Анна Панова: «Я не устаю его благодарить»

Анна Панова рассказала, какие ритуалы помогают ей с мужем жить в

гармонии и за что она безгранично ему благодарна.





Анна Панова уверена, что построить счастливые семейные отношения невозможно без

обоюдного желания и ежедневных усилий. А еще создать гармонию в семье ведущей помогают

некие ритуалы.





«Счастье в семье - результат определенного труда. Труда радостного, но необходимого. Жить

гармонично нам с мужем помогают простые ритуалы: обязательно целоваться при встрече и

расставании, даже если расстаемся всего на час; не ложиться спать, поссорившись или

«надувшись» друг на друга; вместе мечтать о будущем, ставить общие цели», - рассказала

Анна Панова.





Ведущая сознается, что появление дочери Миланы в семье только сплотило их отношения с

мужем и прибавило новых ярких красок.





«Сейчас в нашей семье новое счастье и новый вызов: у нас родилась дочка. Говорят, что дети -

лакмусовая бумажка для отношений, которая выявляет их слабые стороны. Но пока я вижу

другое: малышка еще больше сплотила нас. Мы делим поровну заботы о дочке, а некоторые

задачи Саша полностью взял на себя: покупает все необходимое для Миланы, купает ее,

забирает ночью в другую комнату, чтобы я могла выспаться. Такая забота со стороны мужа -

умножает мою любовь к нему. А я не устаю его благодарить за помощь и поддержку.

Благодарность - еще один залог счастливых отношений», - поделилась звездная мама Анна

Панова.

источник: Sofiiuk Ilona





