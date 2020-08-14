Медовый Спас: обычаи, приметы и что нельзя делать

Август является крайне богатым месяцем на разного рода праздники. Особенно много тех, что корнями уходят в славянские традиции. Среди них выделяются три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.





По сложившейся за много лет традиции, первым – 14 августа - празднуется Медовый Спас, Первый Спас или, как его еще называют, Спас на воде, Маковый Спас, Маковей. Церковь в этот день отмечает Происхождение (изнесение) древ Креста Господня.





В этот день начинается Успенский пост, созревает мак, и пчелы заканчивают сбор меда и начинают консервацию сот на зиму.





Христиане празднуют в этот день вынос частиц древесины креста, на котором распяли Христа. Они считаются исцеляющими и предотвращающими эпидемии. В этот день служители выносят реликвии из храмов и двигаются к водоемам, потому существует еще одно название - Спас на воде. С этого дня также начинают улетать на юг птицы.





Что святить





В церкви на Медовый Спас святят воду, мед, мак и разные цветы. Стараются, чтобы в букетике присутствовала маковая головка. Освященные в церкви цветы хранили в течение всего года, а весной вплетали в волосы, чтобы коса у девушки оставалась толстой. Из освященных васильков и бархатцев делали отвар, в котором купали больных детей. Считалось, что такие ванны из цветков бархатцев хорошо помогают при желтухе.





Медовый Спас: традиции праздника





С Медового Спаса начинаются Спасы или Спасовки - народное название первой половины августа по старому стилю. Названия этим дням даны в честь Иисуса Христа-Спасителя (Спаса). В народной традиции значение слова "спас" и "спасаться" близки, поэтому в это время, когда действуют ограничения Успенского поста, надо спасать себя дарами природы, употребляя в пищу мед, яблоки, орехи, хлеб, и т.д.





В ходе Медового Спаса принято освящать мед нового урожая в храмах. После этого дары природы от пчел можно сразу же употреблять в пищу. Освященному меду приписываются целебные свойства, которые он сохраняет на протяжении года. В Медовый Спас также пекут медовые пряники и коврижки, тогда как на стол подаются блины с маком и медом, плюшки с маком, булочки и всевозможные пироги.





Вместе с этим на 14 августа приходится еще и день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, который погибли в Древнем Израиле за веру, от которой не решились отказаться даже в момент смерти. По созвучию в народной традиции считается, что Маккавеи как-то связаны с маком, который к этому времени как раз созревает. Поэтому помимо меда в эти дни на столах всегда было угощение с маком - пекли постные маковые пироги мачники, маканцы, рулеты, булочки и пряники с маком и медом. Блины было принято обмакивать в маковое молочко - маково-медовую смесь, которую готовили в специальной посуде. Мак упоминается во множестве пословиц и поговорок, хоровых песен и загадок.





В некоторых селах Киевщины на Маковея устанавливали высокие кресты, украшая их цветами и головками мака, а сверху прикрепляли тыквенную маску с зажженной свечой внутри, которая напоминала человеческий череп. В течение всей ночи молодежь пела и танцевала, оберегая свой маковеевский крест.

Высушенный маковейчик лучше всего поставить на подоконник. В старину также верили, что на Маковея женщинам прощаются все незамоленные грехи, если они сами себя простят и помолятся о прощении.





В этот день, один из последних дней отдыха перед осенней страдой, молодежь гуляла, водила хороводы, девушки осыпали парней маком и т.д.





Медовый Спас назван в народе Спасом на воде в честь малого водосвятия. Традиционно именно в это время на Руси освящали новые колодцы и чистили старые, а также совершали крестный ход на естественные водоемы и родники для освящения воды. После крестного хода купались в воде и купали домашний скот, чтобы смыть грех и быть здоровее. После мокрого Спаса уже не купались: лето клонится к закату, вода "цветет", птицы замолкают, пчела не носит сборы, грачи собираются в стаи и готовятся к отлету. Для селянина это страдная пора, полевые работы.





Чего делать нельзя





Считалось, что если на Медовый Спас не угостить бедняка, можно накликать беду.





Категорически запрещено пребывать в плохом настроении и грустить. А еще нельзя ссориться и ругаться.





Приметы и поговорки на Медовый Спас:





Черен мак, да бояре едят.

Поминаючи мак, не прогневайся и так.

На первый Спас святи колодцы, купай в реке лошадей, готовь шумна и паши под озимь.

Первый Спас - первый сев.

На первый Спас и нищий медку попробует.

Мачок с медом - усы оближешь.

До Петрова дни взорвать, до Ильина заборонить, на Спас засевать.

На Медовый Спас замаливаются все "бабьи грехи".

С Медового Спаса начинают сеять озимые.

У первого Спаса всего в запасе — и дождь, и солнце, и ветер.

Журавль на спас в отлет летит.

На первый Спас отлетают ласточки и стрижи.





На Маковый Спас мак собирай.

Если колодец выкопать на первый Спас — ему навредить никто не сможет.

На первый Спас лошадей (весь скот) купают.

На первый Спас защипывай горох.

После первого Спаса в реку не заходят

Паши под озимь, сей озимь.

Ласточки три раза отлетают — на три спаса.

Дождь на Маковея — мало пожаров бывает.

Отцветают розы, падают хорошие росы.

С первого Спаса и роса хороша.

На первый Спас олень копыто обмочил (вода холодна).

Начинается заготовка лесной малины, ягод черёмухи









Гадания





Одевшись в чистую одежду утром на Маковея мать отправляла дочь в церковь, где после богослужения священник освящал обвязанные красными лентами букеты из собранных накануне праздника трав. После освящения, на пороге дома ждала мать, брала из рук зелье и приговаривала: "Пусть твоя судьба будет такая красивая, как цветок, и такая счастливая, как ты сейчас, пришла с суженым домой. Цветки и мак девушка подвешивала под потолком, часто сверху над образом. Это считалось как оберег от злых сил на протяжении года.





Освященный на Маковея мак хозяйки хранили для Святой вечери на Рождество, он является обязательным компонентом праздников вечерней блюда – кутьи.

Кроме этого, этот мак использовала девушка, которая хотела приворожить парня. Этим маком девушка обсевала парня трижды, говоря шепотом: "Чтоб ты, меня бросил, когда соберешь вокруг себя этот мак".





Женщине, которая хочет иметь детей, на Медовый Спас нужно умыться колодезной водой. А умываясь, приговаривать: "Вспомни, Спас, про всех про нас, пошли кому радость, кому достаток, а мне — дитя. Да будет так! Аминь!"



