Как произвести впечатление и устроиться на работу мечты

Обновите свою знакомую информацию о процессе найма в кадровых агентствах, а также непосредственно у работодателей. Как думают те, кто выберет вас в свои ряды!

Немногие вещи являются такими же стрессовыми в жизни, как диплом средней школы, вступительные экзамены или собеседование. Кроме того, последняя является уникальным шагом, обычно без возможности повторения или исправления. Типовая ситуация: ваша желаемая работа находится в пределах досягаемости, но вы не проходите процедуру приема. Тем не менее, вы знаете, что это ваша работа, и вы достигните там наилучших результатов! Вам это знакомо?

Может быть несколько причин, почему вы оказались за бортом и обсуждение одного за другим эквивалентно глубокому индивидуальному анализу личности. По этой причине в следующей статье мы сосредоточимся на некоторой соответствующей информации, которая может помочь вам во время собеседования.



Тот, у кого ветер в голове, должен обладать гибким языком и даром ясновидящего. Поэтому вы должны сначала узнать что-то о своем противнике. Чаще всего это специалист по персоналу или ваш будущий начальник. Важно внимательно выслушать, какая работа предлагается, и, следовательно, немедленно оценить, соответствуете ли вы требованиям для данной должности. Если вы находите предложенную возможность интересной и хотите «бороться» с другими кандидатами, воспринимайте все, что звучит как возможную ловушку, которая может лишить вас работы вашей мечты, тщательно продумайте свою реакцию и продолжайте наступление,

Классическим примером является ситуация, когда некая IТ-компания искала кандидата на должность менеджера проекта. Десятки внешних кандидатов с лучшими предпосылками в плане знания соответствующей системы прошли процедуру отбора, но ни один из них не оказался ведущим человеком в личном интервью, способным возглавить команду программистов и аналитиков.

Компания разрешила ситуацию, выбрав из внутренних источников человека, который был средним программистом и не имел общего опыта анализа, но имел личные предпосылки для руководства командой и амбиции для продолжения.



Если вы претендуете на должность, которая потребует не только профессиональной и вездесущей улыбки на вашем лице, постарайтесь обосновать причины вашего принятия. Наиболее впечатляющими являются эталонные проекты, где вы также можете предоставить прямые контакты для проверки вашей информации. Если у вас нет рабочей справки, попробуйте школьную справку. Контакты с профессорами, которые могут дать вам положительные отзывы или документально подтвержденную стипендию для получения хороших результатов обучения, также произведут хорошее впечатление. Если у вас нет фактов, удивите своими знаниями и навыками.



Помните, как принципиально первое впечатление. Поэтому старайтесь вызвать симпатию во время собеседования. Хотя он может и не быть вашим будущим руководителем, но он, безусловно, будет играть как минимум консультативную роль при принятии решения, принимать вас или нет. Такой человек может пригодиться вам в будущем, например, он может порекомендовать вас на новую должность и тому подобное.



Правило первое : осознайте, что вы являетесь одним из многих кандидатов на данную вакансию, так же как кадровое агентство обычно является одним из многих, которые занимаются предложением вакансии для своих клиентов. И именно поэтому активный подход при поиске работы является вашим преимуществом.

Правило второе: чем более специализирована работа, тем меньше у вас шансов на то, чтобы консультант по персоналу вас понял. Поэтому предлагайте ключевые документы по практике, знаниям и участию в отдельных проектах в цифровой форме, чтобы их можно было передать непосредственно потенциальному работодателю.

Правило третье: оценивается не только профессиональная компетентность, но и ваша внешность, поведение и ваше отношение к консультанту. В кадровых агентствах ведется расширенный учет отдельных кандидатов, чтобы помочь «оценить» человека. Они обычно заявляют о впечатлении, сделанном кандидатом на консультанта. Это информация, например, рукопожатие, то как вы были одеты во время собеседования, произвели ли вы впечатление надежного человека. Не стоит недооценивать эту информацию и воспринимать ее легкомысленно.

Правило последнее: рекрутинговые агентства зарабатывают на жизнь тем, сколько кандидатов они размещают у своих клиентов, поэтому они будут стараться уделять время и энергию только тем людям, которые способны «продаваться» на рынке труда. Вознаграждение кадрового агентства за размещенного (или «проданного») кандидата определяется в несколько раз больше стартовой зарплаты. Таким образом, легко подсчитать, кто из соискателей работы является наиболее прибыльным для агентства ...



Некоторые из уже упомянутых правил также применяются к встрече с потенциальным работодателем. Новизна заключается в том, что с вами может разговаривать человек, чья работа не связана с человеческими ресурсами. В таком случае важно забыть о психологических лазейках и продемонстрировать глубокие знания в этой области. Если собеседование с работодателем является двух этапным (сначала у специалиста по кадрам, а затем у будущего начальника), необходимо быть бдительным дважды.

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