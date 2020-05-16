Как полюбить себя?

Что бы супруг ни делал с целью показать свою любовь, всегда будет мало. Если человек не любит самого себя, никто, кроме него самого, не поможет ему чувствовать себя лучше. Кроме того, если человек не любит себя, он не может по-настоящему любить своего супруга, своих детей. Как можно дать то, чего не имеешь сам?





Любовь к себе – это не гордыня, не эгоизм. Гордыня исходит из оценочного отношения к окружающему миру «хуже – лучше» (этот человек хуже, этот – лучше; этот хорошо одет – этот плохо). Любовь не оценивает. Любовь – это положительный взгляд на мир.





Любовь к себе подразумевает достоинство. «Достоинство – это значит, что в каждой ситуации, в любой момент времени человек достоин Мира и Мир достоин человека» (А.Некрасов). Гармония между внутренним и внешним состоянием человека делает его достойным того места, которое он занимает в семье и в обществе, что усиливает чувство собственного достоинства. Настоящее достоинство человека проявляется тогда, когда человек и место его в обществе достойны друг друга.





Сердце человека можно сравнить с «сосудом любви». У каждого человека есть такой сосуд. Только когда он наполнен любовью, эта любовь начинает переливаться через край и на окружающих людей. Самым главным вкладчиком и наполнителем своего сосуда любви является сам человек. Именно любовь к себе и наполняет этот сосуд главным образом. Если человек не любит себя, то даже если окружающие люди будут искренно его любить, он не будет верить этому. Если человек действительно считает и верит, что он хороший, то, сколько бы другие не говорили противоположное – они не переубедят его. Если ребенок уверен в том, что он мальчик, то сколько бы ему не доказывали, что он – девочка, сомнений в нем не прибавится. Если уверенности нет, то любое слово со стороны будет усиливать сомнения. Поэтому нет смысла ожидать, что любовь жены (мужа), близких родственников и друзей сделает то, что человек должен сделать сам.





При низком уровне любви к себе или ее отсутствии человек начинает осуждать супругу, близких родственников и друзей за то, что они относятся к нему не так, как надо, и от этого он не может стать счастливым. Кажется, что они не соответствуют его ожиданиям. Человек начинает сравнивать близких людей с тем, какими он хотел бы их видеть. Обращается внимание на то, что близкие люди сделали для кого-то, а не для него. Человек задается вопросом: «А что за последнее время ты для меня сделал?»





Чтобы полюбить себя, необходимо отказаться от отрицательных высказываний в свой адрес («тупой», «глупый», «идиот» и похуже). «Как лодку назовешь, так она и поплывет». Когда человек высказывается о себе отрицательно, его организм блокирует свои ресурсы, возможности, которые помогли бы ему быть лучше своих слов. Как человек себя называет, того и ожидает от себя; что ожидает – то и получает. Необходимо не только вслух не называть себя отрицательно, но и перестать думать о себе также. Мысли не слабее слов.





В одной шуточной истории рассказывается о том, как едет мужчина в автобусе на работу и мысленно нецензурно характеризует своих родственников и соседей: жена – «такая-то…», теща – «то же…», дети – …, соседи – … За ним стоит ангел и записывает его мысли. Ангел: «Зачем ему это надо? Ну, раз он каждое утро об этом просит, пусть ему будет то, что он хочет».





Интересным является тот факт, что то, на что человек обращает внимание в окружающих людях, в какой-то степени присутствует в нем самом. Например, если муж обвиняет жену в том, что она его не любит, ему стоит обратить внимание на то, любит ли он себя, ее. Бывает, человек обращает внимание на отрицательные качества своих родителей, а сам такие же проявляет в отношении к своим подчиненным на работе. То, чего нет в себе самом, он не увидит и в окружающих людях. Происходят разные события, разные люди окружают каждого человека, но запечатлеются во внимании и памяти только те, которые отражают какую-то часть его внутреннего мира. Это похоже на магазин зеркал, в котором люди – зеркала, отражающие друг друга. Поэтому необходимо не думать и не говорить отрицательного не только о себе, но и об окружающих людях.





Чтобы полюбить себя, нужно принимать себя таким, какой есть. Принимать свои мысли, слова, поступки. Все решения и действия совершаются с хорошими намерениями, желаниями, часто неосознаваемыми. Например, даже курение может иметь позитивное для человека намерение «стать мужчиной», «быть уверенным в себе», «влиться в компанию». Необходимо сделать соответствующие выводы из отрицательных ситуаций, событий и идти по жизни дальше. Поэтому, помня о том, что все делается из наилучших побуждений, часто неосознанных, следует решить принимать себя таким, какой есть. Не осуждать себя за что-то, а учиться, делать соответствующие выводы: что я могу изменить, чтобы этого больше не повторилось? Человек имеет право на ошибку. Говорят: «Не существует ошибок – существуют только уроки». Уроки, или ошибки, – это составляющие жизненного пути каждого человека. Для того, чтобы делать соответствующие выводы, необходимо научиться быть ответственным. Ответственность подразумевает осознание взаимосвязи себя с конкретным человеком, ситуацией, событием, поиск причин происшедшего в себе, уважительное отношение с любовью к данному человеку, ситуации, событию. Если за человека ответственен кто-то другой, то он не может ничего изменить. Принятие ответственности за себя и за свою жизнь способствует положительным изменениям.





Чтобы принять себя таким, какой есть, необходимо одобрять свои поступки и мысли. Осуждение заменить одобрением (чему это меня учит).





