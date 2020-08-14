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13 августа 20, 19:50
какие женские особенности сводят мужчин с ума
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Психологи выяснили, от каких женских особенностей сходят с ума представители сильного пола.

Механизмы, которые заставляют мужчин сходить с ума от тех или иных женщин, вряд ли когда-нибудь будут изучены. Однако, к счастью, они сами иногда рассказывают, какие женские "штучки" приводят их в восторг.

Антипресс

Мужчины признаются, что не понимают тренда на супер-плоские животы с кубиками пресса. Живот, по мнению сильной половины, должен быть как у девушек, исполняющих восточные танцы. Чтобы "было за что подержаться".

Сладкий голос

Говорят, мужчина может влюбиться в женщину по одним телефонным разговорам. Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона, мужчины без ума именно от высокого голоса, потому что он ассоциируется с молодостью и хрупким женским телом.

На щечке родинка

Любимица миллионов россиян актриса Наталья Орейро, когда-то пленила мужчин своей игривой родинкой над верхней губой. Так, многие мужчины признаются, что сходят с ума от родинок на лице у девушек. Чего стоит знаковая родинка на щеке Мэрилин Монро! А как красиво Анджелина Джоли приподнимает бровь, над которой красуется родинка.

Ах какие руки

Оказывается, одно из первых, на что обращают внимание мужчины — это женские руки. Причем кисти они любят изящные. А еще большинство мужчин считают сексуальными длинные ухоженные ногти.

Поцелуй солнца

Веснушки, которые многие женщины пытаются замазать тональным кремом, обычно очень нравятся мужчинам. Оказывается, у сильной половины веснушки ассоциируются с солнцем и молодостью.

источник: telegraf.com.ua/


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