данными, но уверенная в:

1) собственной привлекательности,

2) том, что этот мужчина - не последний,

3) своей сексуальной грамотности и исключительности,

4) умении разбираться в мужчинах, которое позволит не упустить этого кандидата, вызовет гораздо больший интерес у мужчины, чем самоуверенная красотка с данными 90-60-90, у которой вся ее самоуверенность зиждется на вере, что все мужчины должны с ума сходить по ее ногам и не обращать внимания на пустоту в голове.





2. Мужчины очень любят, когда женщина проявляет искренний интерес к их персонам. Помни, что от приятной во всех отношениях любознательной женщины до любопытной навязчивой идиотки - один шаг. Не стесняйся задавать мужчине вопросы о его увлечениях и взглядах на жизнь, мнении о других людях, но НИКОГДА не спрашивай, сколько у него было любовниц, внебрачных детей или сколько он зарабатывает. Когда придет время, он сам тебе все расскажет. Если видишь, что от твоих расспросов мужчина стал нервничать, не будь назойливой, иначе он очень быстро постарается от тебя избавиться.





3. Все мужчины без исключения ценят в женщине чувство юмора, смех сближает, но многих раздражает громкий и неприятный смех партнерши. Такую женщину мужчины сразу переводят на скамейку "безнадежно запасных", помни, что мужчины любят глазами, но это не значит, что они глухие.





4. Практически нет мужчин, которые не любят вкусно покушать. Истина о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, стара как мир, но тем-то она и хороша, что подтверждается многовековым опытом. Многие мужчины любят наблюдать, как женщина с аппетитом уплетает заказанное в ресторане. Если есть выбор, идти на первое свидание куда-нибудь перекусить или, например, на дискотеку, выбирай "перекусить". Еда расслабляет мужчину, делает его добрым, великодушным и оптимистично настроенным.





5. Мужчина и секс - понятия неразделимые. Вот где ты можешь по-настоящему развить свои таланты и привязать мужчину крепче, чем самые крепкие цепи! Есть только одно "но". Соглашаясь на секс в первый же день знакомства, ты рискуешь заработать репутацию девочки на одну ночь. Есть мужчины, которые на такие "мелочи" внимания не обращают, тем более если девушка понравилась, но разве ты можешь с первого взгляда определить, насколько фривольно мужчина смотрит на вопросы нравственности? Дело ведь не в том, что ты ему отдалась в первый же день, а в том, что он думает, будто так же, не задумываясь, ты каждую ночь отдавалась другим мужчинам.





6. Говорят, что мужчины любят женщин с прошлым, но это совсем не значит, что все свое прошлое нужно вываливать мужчине на голову, как мешок подарков. Ты рискуешь проиграть, если в первый же вечер знакомства выложишь мужчине всю свою биографию и планы на будущее. Старайся больше говорить о нем, он обязательно это оценит, даже если весь вечер будет ломать голову о том, что ты за штучка.





7. Мужчины очень любят женщин, которые "вкусно" пахнут. Самый вкусный запах - это запах духов в сочетании с твоим индивидуальным запахом. Вместо того, чтобы забивать запах пота разрекламированными дезодорантами, попробуй сбалансировать питание и часто менять одежду. Сама посуди, разве он не унюхает, как ты пахнешь на самом деле, когда вы ляжете в постель и будете заниматься любовью до седьмого пота?





Помни, что здоровая женщина не может плохо пахнуть, поэтому прислушайся к организму, найди причину "вонючести" (если она, конечно, на самом деле есть, а не выдумана тобой), сходи к гинекологу, чтобы убедиться в том, что никакие бактерии не делают твой вагинальный запах неприятным. Легкий, ненавязчивый и обволакивающий запах духов может свести мужчину с ума, но резкий запах дешевой туалетной воды и даже очень дорогих духов, в смеси с прокисшим запахом пота (возникает, если долго не мыться, носить синтетику, есть много сладкого, кислого, пить алкоголь), вызывает только рвотный рефлекс. Будет ли мужчина с ним бороться? Нет, просто сбежит.





8. Мужчины очень любят комплименты и похвалу. Не бойся переборщить - комплиментов много не бывает. Есть только один секрет грамотной лести - хвалить то качество, которое хоть в какой-то степени присутствует в человеке. Особенно это касается внешности. Мужчины, когда их хвалишь, становятся очень покладистыми.





9. Мужчины не могут глаз оторвать от стройных женских ног, обутых в туфли на шпильке. При этом совсем не обязательно надевать вместо юбки "манжет для попы", особенно если ты не уверена, что можешь ходить в туфлях на каблуке с той же грацией, что и в кроссовках. Мужчин возбуждает не только и не столько вид оголенных ног, сколько вид самой ступни, которая становится в туфле-лодочке изящной, как будто меньшего размера. Могу порекомендовать простой секрет соблазнения, если твои ноги не идеальны по форме. Надень длинную узкую юбку с разрезом, а вместо колготок - чулки. Пусть кружевные резиночки пару раз выглянут, как будто невзначай.





10. Мужчины сходят с ума от всякого рода "пол": полунамек, полупрозрачное платье, полуулыбка, полуобида и т.д. Мужчина понимает, что он тебе интересен, но ты соблюдаешь правила игры и не вешаешься ему на шею. Флирт подготавливает к близости, придает отношениям остроту, азарт, будит фантазию. Так зачем же лишать себя и мужчин такого удовольствия? Тебе хочется романтики? Тогда флиртуй!