Принятие себя начинается с принятия своего тела таким, какое оно есть. Необходимо подумать, какую пользу для человека приносит каждая часть его тела, каждый орган. Стоит ухаживать за своим телом: по своим возможностям делать физические упражнения, посещать спортивный клуб, бассейн, употреблять полезную, качественную, с любовью приготовленную пищу, формировать соответствующее отношение к алкоголю, табаку и другим наркотикам (вплоть до полного отказа).





Однажды встретились двое друзей. Один – небольшого роста, лысоватый, с большим носом. Другой – высокий блондин атлетического телосложения. Второй обращается к первому: «Почему ты пользуешься такой славой у девушек, а на меня они не обращают никакого внимания?» – «А ты что не видишь?» – ответил первый, имея в виду свою прекрасную внешность и обаяние. Красота человека – это далеко не только внешность, а глубокое принятие себя таким, какой есть.





Чтобы полюбить себя, необходимо научиться хвалить себя и делать себе подарки (хотя бы небольшие). Научиться хвалить себя по любому поводу, хвалить себя независимо от полученного результата. Это способствует положительному принятию себя. Если не оценивать себя и окружающих людей «хуже – лучше», а с миром в сердце принимать себя и их, тогда не будут люди разделяться на плохих и хороших, а все станут хорошими.





Чтобы любить себя, человеку необходимо спросить себя, чего он хочет, и начать осуществлять свои желания. Имеется в виду, чего человек хочет сам, для себя, а не для кого-то. Для кого-то – это любящий себя человек проявляет любовь к близким людям, это вторично. Стоит обратить внимание на то, чего человеку не достает, чего хочется. Что, кроме счастья близких людей, делает его счастливым? Что неприемлимо? Что радует? Нужно посещать такие места, где удобно спросить себя, чего хочется, и легко отказаться от нежелаемого. Возможно, это будет прогулка при закате солнца, уединенный отдых, несколько часов отключенного мобильного телефона, первая в жизни поездка на море …





Необходимо позволить себе делать жизненные эксперименты. Стоит выйти из своего повседневного окружения, почувствовать себя свободным, завести себе новых друзей, разрешить себе вести себя так, как хочется, а не как ожидают, делать то, чего раньше никогда не делали, ходить туда, где, возможно, не придется побывать снова. Если вдруг сделаете что-нибудь не так – ничего страшного, там никто меня не знает, я больше туда не вернусь. Возможно, стоит разрешить себе прокатиться на карусели, несмотря на возраст, купить какие-нибудь продукты питания, которые никогда еще не покупали…





Большую часть времени человек сдерживает себя, руководствуясь тем, что о нем подумают другие. И когда хочется сделать что-нибудь необычное, очень трудно решиться на это, потому что допущенную ошибку долго будут помнить. Поэтому пребывание среди новых людей, чаще всего отличающихся от нас, помогает быть самим собой, проявить новую грань своей настоящей сущности.





Чтобы полюбить себя, стоит научиться хвалить окружающих людей. Хвалить других людей за все. Это не значит постоянно осыпать похвальными словами, это значит принимать другого человека таким, какой он есть, даже если он не нравится. Он – всего лишь часть «магазина зеркал» для того, чтобы чему-то научить.





Любовь к себе также предусматривает принятие своих родителей и своих детей такими, какие они есть. Родители указывают на прошлое, дети – на будущее. Чтобы жить полноценной жизнью в данный момент, необходимо принять свое прошлое (из него можно извлечь много уроков). Поэтому следует отказаться от осуждения и обид по отношению к своим родителям. Они любили своих детей как могли, как научили любить их родители. Принятие изменений, которые происходят в детях по мере их роста и развития, способствует принятию своего будущего. Будущее начинается сегодня.





Чтобы любить себя, необходимо вести «дневник успеха». Каждый вечер в небольшом блокноте нужно записывать 5 моментов, решений, поступков на протяжении дня, за которые можно похвалить себя. Даже если кажется, что этого нет, такие моменты всегда есть, просто не всегда замечаются. Стоит научиться замечать такие моменты в своей жизни.





Стоит также заниматься любимым делом, начать регулярно уделять время своему любимому занятию. То ли это изучение иностранного языка, или разведение цветов, шитье, вязание, вышивание… Любое дело, которое нравится, достойно внимания. Одна шуточная история повествует о том, как одна кошка говорит другой: «В кошачьей школе философии меня учили, что счастье – в хвосте, поэтому я стараюсь всегда смотреть на свой хвост» (в результате кошка постоянно крутилась по кругу). Другая ей отвечает: «Я не училась в этой школе, но я тоже согласна с тем, что счастье – в хвосте. Если я делаю то, что мне нравится, счастье всегда идет за мной».





Когда человек любит себя, он передает своим детям новые образы людей, любящих себя. Недовольные, раздраженные мама и папа становятся любящими и принимающими всех. Старый образ папы и мамы в глазах детей заменяется новым примером для подражания.





Таким образом, чтобы полюбить себя:





1. Определите отличия между любовью к себе и эгоизмом: эгоизм все сравнивает, любовь – положительно смотрит на мир.





2. Откажитесь от отрицательных высказываний относительно себя и других людей, принимайте себя таким, какой есть.





3. Ошибки воспринимайте как уроки, делайте из них соответствующие выводы, одобряйте свои поступки и мысли.





4. Принимайте свое тело таким, какое оно есть.





5. Научитесь хвалить себя и делать себе подарки, начните осуществлять свои желания.





6. Разрешите себе делать жизненные эксперименты.





7. Научитесь хвалить окружающих людей.





8. Принимайте своих родителей и своих детей такими, какие они есть.





9. Ведите «дневник успеха».





10. Занимайтесь любимым делом.



