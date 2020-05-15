Анна Панова: «Я не устаю его благодарить»
Анна Панова рассказала, какие ритуалы помогают ей с мужем жить в
гармонии и за что она безгранично ему благодарна.
Анна Панова уверена, что построить счастливые семейные отношения невозможно без
обоюдного желания и ежедневных усилий. А еще создать гармонию в семье ведущей помогают
некие ритуалы.
«Счастье в семье - результат определенного труда. Труда радостного, но необходимого. Жить
гармонично нам с мужем помогают простые ритуалы: обязательно целоваться при встрече и
расставании, даже если расстаемся всего на час; не ложиться спать, поссорившись или
«надувшись» друг на друга; вместе мечтать о будущем, ставить общие цели», - рассказала
Анна Панова.
Ведущая сознается, что появление дочери Миланы в семье только сплотило их отношения с
мужем и прибавило новых ярких красок.
«Сейчас в нашей семье новое счастье и новый вызов: у нас родилась дочка. Говорят, что дети -
лакмусовая бумажка для отношений, которая выявляет их слабые стороны. Но пока я вижу
другое: малышка еще больше сплотила нас. Мы делим поровну заботы о дочке, а некоторые
задачи Саша полностью взял на себя: покупает все необходимое для Миланы, купает ее,
забирает ночью в другую комнату, чтобы я могла выспаться. Такая забота со стороны мужа -
умножает мою любовь к нему. А я не устаю его благодарить за помощь и поддержку.
Благодарность - еще один залог счастливых отношений», - поделилась звездная мама Анна
Панова.