11. Никогда не прячь грудь, даже если ее размер стремится к отметке "ноль". Мужчина воспринимает торчащую женскую грудь как вызов, на который нельзя не ответить. Выпрями спину, расправь плечи, неужели ты думаешь, что можешь понравиться мужчине вот такой - пришибленной жизнью, сгорбившейся и с выпяченным животиком?





Из всего вышесказанного следует вывод: женщина, если она хочет стать хорошей любовницей, должна знать основные правила обращения с мужским полом (я привела лишь некоторые, самые простые и очевидные, но о которых мы так часто забываем) и научиться быть "лакмусовой бумажкой", которая с высокой точностью определяет, чего ждет или хочет от нее каждый конкретный мужчина.





Тебе на помощь придет твоя женская интуиция (наличием этого таланта мы выгодно отличаемся от большинства представителей мужского рода), опыт, знание мужской психологии и, конечно, желание стать стервой, от которой все мужчины без ума. Ты думаешь, что искусство обращения с мужчинами - это выдающиеся познания в области сексуальных техник?





Нет, секс начинается и заканчивается в головах, а то, что затрагивает только половые органы - обычная похоть, от которой никто с ума не сходит и отворачивается к стенке, когда она удовлетворена.





Первая и самая главная твоя задача - научиться слышать то, о чем на самом деле говорят мужчины, а не выискивать в их словах то, что тебе хочется услышать. Совершенно не важно, в каком ключе подается информация, главное ты все равно сможешь услышать и использовать в своих целях. Приведу пример. Мужчина в разговоре с тобой или просто в компании своих друзей постоянно "давит на педаль", что все бабы - жадные дуры, которым мужики нужны исключительно в целях наживы. О чем это говорит? Либо о том, что он дурак, либо о глубокой психологической травме, которую нанесла ему другая женщина, действительно помешанная на деньгах. Если ты хочешь, чтобы он обратил на тебя внимание и выделил из толпы других претенденток на теплое и уютное местечко рядом с ним, значит, ты должна тоже как бы между делом, почаще повторять, что счастье, в общем-то, не в деньгах, но все почему-то только и думают, что женщинам кроме денег ничего не нужно.

Если повторять слова, которые мужчина хочет слышать, достаточно часто, а главное так, чтобы они непременно дошли до адресата, то в конечном итоге он обязательно обратит свое внимание именно на тебя. А если у тебя хватит ума в первые месяцы знакомства отклонять его предложения сделать тебе дорогой подарок или выделить денег на шмотки, то ставлю сто против одного, что в итоге он будет от тебя без ума.

Игра в бессребреницу вовсе не означает, что ты будешь всю жизнь находиться в роли Золушки, опытные женщины знают, что мужчины жалеют денег на случайных партнерш, а для любимых и желанных готовы в лепешку разбиться. Вариант второй: мужчина на тебя никак не реагирует, зато с томлением смотрит в сторону твоей подруги и тяжко вздыхает: "Ах, какая женщина, мне б такую..." Не впадай сразу в отчаянье, не наживай на пустом месте комплексы, а лучше присмотрись к той самой подруге и подумай, чем же она так притягательна для мужчин.





А теперь можно начинать игру. Ни в коем случае не перекрашивай волосы, не меняй кардинально стиль одежды и не старайся стать "Мисс Совершенство № 2". Все равно стать ею не получится. Поучиться стоит другим вещам: манере ходить, смеяться, общаться с мужчинами. Не надо завидовать и думать, что она - существо другого порядка, созданное для мужского преклонения, а ты обречена строить личную жизнь с отвергнутыми ею мужчинами. Пойми, что она - такой же человек, как и ты, и у нее тоже полно недостатков.

Нет женщин, от которых мужчины сходят с ума автоматически, словно по команде, но есть такие, кто задумался о том, как этого добиться, пораньше тебя. Если не можешь справиться с самоуничижительным синдромом, представь ее за каким-нибудь не очень красивым занятием, например, как она давит себе на лице прыщи. Если избавишься от зависти, то сможешь посмотреть и на нее, и на себя совсем с другой стороны.





Постепенно ты научишься быть сексапильной (да-да, этому тоже можно научиться), преодолеешь стеснительность, и твоя бывшая соперница очень быстро уйдет на задний план, оставшись с толпой обожателей, которые тебе уже перестали быть интересны. Ты поймешь, что мужчине, который любит воображать себя рыцарем, завоевывающим любовь прекрасной дамы, и упивается своей тоской, явно не хватает романтики. Устрой ему романтический ужин, создай ситуацию, чтобы он мог тебя "спасти" или "защитить". И будет он твой со всеми потрохами, а все его вздохи и "ахи" будут обращены исключительно в твою сторону. Умение слушать и угадывать желания мужчины - вот ключ к успеху, которым стерва открывает двери в мужские сердца.





Помни, что мужчина не может соперничать с женственной женщиной (извини за тавтологию), он не в силах ей противостоять. Женственность - подруга сексуальности, на которую мужчина клюет в первую очередь. Секс - это не постель, а вся жизнь. Научись жить сексуально, отдавая себя мужчине еще до того, как вы займетесь любовью, и, я тебя уверяю, с сексом и мужчинами проблем в твоей жизни не будет никогда. Будет другая проблема - выбора.





Данный текст является ознакомительным фрагментом.



