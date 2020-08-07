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6 августа 20, 22:48
Как встречать мужа с работы
семья
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Любовь – это такое чувство, которое требует постоянной подпитки: ласки, внимания и заботы любимого человека. Причем характер отношений между супругами в большей степени зависит от женщины, поскольку именно она должна следить за благоприятной атмосферой в доме.

Вернуться после напряженного и долгого рабочего дня в уютный дом, где вкусно пахнет горячим ужином и встречает ласковая и сердечная супруга – мечта многих уставших от будничных перипетий мужчин.

 
Однако следует помнить, что в семейной жизни важна каждая деталь, каждое событие и даже возвращение супруга с работы не должно проходить незаметно. 
 

Как встречать мужа с работы

1. Первое правило – встречайте мужа в хорошем настроении, с улыбкой, добрыми словами, теплым взглядом. Пусть обязательным атрибутом встречи любимого с работы будет поцелуй, который может быть легким и нежным или же перерасти в настоящий и глубокий.

2. Не забывайте и о своем внешнем виде. Не следует встречать супруга в старом поношенном халате, с грязными волосами или взлохмаченной прической. Разумеется, не нужно наряжаться в вечернее платье, просто продумайте свой домашний образ. Купите пару футболок, простые брюки, повседневное платье. В такой одежде вы всегда будете выглядеть опрятно. Не обязательно наносить макияж и делать прическу, достаточно помыть голову и собрать волосы в аккуратный хвост. 
 
3. Мужчина возвращается с работы голодным, поэтому важно накормить его. Постарайтесь готовить вкусный ужин  с красивой подачей и офрмлением не только в праздничные дни. 
 
 
4. Вы как заботливая жена можете быть ответственной за хорошее настроение своего мужа. Будьте веселой и энергичной, расскажите что-нибудь увлекательное, интересное и захватывающее во время ужина. Попробуйте максимально подальше отгородиться от решения бытовых вопросов и проблем, даже если таковые накопились.
 
5. Ванна с пеной отлично расслабляет после тяжелого рабочего дня. Если у вас есть такая возможность, то в ванну можно так же поставить проигрыватель и включить расслабляющую музыку. Заранее следует подготовить халат и чистое полотенце, чтобы ваш мужчина смог одеться в пушистое мягкое удовольствие после тяжелой работы.
 
6. Ни один мужчина не откажется от расслабляющего массажа!  Регулярный массаж считается «профилактикой» от измен. Не умеете делать – запишитесь на курсы. Не жалейте денег и времени: мужская благодарность за полученное удовольствие во время массажа не будет знать границ.
 
 
Конечно, устраивать такие мероприятия повседневно будет сложно. Но ведь никто и не обещал, что  хорошей женой быть легко. Если вы планируете порадовать любимого, то старайтесь каждый вечер потратить свои силы и энергию на него. 

источник: https://vseodetyah.com/
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