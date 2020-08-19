Как стать хорошей женой?

Мама свою дочку учит готовить и делать домашние дела, дочка учится быть хозяйкой. Наверное, это самое первое умение жены: накормить мужа и детей, создать уют в доме , когда все постирано, поглажено и прибрано. Каждая ли женщина это умеет? Нет. А хорошая жена – не только умеет, но и любит.

Бабушка свою внучку звала Солнышком, любовалась ее улыбкой, учила быть заботливой и радоваться жизни. Это второе умение жены, хотя многие умные мужчины считают это ее главным качеством. Женщина – улыбка, женщина – радость; как это чудесно, когда женщина наполнена светом и любовью, когда ее голос звучит, как звонкий колокольчик. Действительно, ведь именно жена в первую очередь украшает жизнь семьи. От ее настроя и настроения, от ее внимательности и отзывчивости зависит, насколько эта жизнь будет радостной и счастливой.

Третье умение жены – умение быть другом и помощницей для мужа. Кто ее этому учил? Может быть, папа? Папа считал, что его дочь обязательно должна быть умной. Уметь отодвигать в сторону свои эмоции, включать голову, думать о других и отвечать за свои слова – это качества жены, вызывающие самое большое уважение. Мужчины любят, когда интересуются их мнением, когда их спрашивают и обсуждают вопросы без эмоций, спокойно и аргументировано.



Не говори долго, чаще останавливайся и спрашивай: "А ты что думаешь?" - мужчине это будет очень приятно. Он высказался, ты не согласна - не торопись, подумай. Повтори, что он сказал, спроси, правильно ли ты его поняла - это гораздо лучше споров. Постарайся согласиться с тем, в чем он все-таки прав - у тебя получится, ведь ты умная сама и вышла замуж за умного мужчину. Если ты будешь больше уважать своего мужа, он будет больше уважать тебя.

Хорошая жена – обязательно внимательная и мудрая мать. Женщина готова любить своих детей, какими бы они не были, а мужчине важно, чтобы его дети росли достойными людьми. А кто в первую очередь воспитывает детей? Все-таки, в первую очередь, - мама. И если муж видит, как ты весело и терпеливо решаешь с детьми все их вопросы, организуешь им игры и миришь их, приучаешь их самостоятельно делать уроки – будь уверена, настоящий мужчина это оценит всегда. продолжение

Тест "Я Солнышко"

Тест "Я Солнышко" - удобный способ выяснить свои перспективы на семейное счастье. Своего Короля встретит только женщина, которая сама Королева. А на что можете рассчитывать вы? Ответив на простые вопросы, вы получите портрет мужчины, на которого можете претендовать. Если вы готовы работать над собой, мы также дадим вам рекомендации, на что вам обратить внимание, чтобы ваша личная жизнь была счастливее. Пройти тест...

Следующее качество – трудное, редкое качество, но кто сказал, что быть хорошей женой легко? Хорошая жена - хороший организатор. Во-первых, она умеет организовать себя. У нее есть план дел на день, и вечером основные дела – выполнены. Более того, у нее продуманы не только семейные дела, но и все, что касается ее собственных дел - красоты и здоровья. Она умеет, и организовать себя на зарядку, и отдохнуть днем (ой, как это бывает непросто!), и вечером лечь вовремя. Женщины, забросившие себя по тем или иным причинам, спустя какое-то время перестают нравиться себе, а иногда и хуже – перестают себя уважать. И тогда жизнь с ними становится очень сложной.

Кстати, организовать – это не значит делать все самой. Это значит сделать так, чтобы все дела были сделаны. Семья – неважно, из двух ли человек она состоит, или больше (прибавьте сюда еще детей и родственников) – это уже группа, которую нужно организовывать. Начиная с того, кто первый идет в душ, и заканчивая тем, кому сегодня сходить в магазин или готовить ужин. И совсем не обязательно себя изматывать ворохом бесконечных домашних дел, иногда проще попросить кого-то о помощи. Правда, для этого нужно уметь попросить так, чтобы близким было легко и приятно вам помогать, просить весело и ласково, а еще – понятно. Просить о разумном и о выполнимом. Звучит легко, но всегда ли ты выбираешь слова и интонации, умеешь ли подобрать нужный момент, попросить заранее, чтобы тот, кого ты просишь помочь, мог не напрягаться и завершить свои дела?

Поднимаемся выше: если муж – глава семьи, то хорошая жена – скрытый семейный лидер, настраивающий в семье атмосферу и ставящий перед мужем задачи, которые он должен по-мужски озвучить и решить. Семья – дело женское, и продумывать все главные семейные дела – женская забота. Хозяйку дома с владельцем своего дела роднит необходимость самостоятельно ставить себе цели. Может быть, это самое трудное в профессии «быть хорошей женой»? Организовывать себя, зная, что никто не спросит. Зная, что когда-то можно проспать лишний час, - и сегодня, и завтра. Или не сделать зарядку. И не очень напрягаться – сразу никто ничего не заметит, даже ты сама. То есть, конечно, все станет заметно, но попозже – лет через 10... Наверное, это маленький женский подвиг: каждый день делать свою работу, даже если ее не все заметят и оценят. Но если ты это делаешь, умеешь поднимать и себя, и своих близких - они будут относиться к тебе всерьез. Ты и сама будешь относиться к себе – всерьез.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Вести хозяйство, растить детей, заботиться о муже и о пожилых родителях, собирать друзей и родственников, поздравлять их с праздниками и помнить об их днях рождения, - хлопот у хозяйки дома предостаточно. Чем быстрее ты научишься делать все это, тем скорее наступит момент, когда тебе это станет – легко, и на смену нудному и тяжкому однообразию придет творчество. Лепить пироги, когда ты умеешь это делать хорошо, и гордишься своими талантами, - это радость. Такая же радость, как выбирать красивые открытки, имея время написать душевные и теплые слова. Или – наводить уют дома, радуясь, что тебе есть за кем убирать, и зная, что помощники придут по первому твоему зову.

​​​​​​​И любоваться самым любящим на свете мужем, которого ты сама нашла и – только тихо! – конечно, сама же и воспитала. Замечала ли ты, что у хороших жен мужья становятся лучше характером? Хорошая жена воспитывает не только детей, она приучит и мужа руки помыть, и разговаривать спокойно, без крика, даже когда он хочет решить все так, как привыкли мужчины - быстро и силой. Хорошая жена – терпелива. Хорошая жена знает волшебные слова: «Да, милый», «Конечно, дорогой!», «Как ты скажешь, так мы и сделаем»; после чего муж перестает настаивать на своих самых правильных решениях и начинает слушать других умных людей. То есть – свою мудрую жену. Тебя, любимую и чудесную, самую красивую на свете!

Когда ты станешь хорошей женой, останется самое простое – найти мужчину, который тебя ищет. Точнее, выбрать из множества желающих самого хорошего мужа, - того, кого ты сможешь полюбить. Потому что хорошая жена – такая редкость, что может позволить себе выбирать.

Ты – все сможешь!

источник: psychologos.ru/

